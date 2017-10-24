Dünyanın ilk mikroçipi 600 bin dolara satılıyor

Missouri doğumlu bir elektrik mühendisi olan Jack Kilby, 1958 yılında tasarladığı ilk mikroçip (birleşik devre) ile teknoloji dünyasını kökten değiştirdi. Tom Yeargan önderliğindeki ekip tarafından Kilby'nin tasarımından yola çıkarak hazırlanan ilk mikroçipler, o dönemler koca bir odaya zar zor sığan bilgisayarların küçük boyutlara indirilmesini sağladı ve böylece günümüzde gündelik hayatın değişilmez bir parçası olan akıllı telefonların ve bilgisayarların geliştirilmesinin yolunu açtı.

İşte Kilby tarafından tasarlanan ve Yeargan tarafından hazırlanan bu dünyanın ilk mikroçipi önümüzdeki ay Amerika'da açık arttırmaya çıkarılacak. Teknoloji dünyasında devrim yaratan bu buluşun 60. yıl dönümünde Dallas'ta düzenlenecek açık arttırmada satışa çıkarılacak mikroçipin yaklaşık 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Bir SIM-kart büyüklüğünde olan bu birleşik devre; cam bir zemin üzerine oturtulmuş yarı iletkene bağlı bakır ve altın kablolardan oluşuyor. Üzerinde Tom Yeargan'ın isminin yazılı olduğu bir plastik kabın içinde saklanan bu tarihi mikroçip prototipi, mucitlerinin yaptığı patent başvurusunun belgesi ile birlikte açık arttırmaya çıkarılacak.

Bu tarihi mikroçip, Tom Yeargan'ın kızı olan Leslie Yeargan tarafından satılıyor. Konu hakkında konuşan Leslie Yeargan, teknoloji dünyasına öncülük eden şirketlerden Texas Instruments'ta 25 yıl çalışan babasının birçok önemli işe imza attığını ama dünyanın ilk mikroçipini geliştiren ekibe liderlik etmenin kesinlikle babasının en büyük başarısı olduğunu ifade etti ve bu buluşun bilgisayar çağını başlattığına dikkat çekti.

Jack Kilby, 2000 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı

Jack Kilby'nin icadının teknoloji dünyasının gelişiminde ne denli önemli olduğunu anlamak için o dönemdeki bilgisayar teknolojilerine bakmak yeterli. Kilby ilk mikroçipi 1958'de Texas'ta sergileyip tüm bilgisayar sektörünü kökten değiştirmeden önce bilgisayarlar koca bir odayı kaplayacak boyuttaydı ve bu halleri ile günümüzde olduğu gibi yaygın olarak kullanılması imkansızdı.

20. yüzyılın ilk yarısında elektronik endüstrisini elektron tübü teknolojileri domine ediyordu. Bell Labs, 1947 yılında çok daha küçük, daha az güç harcayan, daha az ısınan ve daha güvenilir olan transistörleri icat ederek eletron tüplerinin bu hakimiyetine son verdi.

Ne var ki bu transistörleri binlerce bite elle lehimlemek hem pahalı hem de çok zaman isteyen bir süreçti. Kilby, tüm bu parçaları bir araya getiren birleşik devreyi icat ederek bu sorunları ortadan kaldırdı ve günümüzde televizyonlardan akıllı telefonlara, kredi kartlarından uzay araçlarına bir çok farklı şeyde kullanılan mikroçiplerin mucidi olarak adını tarihe yazdırdı.

Kilby'nin teknoloji dünyasına sunduğu bu katkı yıllar sonra Nobel Vakfı tarafından da ödüllendirildi ve Kilby, 2000 yılında, yani ilk mikroçipi tasarlamasından 42 yıl sonra Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5011697/World-s-microchip-set-sell-455-000.html