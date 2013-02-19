Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı kalemi,"3Doodler"





Üç boyutlu baskı sistemleri gelişmeye ve farklı kullanım alanları bulmaya devam ediyor. Normal kullanıcılar için de fiyat olarak uygun seviyeye gelmeye başlayan sistemler, gelecekte herkesin kullanacağı ürünler olarak görülüyorlar. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir proje olan 3Doodler, dünyanın ilk üç boyutlu baskı kalemi olarak tanıtılıyor.

Kicstarter üzerinde WobbleWorks LLC. tarafından başlatılan bir proje olan 3Doodler, dünyanın ilk üç boyutlu baskı kalemi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Sıcak silikon makinesi tarzında çalışan cihaz, 3mm ABS ya da PLA plastik malzemesini sıcaklık yardımıyla eriterek, çizimler ve 3D tasarımlar yapılmasına olanak sağlıyor. Oldukça kompakt boyutlarda ve kalem formunda hazırlanan 3Doodler, kullanıcılara sonsuz tasarım ve kullanım olanağı sağlıyor.

3Doodler projesi Kickstarter üzerinde başlarken konan 30,000$'lık hedefi 454 bağış ile 39,375$ seviyesine getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Daha bitimine 33 gün kalan 3Doodler projesi, site üzerinden yapılacak 75$ bağış ile ekim ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen?ref=search

http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen?ref=search