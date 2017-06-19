Dünyanın ilk kişisel uçan arabaları 2018'de müşterileriyle buluşuyor

2018 itibariyle müşterilerine sunmayı planlıyor. Hatta araçlar ön siparişe dahi açılmış durumda.



2007 yılında kurulan PAL-V International isimli ilginç şirket, ilk uçan arabaların üretimine önümüzdeki Ekim ayı itibariyle başlayacaklarını belirtiyor. Uçan arabaları seri imalata geçiren ilk firma olmayı hedefleyen PAL-V International, ilk araçları 2018'de sattıktan sonra 2020 yılına kadar da yüzlerce uçan arabayı müşterileriyle buluşturmanın planlarını yapıyor.



Ayrıca Bkz. "Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak" Bugünlerde Elon Musk gibi isimlerden çeşitli eleştiriler alıyor olsa da uçan arabalar yaklaşık 100 yıldır insanoğlunun hayallerinden çıkmayan bir konsept. Tabi teknolojinin her geçen gün gelişerek büyümesiyle de beraber artık yavaş yavaş bu yüz yıllık hayali gerçeğe dönüştürebilecek düzeye geliyoruz. Bu doğrulta Uber ve Airbus gibi dev şirketler başta olmak üzere tüm dünyadan çeşitli girişimler bulunuyor olsa da Hollandalı bir teknoloji firması dünyanın ilk uçan arabalarınımüşterilerine sunmayı planlıyor. Hatta araçlar ön siparişe dahi açılmış durumda.2007 yılında kurulanisimli ilginç şirket, ilk uçan arabalarınbaşlayacaklarını belirtiyor. Uçan arabaları seri imalata geçiren ilk firma olmayı hedefleyen PAL-V International, ilk araçları 2018'de sattıktan sonramüşterileriyle buluşturmanın planlarını yapıyor.

"Kişisel Hava ve Kara Aracı"

PAL-V'nin uçuş videoları:

Uçan arabalar yakında hayatımızın bir parçası olacak

https://phys.org/news/2017-06-dutch-firm-aims-car.html

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Hollandalı şirketin yine şirketle aynı isme sahip PAL-V(Personal Air and Land Vehicle) isimli üç tekerlekli uçan arabası aslında hayallerdeki uçan araba konseptine çok da benzemiyor. Görünüş itibariyle daha çok bir helikoptere benzese de Hollandalı şirket bu benzetmeyi uygun görmüyor ve pervaneleri motorsuz döndüğü için PAL-V'yi bir cayrokopter veya türkçe karşılığıyla otojir olarak nitelendiriyor.PAL-V'nin kağıt üzerindeki teknik özellikleriyse epey etkileyici.gücünü alan PAL-V yakıt olarak ise normal kurşunsuz petrolden yararlanıyor. Şirketin ifadelerine göresahip olan PAL-V ayrıca yaklaşıkuçabilecek. Aracın karadaki maksimum hızıysaolacak.PAL-V'nin motorsuz dönebilen pervaneleri, yani cayrokopter yapısı sayesinde araçtaki motorlar kapansa dahi PAL-V havada durabilecek. Bu anlamdabelirten şirket yöneticisi Markus Hess de,"Hızınız sıfır bile olsa pervaneler dönmeye devam edecek. Yani birden bire gökyüzünden yere düşme gibi bir durum oluşmayacak." ifadelerini kullanıyor.Tabi pazarda bir ilk olmayı hedefleyen PAL-V'nin fiyatı da dudak uçuklatan cinsten. Ön siparişe açılan ilk araçHollandalı şirket PAL-V Liberty'nin ardından üretilecek PAL-V Sport isimli aracın ise görece daha uygun, 335 bin dolarlık bir fiyatla satışa sunulacağını belirtiyor. Ayrıca bu pahalı araçları satın alıp tam potansiyelinden yararlanmak isteyen müşterilerin hem bir sürücü ehliyetine hem de bir pilot lisansına sahip olması gerekecek.Dünyanın en büyük ticaret danışmanlığı şirketlerinden Frost & Sullivan'ın ifadelerine görePAL-V, Terrafugia, Aeromobil, Ehang, E-Volo, Urban Aeronautics, Kitty Hawk ve Lilium Aviation gibi şirketler hali hazırda ilk uçan araba prototiplerinin ilk testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Frost & Sullivan uçan araba sektörünün 2030'lu yıllarda önemli bir iş alanı haline geleceğini düşünüyor.