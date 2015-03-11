Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi olarak lanse edilen Odin, Kickstarter'da destek arıyor

4 yıl
3,4b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi olarak lanse edilen Odin, Kickstarter'da destek arıyor
Bağımsız geliştiricilere destek aramaya devam eden Kickstarter'ın en son üyelerinden Odin, dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi olarak lanse ediliyor ve proje bitimine daha 58 gün kala ciddi bir talep görüyor.
Kickstarter üzerinde Serafilm tarafından başlatılan ve konulan 50,000$'lık bağış hedefinin 30,675$'lık kısmını toplamayı başaran lazer projeksiyon faresi Odin, 4 x 5cm boyutundaki gövdesiyle Windows ile Mac bilgisayarlara USB üzerinden bağlanıyor ve özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gövdesinde yer alan projektör sistemi ve kızıl ötesi sensörleriyle yüzeyden yansıyan sinyalleri yüksek çözünürlükte algılayabilen fare, touchpad benzeri parmak hareketleriyle imlecin yönetilmesine imkan tanırken, birden fazla parmağı algılayabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yapısı gereği konumlandırıldığı yüzeyi fareye çeviren ve bu sayede standart farelerin bilek ağrısı sorununu ortadan kaldırdığı söylenen Odin, yine geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla anlık tepkiler verebiliyor ve böylece oyuncular tarafından da aktif şekilde kullanılabilecek bir alternatif oluşturuyor. Sistemin merkezi işlem birimine çok fazla yük bindirmeyen lazer projeksiyon faresi, interaktif LED ışık sistemiyle de her zaman için ben buradayım diyebiliyor.
Yapılacak en az 49$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebilen dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi Odin'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/639589487/odin-worlds-first-projection-mouse/description Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gurkanse 4 yıl
bunun klavye olanını bayadır görüyorum.yeni bir şey değilki zaten bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 4 yıl
Çakmışlar piramidi yine :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotrsapka 4 yıl
Luzumsuz bir teknoloji, sabit olsam onu kullanmam, yanımda taşıyacak olsam taşınmaz o!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciroer 4 yıl
Dolandırıcı la bunlar orda çalışıyormus gibi hareketler yapıyorlar.Buna para yatıran salaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlyChaos 4 yıl
iyi güzel dünyada bir ilk ama yani bunu yanımızda taşıyana kadar daha işlevsel kablosuz mouse'ları yanımızda taşıyabiliriz. Lazer klavye fikri güzel ama bu olmamış bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 4 yıl
Çok güzel bir teknik başarılar ANCAK berbat bir transformers çakması tasarım... sadelik çok zordur,
Bkz: apple
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeroWin 4 yıl artenis
artenis

Çok güzel bir teknik başarılar ANCAK berbat bir transformers çakması tasarım... sadelik çok zordur,

Bkz: apple

O Transformens'a benzetilmemiş zaten.İskandinav mitolojisindeki ODİN tanrısına benzetilmiş.
teknovudu.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl icon Changer İnceleme 4 yıl LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme 4 yıl Lenovo'nun Dolby Atmos destekli yeni telefonu A7000'i kullandık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim