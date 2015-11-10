Dünyanın ilk dayanıklılık odaklı melez tablet bilgisayarı Panasonic'den geldi





Toughbook serisi altında yıllardır her türlü ortam koşuluna dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tablet modelleri üreten Panasonic, ürün yelpazesini ayrılabilir klavyeli melez bir tablet bilgisayar ile genişletiyor. Toughbook 20 dünyanın ilk dayanıklılık odaklı melez tablet bilgisayarı olacak.





10.1 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Toughbook 20 modeli 800 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda en iyi görüş tecrübesini sunmayı amaçlıyor. Cihazda yer alan Skylake tabanlı çift çekirdekli Core M5-6Y57 vPro işlemcisi 1.1GHz saat hızında çalışıyor ve 2.8GHz saat hızına kadar çıkıyor. Beraberinde ise 900MHz hızına çıkabilen Intel HD 515 grafik birimi ile birlikte geliyor. Cihaz yüksek performanstan ziyade günlük kullanıma odaklanıyor.





8GB RAM barındıran modelde 128GB/256GB/512GB SSD seçenekleri mevcut. 2600mAh gücündeki batarya çıkarılabilirken, ayrılabilir klavyede de opsiyonel olarak ek batarya tercih edilebiliyor. Yine opsiyonel batarya köprüsü cihazı kapatmadan batarya değişim imkanı sağlıyor.





Dayanıklılık odaklı olduğu için modelde pek çok standart mevcut. IP65 standardı cihazın basınçlı suya karşı dayanıklı olduğunu belirtirken, MIL-STD-810G ve MIL-STD-461F askeri standartları ise zorlu ortam koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor.





Tablette Bluetooth 4.0, WiFi AC, USB, SDXC, opsiyonel 4G, opsiyonel GPS gibi bağlantı seçenekleri yer alırken, klavye kısmında ise HDMI, VGA, USB, Ethernet gibi arabirimler yer alıyor. Windows 10 Pro işletim sistemi yüklü olan tablet için Windows 7'ye geri dönüş imkanı da sunuluyor. Tablet Şubat 2016 tarihinde 3099$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://microsoft-news.com/panasonic-reveals-the-worlds-first-fully-rugged-detachable-laptop-running-windows-10/