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IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak

IBM akıllı telefonlarınızda bulunan barometre sensöründen faydalanarak daha fazla veri toplamayı ve daha doğru hava tahminleri yapmayı amaçlıyor. GRAF girişimi bunun için kuruldu.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya üzerinde milyarlarca akıllı telefon kullanılıyor ve bu devasa rakamın bir araya gelmesi görülmedik derecede güçlü bir süper bilgisayar ortaya çıkarıyor. Bazı teknoloji devleri bu büyük işlem gücünü başta tıbbi araştırmalar olmak üzere farklı konularda kullanmaya çalışıyor. IBM bunlardan birisi.

GRAF nedir?

CES 2019 fuarında yapılan açıklamaya göre IBM iştiraki The Weather Company, akıllı telefonların barometre bileşeninden faydalanarak daha doğru hava durumu tahminleri yapmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor"

Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System veya GRAF olarak adlandırılan bu yeni girişim akıllı telefonların yanında hava istasyonlarından ve uçak sensörlerinden de veri toplamayı planlıyor.

Toplanan bu devasa veri IBM’in süper bilgisayarlara veren teknolojileri ile işlenecek ve daha doğru hava tahminleri dünya üzerinde her kullanıcının erişimine sunulacak. Üç kilometrelik bir alanda çok daha fazla veri toplayabilecek olan sistem saatlik olarak tahminleri güncelleyebilecek.

İnternet üzerinde pek çok hava tahmin platformu farklı frekans ve doğruluk oranları ile güncellemeler yapıyor. GRAF girişimi bu sorunu da ortadan kaldıracak. GRAF özelliğinin yıl içerisinde The Weather Company uygulamaları ile kullanıcılara sunulacağı ve isteğe bağlı olarak çalışacağı ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/ibm-smartphone-improve-weather-forecasts/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
vollkan59 1 ay
Ülkede ne !!! var ya. Şu telefonun 147 dolar fiyatına bakmaksızın deli gibi , taparcasina, hatta belki de alıp kullanmadan şu an satılan satış fiyatını da göz önüne alırsak, neyini övuyorsun bu telefonun?
2000 TL ile cikti! Eder mi? Tabiki etmez.
Hakkı vergisi algısı dahil 1500- hadi en fazla 1600 TL idi
Fakat bu malum satış sitesinde yorumlara bakarsan ergenler bu fiyatı çok çok ucuz ve makul bulmuş, 2000 TL cik
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Prometheus-25 4 ay
Şu ekranı 5.8' yapsaydınız bide NFC koysaydiniz aaahh ah.
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sniper23 4 ay
akıllı telefonların barometre bileşeninden faydalanarak daha doğru hava durumu tahminleri yapmayı amaçlıyor.

Acaba bunada mı izin veriyoruz?
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zero-man 4 ay
450 nit parlaklık, Çin'in göz gözü görmeyen kirli atmosferinde etkili olabilir ancak Türkiye'de ekranı göremiyorsunuz.
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