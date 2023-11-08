Sentetik elmaslar ve ultra saf camlar gelecekte işlemcilerin hızlarını katlayabilir!

Tam Boyutta Gör Mikroçip üretimindeki en büyük zorluklardan biri sıcaklık kontrolüdür. Günümüzde geleneksel yöntemlerin getirileri gittikçe azalmakta. Teknoloji dünyasını takip edenler özellikle CPU alanında ilerlemelerin git gide azaldığını fark etmişlerdir. Çip üreticileri de bu tıkanmanın farkında ve üzerinde kafa yoruyorlar. Bu sorunu çözmek için sentetik elmas ve saflaştırılmış cam gibi çözümler üzerinde çalışıyorlar.

Üç kata kadar performans artıyor

Bu firmalardan biri olan Diamond Foundry, silikon mikroçiplerde kullanımak üzere çap olarak türünün en büyüğü olan sentetik elmas levhaları (wafer) üretiyor. Martin Roscheisen'e göre bu levhalar, çiplerin nominal hızlarının en az iki katı kadar hızlı çalışmasına olanak tanıyor. Açıklanmayan bir üst seviye Nvidia GPU üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde standart malzemelerle üretilen bir çipten üç kat fazla performans sağladığı tespit edilmiş. Çok büyük bir ilerleme ancak gerçek test sonuçlarını görmek gerekiyor.

AMD Ryzen 8000 işlemcilerden ilk kıyaslamalar sızdı 1 gün önce eklendi

10 sene içerisinde kullanıma girecek

Intel ise alt tabakalar (işlemcinin monte edildiği paket) için saflaştırılmış camlar üzerinde çalışıyor ve gelecekte ürünlerinin çoğunda kullanmayı planlıyor. Halihazırda Intel'in fabrikalarında test edilen teknoloji öünümzdeki 10 sene içerisinde kullanıma sunulacak. Güç verimliliği ve çipler arasındaki iletişimi iyileştirmek için saflaştırılmış cam kullanılarak soğutmaya gereksinim duyulmayacak.

Bu gelişmeler umut verici görünüyor. Hatta Diamond Foundry dışında elmas bazlı çipler üzerinde çalışan Coherent ve Element Six gibi şirketler de var. Bu firmalar sentezlenmesi daha kolay polikristal levhalar üzerinde çalışıyorlar.

Gelecek on yılda çip üretiminde büyük bir dönüşüm gerçekleşebilir. Sentetik elmas ve saflaştırılmış camı doğru şekilde kullanarak silikon gerektirmeyen yarı iletkenlerin olduğu bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Gelecekte neler olacağını zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Elmas ve camlar gelecekte işlemcilerin hızları katlayabilir!