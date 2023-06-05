Araştırmacılar dünyanın ilk işlevsel 2D mikroçipini geliştirdi

Tam Boyutta Gör Yarı iletkenler ve küçük mikroçipler modern teknolojinin bel kemiğini oluşturuyor. Akıllı telefonlardan TV kumandalarına kadar her yerde kullanılan yarı iletkenler, pandemi sırasında ciddi bir küresel kıtlıkla mücadele etmişti. Bu durum birçok sektör için üretim zorluklarına neden oldu ve elektronik cihazların fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Neyse ki çip kıtlığı artık sona erdi. Ve araştırmacılar şimdiden bu teknolojiyi geliştirmenin yeni yolları üzerinde çalışıyorlar.

Devrim yaratabilir

Son olarak, King Abdullah University of Science and Technology’deki araştırmacılar, performansını artırmak için iki boyutlu (2D) malzemeler kullanan yeni bir mikroçip geliştirdiler. 2D malzemelerin inanılmaz derecede ince olduğunu, bazılarının ise sadece tek bir atom kalınlığında olduğunu da belirtelim. Bu da onları çok güçlü ve hafif kılıyor. Ancak bunun yanında 2D malzemeler benzersiz elektriksel ve optik özellikleri ile kritik farkı yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, 2D malzemeleri elektronik cihazlara entegre etmek, kırılganlıkları ve bunları büyük ölçekte üretmenin zorluğu nedeniyle pek mümkün olamadı. KAUST ekibi, 2D malzemelerin mikroçiplere aktarılması için yeni bir yöntem geliştirerek bu zorlukların üstesinden geldiklerini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılar çalışmalarını şu şekilde tanımlıyor:

"Motivasyonumuz, temel olarak geleneksel silikon tabanlı CMOS mikro devreleri ve standart yarı iletken üretim tekniklerini kullanarak 2D malzeme tabanlı elektronik cihazların ve devrelerin teknolojiye hazır olma düzeyini artırmaktı. Ancak buradaki zorluk, sentetik 2D malzemelerin, küçük cihazların arızalanmasına neden olabilecek atomik safsızlıklar gibi yerel kusurlar içerebiliyor olması. Ayrıca, 2D malzemeyi mikroçipe zarar vermeden entegre etmek çok zordur."

Giyilebilir cihazlardan güvenlik sistemlerine kadar potansiyel kullanım

Ekip, 2D malzemeyi - altıgen bor nitrür veya h-BN - bakır folyo üzerinde üretti ve düşük sıcaklıkta ıslak bir işlem kullanarak mikroçipe aktardı. Daha sonrasında ise geleneksel vakum buharlaştırma ve fotolitografi ile elektrotlar oluşturuldu. Ekip bu sayede çapraz çubuk matrisine bağlanmış bir transistör/bir memristör hücrelerinden oluşan 5×5'lik bir dizilim üretmeyi başardı. Sadece 18 atom veya 6 nanometre kalınlığında olan 2D h-BN'nin özelliklerinin, onu ideal bir "memristör" haline getirdiği belirtiliyor.

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Ekip şimdi mikroçiplerin performansını ve ölçeklenebilirliğini iyileştirmek için çalışıyor. Ayrıca bu teknoloji için yeni uygulamalar da araştırılıyor. KAUST ekibi, mikroçiplerin giyilebilir cihazlar, esnek ekranlar, yapay zeka çipleri, tıbbi cihazlar, enerji toplama sensörleri ve güvenlik sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabileceğine inanıyor. Ancak bu gelişmeler için önümüzde uzun bir zaman olduğunun altını çizelim.

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