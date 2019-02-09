DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı

Teknoloji Editörü
Güvenlik şirketi Kaspersky, DDoS saldırıları ile ilgili bilgiler içeren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre bilgisayar korsanları HTTP hedefli koordineli ve karmaşık saldırılar yerine, UDP hedefli daha az karmaşık yöntemlere yönelmiş durumdalar.
DDoS saldırıları işe yaramaz hale geliyor
Şirketin yayınladığı raporda, 2018 yılındaki DDoS saldırılarının, bir önceki yıla oranla yüzde 13 azaldığına dikkat çekiliyor. Her çeyrekte saldırısı sayısında azalma görülürken, yılın 4. çeyreğinin ise DDoS saldırıları açısından yüzde 30 düşüşle en az aktif dönem olduğu belirtildi.Ancak raporda kritik bir noktaya da parmak basılmış. Zira saldırı sayısında azalma olsa da, DDoS saldırılarının süresinin arttığı gözlemleniyor. Kaspersky Lab'a göre, ortalama bir saldırı süresi ilk çeyrekte 95 dakikadan dördüncü çeyrekte 218 dakikaya çıktı. Uzmanlar standart DDoS saldırılarının, gelişmiş savunma yöntemleri sayesinde neredeyse işe yaramaz hale geldiğinin de altını çiziyorlar.
https://securelist.com/ddos-attacks-in-q4-2018/89565/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle