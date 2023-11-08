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    Sentetik elmaslar ve ultra saf camlar gelecekte işlemcilerin hızlarını katlayabilir!

    Silikon yerine sentetik elmas ve saflaştırılmış cam gibi çözümler ile gelecekte işlemciler çok daha hızlı olabilir. Intel ve Diamond Foundry gibi şirketler geleceğin çipleri üzerinde çalışıyor.
    Elmas ve camlar gelecekte işlemcilerin hızları katlayabilir! Tam Boyutta Gör
    Mikroçip üretimindeki en büyük zorluklardan biri sıcaklık kontrolüdür. Günümüzde geleneksel yöntemlerin getirileri gittikçe azalmakta. Teknoloji dünyasını takip edenler özellikle CPU alanında ilerlemelerin git gide azaldığını fark etmişlerdir. Çip üreticileri de bu tıkanmanın farkında ve üzerinde kafa yoruyorlar. Bu sorunu çözmek için sentetik elmas ve saflaştırılmış cam gibi çözümler üzerinde çalışıyorlar.

    Üç kata kadar performans artıyor

    Bu firmalardan biri olan Diamond Foundry, silikon mikroçiplerde kullanımak üzere çap olarak türünün en büyüğü olan sentetik elmas levhaları (wafer) üretiyor. Martin Roscheisen'e göre bu levhalar, çiplerin nominal hızlarının en az iki katı kadar hızlı çalışmasına olanak tanıyor. Açıklanmayan bir üst seviye Nvidia GPU üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde standart malzemelerle üretilen bir çipten üç kat fazla performans sağladığı tespit edilmiş. Çok büyük bir ilerleme ancak gerçek test sonuçlarını görmek gerekiyor.

    10 sene içerisinde kullanıma girecek

    Intel ise alt tabakalar (işlemcinin monte edildiği paket) için saflaştırılmış camlar üzerinde çalışıyor ve gelecekte ürünlerinin çoğunda kullanmayı planlıyor. Halihazırda Intel'in fabrikalarında test edilen teknoloji öünümzdeki 10 sene içerisinde kullanıma sunulacak. Güç verimliliği ve çipler arasındaki iletişimi iyileştirmek için saflaştırılmış cam kullanılarak soğutmaya gereksinim duyulmayacak.

    Bu gelişmeler umut verici görünüyor. Hatta Diamond Foundry dışında elmas bazlı çipler üzerinde çalışan Coherent ve Element Six gibi şirketler de var. Bu firmalar sentezlenmesi daha kolay polikristal levhalar üzerinde çalışıyorlar.

    Gelecek on yılda çip üretiminde büyük bir dönüşüm gerçekleşebilir. Sentetik elmas ve saflaştırılmış camı doğru şekilde kullanarak silikon gerektirmeyen yarı iletkenlerin olduğu bir gelecek bizi bekliyor olabilir. Gelecekte neler olacağını zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/manufacturing/synthetic-diamonds-and-ultrapure-glass-may-make-the-coolest-fastest-cpus-yet https://www.wsj.com/tech/silicon-alternatives-diamond-glass-boron-arsenide-ab1d340a?s=33
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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