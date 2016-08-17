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FIFA 17′nin Gamescom'a özel oyun içi videosu yayınlandı

Gamescom etkinliğinde merakla beklenen FIFA 17'ye dair oyun içi görüntülerden oluşan yeni bir video paylaşan EA Sports, grafik kalitesi ve dinamik yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
2 yıl
5,5b
1
8
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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FIFA serisinin yeni üyesi FIFA 17'nin piyasaya çıkmasına yaklaşık bir buçuk ay kala heyecanla beklenen yapıma dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gamescom etkinliğinde sahne alan EA bu kez oyun içi görüntülerden oluşan yeni video yayınladı.
FIFA 17'nin dinamik yapısına dikkat çeken görüntülerde futbolcuların yeni çalım, pas, şut ve sevinç hareketleri net şekilde fark ediliyor. Ayrıca oyuncuların yanı sıra teknik heyetin pozisyonlar karşısındaki tepkileri de hayli iyileştirilmiş durumda. Geçtiğimiz sene kullanılan Ignite Engine motoru yerine Frostbite oyun motoruna geçiş yapan EA Sports görünüşe bakılırsa istediği verimi almayı başarmış.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklanan sistem gereksinimlerinde 50 GB depolama alanına ihtiyaç duymasıyla dikkatleri çeken FIFA 17'nin bu tercihi grafik kalitesinin yüksek olacağı şeklinde yorumlanmıştı. FIFA 98’in ünlü Song 2 müziğinin remiks versiyonuyla hazırlanan, 29 Eylül tarihinde PC, PS4, PS3, Xbox One ve Xbox 360 platformları için satışa sunulacak oyunun son videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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BatuhanXxX 2 yıl
4k da süper olucak. Rx 480 oynatacaktir diye düşünüyorum. Oyun çıkışı itibariyle büyük ihtimalle online bug dolu olacak. Yeni motora geçiş hep sorun oldu Ea sport için.
Fifa 15 16 bile online de kaç yama sonra oynanabilir oldu
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BekirTemel 2 yıl
Alınır konsolda ve arkadaşlarla oynanır.
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EnverPasha 2 yıl
bir FIFA'cı olarak PES'in de çok daha üst seviyeler de olmasını istiyorum çünkü eğer FIFA ya rakip kalmazsa orasını burasını salmaya başlar daha verimli oyunları daha uzun vadede vermeye başlar. Rekabetin olduğu yerde kalite artar.
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001ATB 2 yıl
Fifa Pes'e PES ettirdi
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Lifad 2 yıl
pesin bahsi geçmişken arkadaşlar pesin steam fiyatına da ''MALUM'' 4 harfli şirket el atmış ve fiyatı 160 lira olmuş pes oynayanlara geçmiş olsun
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acbold 2 yıl Lifad
Lifad

pesin bahsi geçmişken arkadaşlar pesin steam fiyatına da ''MALUM'' 4 harfli şirket el atmış ve fiyatı 160 lira olmuş pes oynayanlara geçmiş olsun

Bu yıl ki fiyatlar ile ARAL bir payı olduğunu sanmıyorum. Fakat çıktıktan sonra el atarsa 200 TL civarına çıkabilir. Geçtiğimiz yıl öyle olmuştu.


Geçen yıl PES zaten tüm ülkelerde ucuz olarak satıldı geçiş süresi olayları vs. Bu yıl daha kapsamlı bir yapı ile geliyor. Fiyatı biraz daha uygun olabilirdi ama.

Amazon Fiyatları

G2A ve Kinguin gibi sitelerde yaklaşık 100 TL ön siparişler mevcut STEAM KEY olarak.
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Barni Moloztaş 2 yıl
PES bitti heralde, La Liga lisansınıda alamadılar 17'de
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hazarRS 2 yıl
eskiden fifa 96 oynarken grafikler, fizikler, formadaki gölgeler muazzam gelirdi gözüme. 'Romario birebir aynı olmuş' falan derdim. Bir o zamanlara bakıyorum, bir de şimdiki trailera;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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