IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak

Dünya üzerinde milyarlarca akıllı telefon kullanılıyor ve bu devasa rakamın bir araya gelmesi görülmedik derecede güçlü bir süper bilgisayar ortaya çıkarıyor. Bazı teknoloji devleri bu büyük işlem gücünü başta tıbbi araştırmalar olmak üzere farklı konularda kullanmaya çalışıyor. IBM bunlardan birisi.

GRAF nedir?

CES 2019 fuarında yapılan açıklamaya göre IBM iştiraki The Weather Company, akıllı telefonların barometre bileşeninden faydalanarak daha doğru hava durumu tahminleri yapmayı amaçlıyor.

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Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System veya GRAF olarak adlandırılan bu yeni girişim akıllı telefonların yanında hava istasyonlarından ve uçak sensörlerinden de veri toplamayı planlıyor.

Toplanan bu devasa veri IBM’in süper bilgisayarlara veren teknolojileri ile işlenecek ve daha doğru hava tahminleri dünya üzerinde her kullanıcının erişimine sunulacak. Üç kilometrelik bir alanda çok daha fazla veri toplayabilecek olan sistem saatlik olarak tahminleri güncelleyebilecek.

İnternet üzerinde pek çok hava tahmin platformu farklı frekans ve doğruluk oranları ile güncellemeler yapıyor. GRAF girişimi bu sorunu da ortadan kaldıracak. GRAF özelliğinin yıl içerisinde The Weather Company uygulamaları ile kullanıcılara sunulacağı ve isteğe bağlı olarak çalışacağı ifade ediliyor.