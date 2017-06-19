Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak

Nükleer enerji alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore, yeni santral inşaa etme planlarını iptal ediyor. Hali hazırda çalışmakta olan santraller ise zamanla kapatılacak.