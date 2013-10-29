Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi: LOCK8

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
41
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi: LOCK8
Teknolojinin gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmesi, oldukça basit amaçlara hizmet eden ürünlerin bile akıllanmasına -olumlu bir yönde- neden oldu. Bu doğrultuda geliştirilen ilginç ürünlerden LOCK8, dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi olarak Kickstarter üzerinde destek arama başladı.
Site üzerinde İngiltere merkezli olarak başlatılan LOCK8, temel olarak bir bisiklet kilidi. Üzerinde yer alan GPS, hareket sensörü, sıcaklık sensörü ve ivme ölçer teknolojileri ile kilide yönelik yapılan kesme denemelerini algılayabilen, direkt olarak oldukça yüksek bir ses (120 bB) ile alarm verebilen ve en önemlisi belirlenen cep telefonlarına mesaj atabilen ürün, gücünü dahili bataryasından alıyor ve kablosuz bağlantı noktasında Bluetooth ve GSM / GPRS 900/1800 mobil bağlantılardan yararlanıyor. Şimdilik iOS daha sonra ise Android destekli özel yazılımı sayesinde bisikletin kilidini belirlenen kişilere de açabilen LOCK8, ayrıca farklı boyutlarda hazırlanan özel bir akıllı kilit kablosu ile geliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 50,000 Pound hedefin bitimine 34 gün kalan 120 bağış ile 8,607 Poundluk kısmını toplayabilen akıllı bisiklet kilidi LOCK8, yapılacak 69 Pound bağış ile 2014 yılının Mart ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Dünyanın ilk akıllı bisiklet kilidi: LOCK8

http://www.kickstarter.com/projects/lock8/lock8-the-worlds-first-smart-bike-lock Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kymelria 6 yıl en beğenilen
bisikleti bırakıp kilidi çalmasınlar da
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 6 yıl
Balyozla yapılacak ölümcül bir vuruş alarma çalıcak fırsat vermeden tüm elektronik devreleri parçalayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 6 yıl
kymelria
bisikleti bırakıp kilidi çalmasınlar da

Bu sadece Türklere has espriyi kim yapacak diye bekliyordum..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 2 yıl
Adamlarda bisiklet hırsızlığı o kadar çok ki, artık envai çeşit kilit görür oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
telefonu çalarlarsa ne yapicaz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 6 yıl
Bizim kekelere sökmez bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hdblack35 6 yıl
kymelria
bisikleti bırakıp kilidi çalmasınlar da

Süper bir yorum olmuş!!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
greenflash 6 yıl
ben normal klidi kırmasınlar diye bisikleti kilitlemeye bile gerek görmediğimden 3 bisiklet çaldırdım
bu klidi alırsam bisiklete takmam herhalde :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
İyi güzel de bu cihazın adam gibi kullanıma başlaması için akıllı telefonların pilinin de adam gibi gidiyor olması lazım. Yoksa şarj bitti, eve yürüyerek gidelim ne yapalım deriz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infazci43 6 yıl
acımalar valla ne var ne yok söker götürürler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No-One 6 yıl
Burada tek çare bisikleti ne olursan olsun yanından ayırmayacaksın. Kilit-milit hikaye. Yalnız şöyle kapalı bisiklet parkları olsa fena olmazdı :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matesis514 6 yıl
Virinom
Balyozla yapılacak ölümcül bir vuruş alarma çalıcak fırsat vermeden tüm elektronik devreleri parçalayacaktır.

Balyozla tek seferde tüm sistemi etkisiz hale getirecek bir vuruş yaparsan alarma gerek kalmaz zaten 120 desibel yakın gürültü olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 6 yıl
Virinom
Balyozla yapılacak ölümcül bir vuruş alarma çalıcak fırsat vermeden tüm elektronik devreleri parçalayacaktır.

herkezde dışarda balyozla dolaşıyodu zaten :) çekiç desen neyse
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scaleo 6 yıl
aletlerimi şarja takacak prizim kalmadı be, ortalık şarj aletinden geçilmiyor. işim yok bi de bu kilidin şarjıyla mı uğraşıcam. bisiklet çalınırken kilidin pili biterse nolcak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl Scaleo
Scaleo
aletlerimi şarja takacak prizim kalmadı be, ortalık şarj aletinden geçilmiyor. işim yok bi de bu kilidin şarjıyla mı uğraşıcam. bisiklet çalınırken kilidin pili biterse nolcak?

Çare wireless charging özellikli Nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
bizim ülkemizde adam üstündeyken çalıyolar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, bisiklet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Wacom Intuos M ve Intuos Pro M grafik tabletler video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim