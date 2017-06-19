Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak

Güney Kore'nin henüz geçtiğimiz ay koltuğa geçen çiçeği burnunda başkanı Moon Jae-in, nükleer santrallerin gelişen Güney Kore'de herhangi bir yere sahip olmadığını düşünüyor. Bugün Kori-1 santralinin kapanış seremonisinde konuşan Başkan Moon, yeni nükleer santralleri inşaa etmeye yönelik tüm planların iptal olacağını açıkladı.
Yeni santral planlarını iptal etmenin yanı sıra hali hazırda çalışmakta olan santrallerin de zamanla kapatılacağının sözünü veren Moon Jae-in,"Atomik reaksiyonlardan gücünü alan enerji kaynaklarımızdan vazgeçiyoruz. Şu anda hazırlıkları süren yeni nükleer santral planlarının hepsini iptal edeceğiz. Hali hazırda çalışmakta olan santraller de çalışma süreleri uzatılmayıp zamanla kapatılacak." ifadelerini kullandı
Ayrıca Bkz. "Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı"
Güney Kore'nin enerji politikasında artık yeni bir dönemin açılağını söyleyen Moon,"Bugüne kadar enerjiyi ucuz ve verimli bir şekilde elde etmenin peşinde koştuk ve halkımızın güvenliğini ikinci plana attık. Ancak artık değişmenin vakti geldi." şeklinde konuşuyor.
Nükleer enerji konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore'de bugün alınan kararların en büyük nedeni elbette 2011'deki Fukuşima faciası. Kore halkı o günden bu yana nükleer santrallere büyük bir endişeyle bakıyor. Benzer bir kazanın önlenemez sonuçlara gebe olduğunu düşünen Güney Kore halkının büyük çoğunluğu, nükleer santrallerin yerini alabilecek yeni enerji kaynaklarına geçmenin artık vakti geldiğini düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi"
Bu doğrultuda düzenlediği seçim kampanyalarıyla 10 Mayıs itibariyle başkanlık koltuğuna geçen Moon Jae-in ise rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha çevreci yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak istiyor. 2020'li yılların sonuna kadar enerji ihtiyacının %20'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek isteyen yeni Güney Kore yönetimi nükleer enerjinin boşluğunu bu şekilde kapatmayı planlıyor.
Diğer taraftan nükleer santrallerin kapatılmasıyla beraber ülkenin enerjide dışa bağımlı olabileceği ihtimali de şu anda Güney Kore'de büyük bir tartışma konusu. Zira enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını nükleerden sağlayan Kore'nin bu boşluğu tamamen yenilenebilir enerjiyle doldurabilmesi çok da olası görünmüyor. Hatırlayacağınız üzere benzer bir endişe nedeniyle İsviçre halkı geçtiğimiz yıl nükleer santrallerin kapatılmasına karşı çıkmış ve düzenlenen referandumdan "Hayır" oyu çıkmıştı.
Yeni santral planlarını iptal etmenin yanı sıra hali hazırda çalışmakta olan santrallerin de zamanla kapatılacağının sözünü veren Moon Jae-in,"Atomik reaksiyonlardan gücünü alan enerji kaynaklarımızdan vazgeçiyoruz. Şu anda hazırlıkları süren yeni nükleer santral planlarının hepsini iptal edeceğiz. Hali hazırda çalışmakta olan santraller de çalışma süreleri uzatılmayıp zamanla kapatılacak." ifadelerini kullandı
"Güvenlik ilk önceliğimiz olmalı"Seçim kampanyaları sırasında da nükleer enerjiden vazgeçecekleri yönünde sözler veren Moon Jae-in'in bugün resmen açıkladığı karar Güney Kore medyasında pek de sürpriz olarak karşılanmadı. Komşu ülke Japonya'daki Fukuşima faciasından örnekler veren Başkan Moon,"Güney Kore'de de benzer depremlerin olmayacağını kimse tahmin edemez. Güçlü depremler sonrası oluşan nükleer kazalar inanılmaz yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor." sözlerini kullandı.
Ayrıca Bkz. "Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı"
Güney Kore'nin enerji politikasında artık yeni bir dönemin açılağını söyleyen Moon,"Bugüne kadar enerjiyi ucuz ve verimli bir şekilde elde etmenin peşinde koştuk ve halkımızın güvenliğini ikinci plana attık. Ancak artık değişmenin vakti geldi." şeklinde konuşuyor.
Nükleerden vazgeçmek kolay olmayacakİlk nükleer santralini 1977 yılında kuran Güney Kore'de şu anda çalışmaya devam eden tam 25 santral bulunuyor. Nükleerden enerji elde etme konusunda dünyada beşinci sırada bulunan Güney Kore'nin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %30'i bu 25 santralden karşılanıyor. Çalışma süreleri uzatılmadığı takdirde 2020-2030 yılları arasında kapanacak olan nükleer santrallerin yerini alacak enerji kaynakları ise henüz tam olarak belirlenmiş değil.
Nükleer enerji konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore'de bugün alınan kararların en büyük nedeni elbette 2011'deki Fukuşima faciası. Kore halkı o günden bu yana nükleer santrallere büyük bir endişeyle bakıyor. Benzer bir kazanın önlenemez sonuçlara gebe olduğunu düşünen Güney Kore halkının büyük çoğunluğu, nükleer santrallerin yerini alabilecek yeni enerji kaynaklarına geçmenin artık vakti geldiğini düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi"
Bu doğrultuda düzenlediği seçim kampanyalarıyla 10 Mayıs itibariyle başkanlık koltuğuna geçen Moon Jae-in ise rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha çevreci yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak istiyor. 2020'li yılların sonuna kadar enerji ihtiyacının %20'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek isteyen yeni Güney Kore yönetimi nükleer enerjinin boşluğunu bu şekilde kapatmayı planlıyor.
Diğer taraftan nükleer santrallerin kapatılmasıyla beraber ülkenin enerjide dışa bağımlı olabileceği ihtimali de şu anda Güney Kore'de büyük bir tartışma konusu. Zira enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını nükleerden sağlayan Kore'nin bu boşluğu tamamen yenilenebilir enerjiyle doldurabilmesi çok da olası görünmüyor. Hatırlayacağınız üzere benzer bir endişe nedeniyle İsviçre halkı geçtiğimiz yıl nükleer santrallerin kapatılmasına karşı çıkmış ve düzenlenen referandumdan "Hayır" oyu çıkmıştı.
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/19/new-south-korean-president-vows-to-end-use-of-nuclear-power Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1,000-MW nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin rüzgâr türbinleri ile üretilmesi için kapasite faktörünü de dikkate aldığımızda (%32-47) 1.900 MW- 2.800 MW arasında rüzgâr santrali kurulması gerekir. Bu durumda 1.000 MW’lik bir nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektrik miktarını rüzgar santralinin üretmesi için gerekli olan alan 418 – 679 kilometrekaredir.
1.000-MW Güneş Santrali (PV) kurulması için 36 kilometrekare alan gerekir. Güneş santrallerinin kapasite faktörlerini de dikkate aldığımızda (%17-28) 1,000-MW gücündeki nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin güneş santralleri ile üretilmesi için 3.300 MW- 5.400 MW güneş santrali kapasitesi gerekir. Böyle bir güneş santrali için 72-120 kilometrekarelik bir alan gerekir.
Alıntı: nukleerakademi.org/...
Nükleer enerjiden bu kadar korkacak birşey yok. Sızıntı olmadıgı surece çevreye hıcbır zararı yok. Şaun nukleerin alternatifi yok.
Elektrik enerjisini dışarıdan alan bir ülke olarak nükleer enerjide çok geride kaldık.
Güney Kore savaştan çıkalı ne kadar olmuş 25 santral açmışlar. Ordan gelen enerji ile bir Samsung, Hyundai, Lg gibi dev uluslar arası firmalar kurmuşlar. Bize demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan marşlar söyleyenler mevcut rayları sökmüşler(Bursa da olan demir yolu)
Kısaca Enerjin varsa üretim, gelişim, iletişim var yoksa hiçbir şey yok.