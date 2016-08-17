FIFA 17′nin Gamescom'a özel oyun içi videosu yayınlandı

Haber Editörü
FIFA serisinin yeni üyesi FIFA 17'nin piyasaya çıkmasına yaklaşık bir buçuk ay kala heyecanla beklenen yapıma dair yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. 17-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Gamescom etkinliğinde sahne alan EA bu kez oyun içi görüntülerden oluşan yeni video yayınladı.
FIFA 17'nin dinamik yapısına dikkat çeken görüntülerde futbolcuların yeni çalım, pas, şut ve sevinç hareketleri net şekilde fark ediliyor. Ayrıca oyuncuların yanı sıra teknik heyetin pozisyonlar karşısındaki tepkileri de hayli iyileştirilmiş durumda. Geçtiğimiz sene kullanılan Ignite Engine motoru yerine Frostbite oyun motoruna geçiş yapan EA Sports görünüşe bakılırsa istediği verimi almayı başarmış.
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklanan sistem gereksinimlerinde 50 GB depolama alanına ihtiyaç duymasıyla dikkatleri çeken FIFA 17'nin bu tercihi grafik kalitesinin yüksek olacağı şeklinde yorumlanmıştı. FIFA 98’in ünlü Song 2 müziğinin remiks versiyonuyla hazırlanan, 29 Eylül tarihinde PC, PS4, PS3, Xbox One ve Xbox 360 platformları için satışa sunulacak oyunun son videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Fifa 15 16 bile online de kaç yama sonra oynanabilir oldu
Bu yıl ki fiyatlar ile ARAL bir payı olduğunu sanmıyorum. Fakat çıktıktan sonra el atarsa 200 TL civarına çıkabilir. Geçtiğimiz yıl öyle olmuştu.
Geçen yıl PES zaten tüm ülkelerde ucuz olarak satıldı geçiş süresi olayları vs. Bu yıl daha kapsamlı bir yapı ile geliyor. Fiyatı biraz daha uygun olabilirdi ama.
Amazon Fiyatları
G2A ve Kinguin gibi sitelerde yaklaşık 100 TL ön siparişler mevcut STEAM KEY olarak.