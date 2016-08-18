Dünyanın ilk drone parkı DJI Arena açıldı

Ünlü drone üreticisi DJI insansız hava araçlarının geleceğine yönelik önemli yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Çin’de, bu yılın başında ise Güney Kore’de ilk fiziksel mağazasını açan üretici drone’lara ilgi duyan kişilerle yakından iletişime geçerek tabir yerindeyse marka ve müşteri arasındaki samimiyeti arttırmak istiyor.

Bu düşüncenin bir parçası olarak kısa süre önce drone’lara özel park açacağı belirtilen DJI, yayınladığı son açıklama ile çalışmaların tamamlanarak merkezin faaliyete geçtiğini duyurdu. Güney Kore’de yaklaşık 1.400 metrekare alan üzerine kurulu DJI Arena içerisinde LED aydınlatmalı, çeşitli engellerin yer aldığı özel bir yarış parkuru bulunuyor. Güvenlik için ağlarla çevrili parkta ayrıca drone üzerindeki kameradan elde edilen görüntülerin anlık olarak aktarılacağı ekranlar mevcut.

Drone sahiplerinin arkadaş gruplarıyla keyifli zaman geçirebilecekleri ve çeşitli yarışlar düzenleyebilecekleri arena, DJI’ın gelecekte insansız hava araçlarının her kolunda söz sahibi olmak istediğine işaret ediyor. Elbette kimseye zarar verme endişesi duymadan uçuş yapılabilecek özel alanlar kullanıcılar için de oldukça cazip bir seçenek halini alıyor.

http://www.dji.com/newsroom/news/dji-arena-officially-opens-in-korea