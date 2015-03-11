Dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi olarak lanse edilen Odin, Kickstarter'da destek arıyor

Bağımsız geliştiricilere destek aramaya devam eden Kickstarter'ın en son üyelerinden Odin, dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi olarak lanse ediliyor ve proje bitimine daha 58 gün kala ciddi bir talep görüyor.

Kickstarter üzerinde Serafilm tarafından başlatılan ve konulan 50,000$'lık bağış hedefinin 30,675$'lık kısmını toplamayı başaran lazer projeksiyon faresi Odin, 4 x 5cm boyutundaki gövdesiyle Windows ile Mac bilgisayarlara USB üzerinden bağlanıyor ve özellikle tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gövdesinde yer alan projektör sistemi ve kızıl ötesi sensörleriyle yüzeyden yansıyan sinyalleri yüksek çözünürlükte algılayabilen fare, touchpad benzeri parmak hareketleriyle imlecin yönetilmesine imkan tanırken, birden fazla parmağı algılayabiliyor olmasıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Yapısı gereği konumlandırıldığı yüzeyi fareye çeviren ve bu sayede standart farelerin bilek ağrısı sorununu ortadan kaldırdığı söylenen Odin, yine geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla anlık tepkiler verebiliyor ve böylece oyuncular tarafından da aktif şekilde kullanılabilecek bir alternatif oluşturuyor. Sistemin merkezi işlem birimine çok fazla yük bindirmeyen lazer projeksiyon faresi, interaktif LED ışık sistemiyle de her zaman için ben buradayım diyebiliyor.

Yapılacak en az 49$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebilen dünyanın ilk lazer projeksiyon faresi Odin'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/639589487/odin-worlds-first-projection-mouse/description