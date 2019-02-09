DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı

Güvenlik şirketi Kaspersky, DDoS saldırıları ile ilgili bilgiler içeren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre bilgisayar korsanları HTTP hedefli koordineli ve karmaşık saldırılar yerine, UDP hedefli daha az karmaşık yöntemlere yönelmiş durumdalar.

DDoS saldırıları işe yaramaz hale geliyor

Şirketin yayınladığı raporda, 2018 yılındaki DDoS saldırılarının, bir önceki yıla oranla yüzde 13 azaldığına dikkat çekiliyor. Her çeyrekte saldırısı sayısında azalma görülürken, yılın 4. çeyreğinin ise DDoS saldırıları açısından yüzde 30 düşüşle en az aktif dönem olduğu belirtildi.

https://securelist.com/ddos-attacks-in-q4-2018/89565/

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Ancak rapordabir noktaya da parmak basılmış. Zira saldırı sayısında azalma olsa da,saldırılarınıngözlemleniyor. Kaspersky Lab'a göre, ortalama bir saldırı süresi ilk çeyrektedördüncü çeyrekteçıktı. Uzmanlar standart DDoS saldırılarının, gelişmişyöntemleri sayesinde neredeysehale geldiğinin de altını çiziyorlar.