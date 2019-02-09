Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak

Bu yıl gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi yeni akıllı telefon modellerinden çok daha fazlasını sunacak. 5G teknolojilerinin de tanıtılacağı bu fuarda, 4G'nin yerini alacak olan yeni ve daha hızlı iletişim standartı ile uzaktan bir ameliyat yapılacak.

40 milyon Euro yatırım

Tıp alanında devrim yaratacak bu operasyon 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. 5G teknolojisiyle donatılan Clinic hastanesinde, bir hastaya uzaktan bağlantı yoluyla cerrahi müdahalede bulunulacak. Operasyonu izleyen diğer doktorların da tavsiyelerde bulunabileceğı bu sistemle, günümüzde artık uzaktan müdahaleyle gerçek zamanlı bir ameliyatın yapılabileceği de gösterilmiş olacak.

https://www.androidpit.com/first-remote-operation-will-be-thanks-to-5g-at-mwc

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Dünyanın en gelişmişgerçekleştirilecek olan bu operasyon için 40 milyon Euro yatırım yapıldığı belirtildi. Ne tür bir ameliyat yapılacağı şimdilikolsa da, bu gelişmeninaçısından heyecan verici olduğunu söylemek mümkün.