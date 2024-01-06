Amerika mikroçip üretimi için 162 milyon dolarlık teşvik paketi hazırladı

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Amerika Ticaret Bakanlığı, ülkenin tüketici ve savunma sanayisinde öneme sahip yarı iletken üretimini artırmak için Microchip Technology'ye 162 milyon dolarlık teşvik vermeyi planladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Microchip Technology ile şirketin yarı iletken tedarik zincirinin desteklenmesi kapsamında 162 milyon dolar federal teşvik sağlamaya yönelik ön anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu yatırımın, Microchip Technology'nin ABD'nin otomotiv, ticari, savunma ve havacılık sanayileri için kritik öneme sahip yarı iletken üretimini önemli ölçüde artırmasına ve 700'den fazla doğrudan istihdam sağlamasına olanak tanıyacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin tedarik zincirlerini güçlendirmek, rekabet gücünü attırmak, iyi maaşlı işler oluşturmak ve ulusal güvenliği korumak amacıyla Ağustos 2022'de "CHIPS ve Bilim" yasasını hayata geçirdiği anımsatılan açıklamada, Microchip Technology ile işbirliğinin bu kapsamda yapılan ikinci ön anlaşma olduğu belirtildi.Açıklamada, Microchip'e yapılan yatırımın, çiplerin yerli ve güvenilir tedarikini daha da güvence altına alarak ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğinin geliştirilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

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