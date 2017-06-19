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Dünyanın ilk kişisel uçan arabaları 2018'de müşterileriyle buluşuyor

Hollandalı firma PAL-V, önümüzdeki yıl itibariyle dünyanın ilk kişisel uçan arabalarını müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor. Uçan otomobiller 599.000 dolarlık fiyatıyla şu anda ön siparişte.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bugünlerde Elon Musk gibi isimlerden çeşitli eleştiriler alıyor olsa da uçan arabalar yaklaşık 100 yıldır insanoğlunun hayallerinden çıkmayan bir konsept. Tabi teknolojinin her geçen gün gelişerek büyümesiyle de beraber artık yavaş yavaş bu yüz yıllık hayali gerçeğe dönüştürebilecek düzeye geliyoruz. Bu doğrulta Uber ve Airbus gibi dev şirketler başta olmak üzere tüm dünyadan çeşitli girişimler bulunuyor olsa da Hollandalı bir teknoloji firması dünyanın ilk uçan arabalarını 2018 itibariyle müşterilerine sunmayı planlıyor. Hatta araçlar ön siparişe dahi açılmış durumda.

2007 yılında kurulan PAL-V International isimli ilginç şirket, ilk uçan arabaların üretimine önümüzdeki Ekim ayı itibariyle başlayacaklarını belirtiyor. Uçan arabaları seri imalata geçiren ilk firma olmayı hedefleyen PAL-V International, ilk araçları 2018'de sattıktan sonra 2020 yılına kadar da yüzlerce uçan arabayı müşterileriyle buluşturmanın planlarını yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak"
Dünyanın ilk kişisel uçan arabaları 2018'de müşterileriyle buluşuyor

"Kişisel Hava ve Kara Aracı"


Hollandalı şirketin yine şirketle aynı isme sahip PAL-V(Personal Air and Land Vehicle) isimli üç tekerlekli uçan arabası aslında hayallerdeki uçan araba konseptine çok da benzemiyor. Görünüş itibariyle daha çok bir helikoptere benzese de Hollandalı şirket bu benzetmeyi uygun görmüyor ve pervaneleri motorsuz döndüğü için PAL-V'yi bir cayrokopter veya türkçe karşılığıyla otojir olarak nitelendiriyor.

PAL-V'nin kağıt üzerindeki teknik özellikleriyse epey etkileyici. İki adet 100 beygir gücünde motorlardan gücünü alan PAL-V yakıt olarak ise normal kurşunsuz petrolden yararlanıyor. Şirketin ifadelerine göre 400-500 kilometrelik uçuş süresine sahip olan PAL-V ayrıca yaklaşık 3500 metrelik yükseklikten uçabilecek. Aracın karadaki maksimum hızıysa saatte 170 kilometre olacak.

PAL-V'nin motorsuz dönebilen pervaneleri, yani cayrokopter yapısı sayesinde araçtaki motorlar kapansa dahi PAL-V havada durabilecek. Bu anlamda herhangi bir güvenlik tehlikesinin bulunmayacağını belirten şirket yöneticisi Markus Hess de,"Hızınız sıfır bile olsa pervaneler dönmeye devam edecek. Yani birden bire gökyüzünden yere düşme gibi bir durum oluşmayacak." ifadelerini kullanıyor.

Tabi pazarda bir ilk olmayı hedefleyen PAL-V'nin fiyatı da dudak uçuklatan cinsten. Ön siparişe açılan ilk araç PAL-V Liberty tam 599.000 dolarlık bir fiyata sahip. Hollandalı şirket PAL-V Liberty'nin ardından üretilecek PAL-V Sport isimli aracın ise görece daha uygun, 335 bin dolarlık bir fiyatla satışa sunulacağını belirtiyor. Ayrıca bu pahalı araçları satın alıp tam potansiyelinden yararlanmak isteyen müşterilerin hem bir sürücü ehliyetine hem de bir pilot lisansına sahip olması gerekecek.
PAL-V'nin uçuş videoları:

Uçan arabalar yakında hayatımızın bir parçası olacak


Dünyanın en büyük ticaret danışmanlığı şirketlerinden Frost & Sullivan'ın ifadelerine göre 2022 yılı itibariyle en az 10 şirketin uçan arabaları piyasada satın alınabiliyor olacak. PAL-V, Terrafugia, Aeromobil, Ehang, E-Volo, Urban Aeronautics, Kitty Hawk ve Lilium Aviation gibi şirketler hali hazırda ilk uçan araba prototiplerinin ilk testlerini başarıyla tamamlamış durumda. Frost & Sullivan uçan araba sektörünün 2030'lu yıllarda önemli bir iş alanı haline geleceğini düşünüyor.
https://phys.org/news/2017-06-dutch-firm-aims-car.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
uçan arabalar gelişsin iyi olacak yok kış lastiği yaz lastiği yok köprü parası otoban parası gibi masraflar ortadan kalkacak
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kadirirdem 2 yıl
O fiyatla pek müşteriyle buluşamaz. :D
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sniper23 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
O fiyatla pek müşteriyle buluşamaz. :D

Spor arabalara milyonlarca dolar döken insanlar için bu fiyat bir hiç.
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eulogy 2 yıl
İstedikleri kadar yapsınlar, bir 10 yıl sonra Elon Musk bir şirketle tüm ilklerin üstüne konar.
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The Balance 2 yıl
Babama bir ara konusunu açmıştım kişisel uçan arabalarda para olacak ileride ben de o işe girmek istiyorum diye somurtmuştu. İleride maden gibi olacak bence. Ama trafik sorunu oluşacak bu yüzden ileride. Hava trafiğine yeni yasalar getirilecek gibi.
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gcb1903 2 yıl
Güvenlik sorunu olur. Arkadaşlar hayat jetgiller gibi değil malum Tak, Pyd, Pkk, Dhkpc, Işid, El kaide vs vs bir sürü terör örgütü için bulunmaz nimet. Şahsen terör örgütü olsam ilk bunu isterim. Kamyonla dalmak etkisini yitirdi, uçak kaçırmakta çok zorlaştı ama uçan araba gayet güzel kamikaze olacaktır.
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