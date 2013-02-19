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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı kalemi,"3Doodler"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı kalemi,
Üç boyutlu baskı sistemleri gelişmeye ve farklı kullanım alanları bulmaya devam ediyor. Normal kullanıcılar için de fiyat olarak uygun seviyeye gelmeye başlayan sistemler, gelecekte herkesin kullanacağı ürünler olarak görülüyorlar. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir proje olan 3Doodler, dünyanın ilk üç boyutlu baskı kalemi olarak tanıtılıyor.
Kicstarter üzerinde WobbleWorks LLC. tarafından başlatılan bir proje olan 3Doodler, dünyanın ilk üç boyutlu baskı kalemi olma özelliğiyle öne çıkıyor. Sıcak silikon makinesi tarzında çalışan cihaz, 3mm ABS ya da PLA plastik malzemesini sıcaklık yardımıyla eriterek, çizimler ve 3D tasarımlar yapılmasına olanak sağlıyor. Oldukça kompakt boyutlarda ve kalem formunda hazırlanan 3Doodler, kullanıcılara sonsuz tasarım ve kullanım olanağı sağlıyor.
3Doodler projesi Kickstarter üzerinde başlarken konan 30,000$'lık hedefi 454 bağış ile 39,375$ seviyesine getirmiş ve projeyi başarı ile tamamlamış durumda. Daha bitimine 33 gün kalan 3Doodler projesi, site üzerinden yapılacak 75$ bağış ile ekim ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürünün gerçekten nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen?ref=search 

http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen?ref=search Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DeepBrown 4 yıl
dün gördüm ve çok ilgimi çekti gerçekten muhteşem bi icad basit bişey gibi görünebilir ama çok ihtiyaç vardı buna
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mahmudhudavendi 4 yıl
Siz, resim çizin, oyun oynayın diye yapmıyorlar bunları. :)
Kesinlike plastik kalıpçılarının tasarım için kullanacğı bir buluş olmuş. Kalıpları bununla kaba olarak tasarlayabilirler.
Aynı şey mimari ve peyzaj içinde geçerli.
Aynı zamanda gelişim seviyesindeki çocuklara veya meslek okullarındaki öğrencilere perspektif bilgisi kazandırmak içinde kullanılabilir.
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Hz. Thor 6 yıl
Bu ayki bilim teknikte vardı.
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Pandaman 6 yıl
75$ bizi aşar. Bilim teknikte daha ucuz olduğunu söylüyorlardı sanki?
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DH Misafiri 6 yıl
enaz3posta
kiyamet alameti bunlar sonumuz yakin

ilk insanlar çivi ile yazarken tükenmez kalem için de bunu söylemiş olabilirler...
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Arkadaşım O Eli Bi İndir! 6 yıl
Şerefsizim benim aklıma gelmişti
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strom 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

enaz3posta

kiyamet alameti bunlar sonumuz yakin


ilk insanlar çivi ile yazarken tükenmez kalem için de bunu söylemiş olabilirler...

İnsanlar çiviyle yazarken birden tükenmez kalemi icat etti. Kısa bir süre sonrada matbaa icaat oldu zaten. Ancak matbaanın ilk zamanlarında mürekkep henüz pahalı olduğu için seri üretimlerde çivi kullanmaya devam edildi. Bunuda çivi entegreli cnc tezgahlarıyla yaptılar
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ShaG 6 yıl
Güzelmiş.
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alito 6 yıl
Tutar bu.
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profhacker 6 yıl alito
alito

Tutar bu.

kalem biraz fazlaca kaba
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cengizhan1903 6 yıl
Gelistirilirse super olur
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The Time Lord 6 yıl
uygum ama fiyati cok ederi max 35 cocuklar tkntaz dersinde kullananbilir
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Cumadangeldim 6 yıl
Demeden edemeyeceğim; Türkiye'de olsa bunu alıp Yetenek Sizsiniz'e katılırlar
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OverClocK1ng 6 yıl
Tanıtım şahane olmuş. Reklamdan da anlayan adamlar.
Cihaz da tanıtımlarda falan çok işe yarayabilir. Fuarlarda falan da eksikleri giderebilir. Tabi evde çeşitli şekiller yapılıp da kullanılabilir de.
Bu arada bazı arkadaşlar haberi nereleriyle okuyorlar merak ediyorum...
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fbkaya 6 yıl
ürünün fiyatı 75$ sa pahalı ve pek kullanışlı değil açıkcası
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FERFEROS 6 yıl
IT-Engineer
itachi237
pogomania mum silikon tabancasinin yeni versiyonu ama pek fazla kullanışlı bence
ordan esinlenmişler gibi. 15-20 tl ederi var benim gözümde.
15 20 tlye vericeklerini sanmıyorum ama en az 50 tl vardır.

Haberde 75 $ yazıyor.
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itachi237 6 yıl
pogomania
mum silikon tabancasinin yeni versiyonu ama pek fazla kullanışlı bence

ordan esinlenmişler gibi. 15-20 tl ederi var benim gözümde.
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nakedStick 6 yıl itachi237
itachi237

pogomania

mum silikon tabancasinin yeni versiyonu ama pek fazla kullanışlı bence


ordan esinlenmişler gibi. 15-20 tl ederi var benim gözümde.

15 20 tlye vericeklerini sanmıyorum ama en az 50 tl vardır.
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