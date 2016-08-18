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Dünyanın ilk drone parkı DJI Arena açıldı

DJI, drone sahiplerinin hem keyifli zaman geçirmeleri hem de uçuş kabiliyetlerini arttırmaları için tamamen insansız hava araçlarına özel tasarladığı dünyanın ilk drone parkını açtı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ünlü drone üreticisi DJI insansız hava araçlarının geleceğine yönelik önemli yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Çin’de, bu yılın başında ise Güney Kore’de ilk fiziksel mağazasını açan üretici drone’lara ilgi duyan kişilerle yakından iletişime geçerek tabir yerindeyse marka ve müşteri arasındaki samimiyeti arttırmak istiyor.
Bu düşüncenin bir parçası olarak kısa süre önce drone’lara özel park açacağı belirtilen DJI, yayınladığı son açıklama ile çalışmaların tamamlanarak merkezin faaliyete geçtiğini duyurdu. Güney Kore’de yaklaşık 1.400 metrekare alan üzerine kurulu DJI Arena içerisinde LED aydınlatmalı, çeşitli engellerin yer aldığı özel bir yarış parkuru bulunuyor. Güvenlik için ağlarla çevrili parkta ayrıca drone üzerindeki kameradan elde edilen görüntülerin anlık olarak aktarılacağı ekranlar mevcut.
Drone sahiplerinin arkadaş gruplarıyla keyifli zaman geçirebilecekleri ve çeşitli yarışlar düzenleyebilecekleri arena, DJI’ın gelecekte insansız hava araçlarının her kolunda söz sahibi olmak istediğine işaret ediyor. Elbette kimseye zarar verme endişesi duymadan uçuş yapılabilecek özel alanlar kullanıcılar için de oldukça cazip bir seçenek halini alıyor.

http://www.dji.com/newsroom/news/dji-arena-officially-opens-in-korea Yorum Yaz
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Eeltorm 3 yıl
Bu parklar pratik yapmak kullanmayı öğrenmek içinde yararlı olur güvenlik açısından.
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gun 3 yıl
Eğlenceli olacağı kanısındayım denemek gerek tabii. Esas bunu güzel bir spor yapabilirlerse çok daha iyi olur.
Merak ettiğim ise içeri sadece DJI dronelar mı girebiliyor ?
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AasFresSeR 3 yıl
Ne yazık ki ülkemizde drone'yi hep kötü niyet ile uçurup yasaklanmasına sebep olan kişiler yüzünden drone almadım.
Ülkemizde herşeyin şeyini çıkartmada üstüne yok bazıları.
Böyle birşey türkiye'de olsaydı çok güzel olurdu.
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Captain_Ivy 3 yıl AasFresSeR
AasFresSeR

Ne yazık ki ülkemizde drone'yi hep kötü niyet ile uçurup yasaklanmasına sebep olan kişiler yüzünden drone almadım.

Ülkemizde herşeyin şeyini çıkartmada üstüne yok bazıları.


Böyle birşey türkiye'de olsaydı çok güzel olurdu.

Olur niye olmasın? Yüksek modifiyeli arabaların trafikte yasak olup da pistlerde nasıl legal bir biçimde yarışabiliyorsa bu da bu şekilde olabilir düşüncesindeyim.
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