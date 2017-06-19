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Güney Kore nükleer enerjiden vazgeçiyor: Tüm planlar iptal olacak

Nükleer enerji alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore, yeni santral inşaa etme planlarını iptal ediyor. Hali hazırda çalışmakta olan santraller ise zamanla kapatılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güney Kore'nin henüz geçtiğimiz ay koltuğa geçen çiçeği burnunda başkanı Moon Jae-in, nükleer santrallerin gelişen Güney Kore'de herhangi bir yere sahip olmadığını düşünüyor. Bugün Kori-1 santralinin kapanış seremonisinde konuşan Başkan Moon, yeni nükleer santralleri inşaa etmeye yönelik tüm planların iptal olacağını açıkladı.

Yeni santral planlarını iptal etmenin yanı sıra hali hazırda çalışmakta olan santrallerin de zamanla kapatılacağının sözünü veren Moon Jae-in,"Atomik reaksiyonlardan gücünü alan enerji kaynaklarımızdan vazgeçiyoruz. Şu anda hazırlıkları süren yeni nükleer santral planlarının hepsini iptal edeceğiz. Hali hazırda çalışmakta olan santraller de çalışma süreleri uzatılmayıp zamanla kapatılacak." ifadelerini kullandı

"Güvenlik ilk önceliğimiz olmalı"

Seçim kampanyaları sırasında da nükleer enerjiden vazgeçecekleri yönünde sözler veren Moon Jae-in'in bugün resmen açıkladığı karar Güney Kore medyasında pek de sürpriz olarak karşılanmadı. Komşu ülke Japonya'daki Fukuşima faciasından örnekler veren Başkan Moon,"Güney Kore'de de benzer depremlerin olmayacağını kimse tahmin edemez. Güçlü depremler sonrası oluşan nükleer kazalar inanılmaz yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor." sözlerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Fukuşima'daki nükleer sızıntıya robotlar bile dayanamadı"
Güney Kore'nin enerji politikasında artık yeni bir dönemin açılağını söyleyen Moon,"Bugüne kadar enerjiyi ucuz ve verimli bir şekilde elde etmenin peşinde koştuk ve halkımızın güvenliğini ikinci plana attık. Ancak artık değişmenin vakti geldi." şeklinde konuşuyor.

Nükleerden vazgeçmek kolay olmayacak

İlk nükleer santralini 1977 yılında kuran Güney Kore'de şu anda çalışmaya devam eden tam 25 santral bulunuyor. Nükleerden enerji elde etme konusunda dünyada beşinci sırada bulunan Güney Kore'nin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %30'i bu 25 santralden karşılanıyor. Çalışma süreleri uzatılmadığı takdirde 2020-2030 yılları arasında kapanacak olan nükleer santrallerin yerini alacak enerji kaynakları ise henüz tam olarak belirlenmiş değil.

Nükleer enerji konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore'de bugün alınan kararların en büyük nedeni elbette 2011'deki Fukuşima faciası. Kore halkı o günden bu yana nükleer santrallere büyük bir endişeyle bakıyor. Benzer bir kazanın önlenemez sonuçlara gebe olduğunu düşünen Güney Kore halkının büyük çoğunluğu, nükleer santrallerin yerini alabilecek yeni enerji kaynaklarına geçmenin artık vakti geldiğini düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi"
Bu doğrultuda düzenlediği seçim kampanyalarıyla 10 Mayıs itibariyle başkanlık koltuğuna geçen Moon Jae-in ise rüzgar ve güneş enerjisi gibi daha çevreci yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak istiyor. 2020'li yılların sonuna kadar enerji ihtiyacının %20'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek isteyen yeni Güney Kore yönetimi nükleer enerjinin boşluğunu bu şekilde kapatmayı planlıyor.

Diğer taraftan nükleer santrallerin kapatılmasıyla beraber ülkenin enerjide dışa bağımlı olabileceği ihtimali de şu anda Güney Kore'de büyük bir tartışma konusu. Zira enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını nükleerden sağlayan Kore'nin bu boşluğu tamamen yenilenebilir enerjiyle doldurabilmesi çok da olası görünmüyor. Hatırlayacağınız üzere benzer bir endişe nedeniyle İsviçre halkı geçtiğimiz yıl nükleer santrallerin kapatılmasına karşı çıkmış ve düzenlenen referandumdan "Hayır" oyu çıkmıştı.

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/19/new-south-korean-president-vows-to-end-use-of-nuclear-power Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
1000 MW’lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 kilometrekarelik alana ihtiyaç duyulur. Buna karşın 1.000-MW rüzgâr santrali için yaklaşık olarak 344 kilometre karelik bir alan gereklidir.
1,000-MW nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin rüzgâr türbinleri ile üretilmesi için kapasite faktörünü de dikkate aldığımızda (%32-47) 1.900 MW- 2.800 MW arasında rüzgâr santrali kurulması gerekir. Bu durumda 1.000 MW’lik bir nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektrik miktarını rüzgar santralinin üretmesi için gerekli olan alan 418 – 679 kilometrekaredir.
1.000-MW Güneş Santrali (PV) kurulması için 36 kilometrekare alan gerekir. Güneş santrallerinin kapasite faktörlerini de dikkate aldığımızda (%17-28) 1,000-MW gücündeki nükleer tesisin bir yılda ürettiği elektriğin güneş santralleri ile üretilmesi için 3.300 MW- 5.400 MW güneş santrali kapasitesi gerekir. Böyle bir güneş santrali için 72-120 kilometrekarelik bir alan gerekir.
Alıntı: nukleerakademi.org/...
Nükleer enerjiden bu kadar korkacak birşey yok. Sızıntı olmadıgı surece çevreye hıcbır zararı yok. Şaun nukleerin alternatifi yok.
1000 MW’lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 kilometrekarelik alana ihtiyaç duyulur. Buna karşın 1.000-MW rüzgâr santrali için yaklaşık olarak 344 kilometre ka...
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faniseyler 2 yıl
Enerjiye ihtiyacımız var. Şuan bindiğimiz araçlarda kullandığımız benzin mazotunda alternatifi var ama şu anki ihtiyacımız olan enerjiden kat kat uzaklar.
Elektrik enerjisini dışarıdan alan bir ülke olarak nükleer enerjide çok geride kaldık.
Güney Kore savaştan çıkalı ne kadar olmuş 25 santral açmışlar. Ordan gelen enerji ile bir Samsung, Hyundai, Lg gibi dev uluslar arası firmalar kurmuşlar. Bize demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan marşlar söyleyenler mevcut rayları sökmüşler(Bursa da olan demir yolu)
Kısaca Enerjin varsa üretim, gelişim, iletişim var yoksa hiçbir şey yok.
Enerjiye ihtiyacımız var. Şuan bindiğimiz araçlarda kullandığımız benzin mazotunda alternatifi var ama şu anki ihtiyacımız olan enerjiden kat kat uzaklar.E...
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Erzsa 2 yıl
1 tanesini kapatır, 3 tane daha gelişmişini açar Almanya gibi.
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caneycaney 2 yıl
Turkiye icin tek care ruzgar gunes ve hidroelektriktir
Nukleer ile bizi cok kotu kaziklayacaklar
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Enerjiyi ben üretmek isterim diyenler 7 - 10 Bin tl gibi fiyata solar sistem yaptırabilir evlerine. Haneler kendi enerjisini kendisi üretebilir solar sistemler ile. Kendi evim olduğunda yapmayı planladığım ilk proje bu olacak inşallah.
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DH Misafiri 2 yıl
Türkiyenin nükleer enerji konusunda geri kaldığı aşikar. Güney Kore gibi bir ülke ki ikinci dünya savaşından çıkmış, yaklaşık olarak Türkiye'nin 8 de 1'i kadar olan ülkede 25 adet nükleer santral çalıştırıyorlar. Gayet güzel işler çıkarmışlar. Türkiye de yapılacak olan santralin 4800MW gücünde olacağı 2023 yılında ilk ünitenin hizmete gireceği (1200MWx4) 1'er yıl ara ile diğer ünitelerin hizmete gireceği açıklandı. Sinop için de 4800MW lık planlanmakta, Çinliler ile bir nükleer santral pazarlığı yapılmakta henüz ayrıntılar belli değil. 4800MW gücündeki bir santralin Türkiye'nin %7 lık enerji açığını kapatabildigi açıklandı. 3 nükleer santral için %21 gibi bir oran meydana geliyor. Tabi bu planlar 10 yıl içinde gerçekleşecek. Bu 10 yıl içinde sadece nükleer de gelişme olmayacak rüzgar ve güneş santralleri de geliştirilecek nükleer gibi ayrıntılı yazmak isterdim fakat hem yorum çok uzadı hem de iftar vakti geldi. Yapilan yorumları da çok beğendim. Okumak keyifliydi.
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speed001 2 yıl
Bizim de 1977 den beri 25 santralimiz olsaydi şimdi kapatmayi biz de konuşurduk. Alternatif enerji kaynaklarini geliştirmek için bile önce enerjiye ihtiyaç var.
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DnzIrmk 2 yıl
Nükleer konusunda herkes hemen güvenlik diyor. yahu bu santrallerin sıkıntısı güvenlik değil, asıl sıkıntı atıklar konusu. İsterse %100 güvenli olsun. Milyon yıl kararsız, radyoaktif kalan, sızdıran atıkları ne yapacaz? kaldıki her zaman söylüyorum; bildiğin su kaynatmak için atomu parçalamak kadar ahmakça birşey olabilir mi?
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demirparcasi 2 yıl DnzIrmk
Güvenlik de sıkıntı. Fukushima'da kaza hala çözülemedi ve belki onlarca hatta yüzlerce yıl daha çözülemeyecek. Hala çekirdeğe ulaşamadılar. Çekirdeğin olduğu yerde öyle bir radyosyon var ki en ileri teknoloji ile üretilen robotlar bile yaklaşamıyor. Ve o çekirdekten toprağa ve okyanusa sızıntı olduğu biliniyor. Japon hükümetinin radyasyon kaynaklı hastalıklardaki artışı gizlediği, haber yapılmasını engellediği söyleniyor.
Nükleer karşıtları dinlerseniz bir çok nükeller santralde kazalar olduğunu ama bunların küçük çaplı olduklarından ört bas edildiklerini söylüyorlar. Nükleer santraller bir çeşit bombadır. Kim evinin altına daha ucuz enerji üretmek için bomba koyar?
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MonsterMMORPG 2 yıl
anca PR çalışması
10 yıla kapatacaklarmış miş etc
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smart1978 2 yıl
En az 2 kat pahalı satılacak Türkiye de ayrıca Türkiye %98 deprem kuşağında . Ayrıca bir sızıntı olsa Japonya gibi teknolojiler filan yok orda bile felâket hâlâ etkisini sürdürüyor pratik te binlerce yıl ömür boyu gibi !
Sızıntı olsa komşu ülkeler de savaş bile açar. Türkiye etrafı düşman devlet yönetimleri tarafından yönetiliyor!.
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inexo 2 yıl smart1978
Yüzde 49u Cengizin olduğu için sözünü tutmuş olacak demek ki
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elmek6 2 yıl
Disimde bir kitle vardi, doktor ameliyat olmaniz gerek dedi.
Zorundamiyim diye sordum hayir ama kanser riski tasiyor bu risk alinabilecek bir konu degil dedi.
Bagdastiramayanlar icin:
"Elimizle kitle yerlestiriyoruz vatanimiza"
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sedatkuran 2 yıl
Nükleer enerji artık niyadını doldurmuş bir teknolojidir. Evet ülkenin enerjiye ihtiyacı var anacak sanıldığı kadar yok. şu anda yapılacak olan nükleer santrallerle karşılanacak elektrik şu ankinin maliyetinin 2-3 misli olacaktır. bazı aklı evveller nükleer enerji şöyle güveni böyle güvenli diyorlar ancak olay öyle değil. fikuşuma santralide 9 şidedinde depremlere dayanklıydı ancak kimse bu boyutlarda bir tusunami olup sirkilasyon pompalarını devre dışı bırakacağını hesap etmemişti. Türkiyede işletilen bir santral hepisnden daha tehlikeli biz benzin alırken sigara içen bir neslin çocuklarıyız.
diyelimki santralde sızıntı olddu akkuyu da ciddi bir sızıntıda güney ege ve batı akdeniz ciddi anlamda radyasyon alacaktır. belkide bu bölgelerin boşaltılması gerekecek.
Neden nükleere ihtiyacımız yok onu da anlatayım. Nükller santral ancak 15- 20 sene sonra çalışmaya başlaacaktır. bu süre uzun bir süre nükleer yatırımı yapılacağına tamamen yenilenebilr rüzgar, dalga, güneş gibi enerji kaynaklarına belli bir yatırım planı dahilinde yatırım yapılmış olsa ve hanelerin kendi elektiriğini üretmeleri teşvik edilmiş olsa 15 sene sonra biz termik santralleri de kapatmak zorunda kalırız.
Olay tamamen duygusal cuvalla paraya ihae edilen santraller para kazandırmalıdır kime ihalyi aanlara burda malesef halkı düşünen yoktur.
Sonuç olarak dünya bilim çevreleri yeni enerji kaynakları üzerine harıl harıl çalışıyor özelikle fisyon reaktörleri üzerinde ciddi çalışmalar yapılmaktadır. bu reaktörler önümüzdeki dnemlerde verimli olarak çalışmaya başladığında malesef bizim inşaa etiğimiz nükleer santraler hanry fordun t modeli araçları gibi kalacaktır.. saygılar.
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FRAPS_TR 2 yıl
Bizimde bu yanlıştan hemen dönmemiz lazım,
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