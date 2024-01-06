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    Amerika mikroçip üretimi için 162 milyon dolarlık teşvik paketi hazırladı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yarı iletken ve mikroçip üretimini artırmak için Microchip Technology'ye 162 milyon dolarlık teşvik verilmesinin planlandığı açıklandı.

    ABD mikroçip üretimi için 162 milyon dolarlık teşvik verecek Tam Boyutta Gör

    Amerika Ticaret Bakanlığı, ülkenin tüketici ve savunma sanayisinde öneme sahip yarı iletken üretimini artırmak için Microchip Technology'ye 162 milyon dolarlık teşvik vermeyi planladığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Microchip Technology ile şirketin yarı iletken tedarik zincirinin desteklenmesi kapsamında 162 milyon dolar federal teşvik sağlamaya yönelik ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.  

    Açıklamada, bu yatırımın, Microchip Technology'nin ABD'nin otomotiv, ticari, savunma ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip yarı iletken üretimini önemli ölçüde artırmasına ve 700'den fazla doğrudan istihdam sağlamasına olanak tanıyacağı kaydedildi.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, rekabet gücünü attırmak, iyi maaşlı işler oluşturmak ve ulusal güvenliği korumak amacıyla Ağustos 2022'de "CHIPS ve Bilim" yasasını hayata geçirdiği anımsatılan açıklamada, Microchip Technology ile işbirliğinin bu kapsamda yapılan ikinci ön anlaşma olduğu belirtildi.Açıklamada, Microchip'e yapılan yatırımın, çiplerin yerli ve güvenilir tedarikini daha da güvence altına alarak ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğinin geliştirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    xiaomi robot süpürge su vermiyor pompei kur"an ayetleri tırnak batması ameliyatı olanların yorumları saçma şiirler mavi antifiriz zararları

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