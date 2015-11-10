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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk dayanıklılık odaklı melez tablet bilgisayarı Panasonic'den geldi

Dizüstü pazarında dayanıklılık dendiği zaman akla gelen ilk firmalardan olan Panasonic, kapsama alanına melez tablet bilgisayarları da dahil ediyor. Toughbook 20 bu açıdan bir ilk olacak.
3 yıl
5b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk dayanıklılık odaklı melez tablet bilgisayarı Panasonic'den geldi


Toughbook serisi altında yıllardır her türlü ortam koşuluna dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri üreten Panasonic, ürün yelpazesini ayrılabilir klavyeli melez bir tablet bilgisayar ile genişletiyor. Toughbook 20 dünyanın ilk dayanıklılık odaklı melez tablet bilgisayarı olacak. 

10.1 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Toughbook 20 modeli 800 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda en iyi görüş tecrübesini sunmayı amaçlıyor. Cihazda yer alan Skylake tabanlı çift çekirdekli Core M5-6Y57 vPro işlemcisi 1.1GHz saat hızında çalışıyor ve 2.8GHz saat hızına kadar çıkıyor. Beraberinde ise 900MHz hızına çıkabilen Intel HD 515 grafik birimi ile birlikte geliyor. Cihaz yüksek performanstan ziyade günlük kullanıma odaklanıyor. 

8GB RAM barındıran modelde 128GB/256GB/512GB SSD seçenekleri mevcut. 2600mAh gücündeki batarya çıkarılabilirken, ayrılabilir klavyede de opsiyonel olarak ek batarya tercih edilebiliyor. Yine opsiyonel batarya köprüsü cihazı kapatmadan batarya değişim imkanı sağlıyor. 

Dayanıklılık odaklı olduğu için modelde pek çok standart mevcut. IP65 standardı cihazın basınçlı suya karşı dayanıklı olduğunu belirtirken, MIL-STD-810G ve MIL-STD-461F askeri standartları ise zorlu ortam koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor. 

Tablette Bluetooth 4.0, WiFi AC, USB, SDXC, opsiyonel 4G, opsiyonel GPS gibi bağlantı seçenekleri yer alırken, klavye kısmında ise HDMI, VGA, USB, Ethernet gibi arabirimler yer alıyor. Windows 10 Pro işletim sistemi yüklü olan tablet için Windows 7'ye geri dönüş imkanı da sunuluyor. Tablet Şubat 2016 tarihinde 3099$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://microsoft-news.com/panasonic-reveals-the-worlds-first-fully-rugged-detachable-laptop-running-windows-10/ Yorum Yaz
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experiment67 3 yıl en beğenilen
patren
2600mAh ne la öyle telefonlarda bile 3000 mah oluyor

Yalnız telefondaki batarya 3.7 volt bu tarz cihazların çoğunda ise batarya voltajları ortalama 10.8v ile 14.4v
10.8v'luk batarya için 3 adet 3.7v bataryayı seri bağlayarak elde edilir
patren2600mAh ne la öyle telefonlarda bile 3000 mah oluyorYalnız telefondaki batarya 3.7 volt bu tarz cihazların çoğunda ise batarya ...
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orithyia 3 yıl
bu markaya bu para ne
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mesincır 3 yıl
Yelkencilik yapanlar da alıyor bunlardan.
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kadirirdem 3 yıl
Santiyede filan iyi gider...
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maximus8282 3 yıl
Yalnız Windows 7'ye geri dönüş imkanı sunması gizlilik konusunda her ne kadar ilk başta farkedilmese de Windows 10'un casus olduğu mesajını vermiyor mu?
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experiment67 3 yıl en beğenilen
patren
2600mAh ne la öyle telefonlarda bile 3000 mah oluyor

Yalnız telefondaki batarya 3.7 volt bu tarz cihazların çoğunda ise batarya voltajları ortalama 10.8v ile 14.4v
10.8v'luk batarya için 3 adet 3.7v bataryayı seri bağlayarak elde edilir
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Patren 3 yıl
2600mAh ne la öyle telefonlarda bile 3000 mah oluyor
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experiment67 3 yıl
Bu cihazı tercih eden tüketiciler ya çoğunlukla biyolog oluyorlar. Doğada ve dış ortamda darbeden ve sudan etkilenmeden çalışmaları birinci öncelikleri.
İşlemci seçimi hatalı olmuş. Performansı ciddi ciddi etkileyecektir
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darkhair 3 yıl
Panasonic ayağına sıkmış resmen
Sen 2600mah batarya koy ( çıkarılabilir olsa da arazide 4 5 saat dolanmak zorunda kalan biri ancak çantasını yedek batarya ile doldursun )
İşlemci olarak afilli isimlendirilmiş atomlardan koy
Ve de 3099 dolar para iste
Bu markalar da iyice sapıttı
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