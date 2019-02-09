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Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak

Yaklaşık iki hafta sonra başlayacak olan ve teknoloji severlerin merakla beklediği Mobil Dünya Kongresi'nde, dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı yapılacak. Önemli gelişmenin detayları haberimiz
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yıl gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi yeni akıllı telefon modellerinden çok daha fazlasını sunacak. 5G teknolojilerinin de tanıtılacağı bu fuarda, 4G'nin yerini alacak olan yeni ve daha hızlı iletişim standartı ile uzaktan bir ameliyat yapılacak.

40 milyon Euro yatırım

Tıp alanında devrim yaratacak bu operasyon 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. 5G teknolojisiyle donatılan Clinic hastanesinde, bir hastaya uzaktan bağlantı yoluyla cerrahi müdahalede bulunulacak. Operasyonu izleyen diğer doktorların da tavsiyelerde bulunabileceğı bu sistemle, günümüzde artık uzaktan müdahaleyle gerçek zamanlı bir ameliyatın yapılabileceği de gösterilmiş olacak.
Dünyanın en gelişmiş ameliyathanesinde gerçekleştirilecek olan bu operasyon için 40 milyon Euro yatırım yapıldığı belirtildi. Ne tür bir ameliyat yapılacağı şimdilik bilinmiyor olsa da, bu gelişmenin sağlık sektörü açısından heyecan verici olduğunu söylemek mümkün.

https://www.androidpit.com/first-remote-operation-will-be-thanks-to-5g-at-mwc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Omisis046 3 ay
Beyler biriniz denek olmak için bi zahmet trafik kazası filan geçirsin.
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nvidia90 3 ay
Pingi yazmayi unutmuşsunuz :)
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interwap 3 ay
Umut kardeş, her ay "Dünyada ilk defa 5G destekli ameliyat" mı gerçekleşiyor? Karar ver.
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khytr89 3 ay
Amelyat senaryo olmazsa ve hasta ölürse 5g biter
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deoks 3 ay khytr89
Kalp nakli yapmazlar heralde :D Şov amaçlı ufak risksiz bir cerrahi operasyon olur.
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Galatas4ray 3 ay
Arap sabunu bol buldu.
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