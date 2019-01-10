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Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor

Sürekli olarak 4K videolar ve RAW çekimler ile uğraşan fotoğrafçılar için Lexar’ın geliştirdiği 1TB kapasiteli Lexar Professional 633x SDXC hafıza kartı piyasaya çıkıyor.
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir cihazlar için olmazsa olmazlar arasında olan hafıza kartları arasında da bir kapasite yarışı yaşanıyor. 256GB, 512GB derken artık 1TB kapasiteler küçük kartların içerisine sığdırılabiliyor.

Lexar Professional 633x özellikleri ve fiyatı

CES 2019 fuarında sahne alan Lexar dünyanın ilk 1TB kapasiteli SDXC hafıza kartını piyasaya sürdüğünü duyurdu. İlk olarak 2016 yılında tanıtılan hafıza kartının bugüne kadar en iyi haline gelmesi için uğraşıldı.

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Uzun bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Lexar Professional 633x hafıza kartı profesyonel fotoğrafçıları hedefliyor. Özellikle 4K video çözünürlükleri ve art arda RAW fotoğraf çekimlerinde yüksek kapasiteler ihtiyaç haline geldi.

Yüksek kapasitenin yanında Lexar Professional 633x hafıza kartı hıza da önem veriyor. UHS-I Class 10 standardında 95MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabilen kart ayrıca Class V30 ile de video aktarımlarında en iyi sonuçları veriyor.

Micron iştiraki iken kapatılan ve sonrasında Çinli Longsys firmasına satılan Lexar için 1TB kapasiteli hafıza kartı adeta yeniden dönüşün sembolü olacak. Lexar Professional 633x hafıza kartı için 500$ fiyat etiketi belirlendi.

 

https://www.engadget.com/2019/01/10/lexar-first-1tb-sdxc-card/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozkanozmen34 3 ay
Kartın piyasaya çıkması veya uygun olmadıda sorun değil bir çok makine 128gb a kadar destekliyor


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drjacob 4 ay
500 dlar güzelmiş
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Sarı Mucit 4 ay
2000x 300mb s okuma hızı olan kartı kullanıyorum 64 gb. bu kart çok yavaş kalmış kaplumbağa gibi hatta 633x nedir yahu
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dt1907 4 ay
sony bu tip kartların suya toza dayanıklı olanını cıkarmıştı.o daha mantıklı.bilgileri koruma adına cok sağlam diye tanıtmıştı.
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DH Misafiri 4 ay
UHS-3 standardı gösteriyor. Class 10.
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ssbrutality 4 ay
fiyattan ziyade bozulduğunda içindekileri düşünemiyorum bile.
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intel7mix 4 ay
Fiyata bakıp bir güzel iç çektim.
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