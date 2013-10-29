Dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi: LOCK8

Teknolojinin gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmesi, oldukça basit amaçlara hizmet eden ürünlerin bile akıllanmasına -olumlu bir yönde- neden oldu. Bu doğrultuda geliştirilen ilginç ürünlerden LOCK8, dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi olarak Kickstarter üzerinde destek arama başladı.

Site üzerinde İngiltere merkezli olarak başlatılan LOCK8, temel olarak bir bisiklet kilidi. Üzerinde yer alan GPS, hareket sensörü, sıcaklık sensörü ve ivme ölçer teknolojileri ile kilide yönelik yapılan kesme denemelerini algılayabilen, direkt olarak oldukça yüksek bir ses (120 bB) ile alarm verebilen ve en önemlisi belirlenen cep telefonlarına mesaj atabilen ürün, gücünü dahili bataryasından alıyor ve kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth ve GSM / GPRS 900/1800 mobil bağlantılardan yararlanıyor. Şimdilik iOS daha sonra ise Android destekli özel yazılımı sayesinde bisikletin kilidini belirlenen kişilere de açabilen LOCK8, ayrıca farklı boyutlarda hazırlanan özel bir akıllı kilit kablosu ile geliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 50,000 Pound hedefin bitimine 34 gün kalan 120 bağış ile 8,607 Poundluk kısmını toplayabilen akıllı bisiklet kilidi LOCK8, yapılacak 69 Pound bağış ile 2014 yılının Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lock8/lock8-the-worlds-first-smart-bike-lock