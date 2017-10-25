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Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı

Sanal raylar üzerinde çeşitli sensörler ile yolunu bulabilen elektrikli tren gelecek için umut vadediyor. Hem maliyetleri düşürüyor hem de sürücüsüz toplu taşıma teknolojileri geliştiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin’de haliyle ulaşıma yönelik büyük yatırımlar yapılıyor. Hem şehirleri araç trafiğinden kurtarmak hem de elektriği temel alarak hava kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan bu yatırımlar ilginç projelere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı

Sanal raylar

Gerçi bir süre önce altından arabalar geçebilen devasa tramvay projesi fos çıktı ve proje sahipleri dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kaldı ancak başarıya ulaşan onlarcası mevcut. Bunlardan birisi ART.

CRRC Zhuzhou Enstitüsü araştırmacıları tarafından Haziran ayında tanıtılan Otonom Raylı Hızlı Transit - ART adındaki akıllı ray projesi, sanal raylar üzerinde gidecek trenleri konu ediniyor. Projenin ilk denemesi Çin’in Zhuzhou şehrinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sanal raylar ve bu rayları algılayabilen sensörlerle donatılmış elektrikli trenler kullanılıyor. İlk denemede 3.1 kilometrelik sanal ray üzerinde 3 modüllü bir tren başarı ile gazeteci ve mühendislerden oluşan bir ekibi taşıdı.

Ayrıca Bkz. "12 Büyükşehir 2025'ten itibaren yalnızca elektrikli otobüs alacak"

Tren lastik tekerlekler üzerinde gidiyor. Aslında mantık olarak bizim metrobüslere oldukça benziyor ancak proje sürücüsüz kullanıma yönelik olarak geliştiriliyor. Tren üzerinde çeşitli sensörler var ve sanal rayları sürekli izliyor. Merkezi kontrol birimi bu verileri işliyor ve gerekirse yönlendirme yapıyor. Ayrıca güzergah üzerinde meydana gelebilecek tehlikeleri uzak mesafeden algılayarak operatörü uyarabiliyor.

Tren saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 25 kilometre mesafe alabilmek mümkün. Gerçek ray gerektirmediği için yolun belirli bir kısmı ayrılarak özel ray şeritleri çekilebiliyor. Bu da masrafları standart tramvay sistemlerinin oldukça altına indiriyor.

Gelecek yıl bahar aylarında üç adet tren proje kapsamında deneme sürüşlerine başlayacak. Burada elde edilecek tecrübelerle 2019 yılında yarı otonom bir sürüş sistemine geçilmesi planlanıyor. 2020 yılında ise tamamen sürücüsüz trenler Çin yollarında olacak. 

 

http://www.ecns.cn/cns-wire/2017/10-24/278203.shtml Yorum Yaz
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nightdrive 2 yıl en beğenilen
Çin bu sefer gerimizde kaldı.

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shadowtr 2 yıl
metrobüs ve çizgi izleyen robot birleşimi. çok mantıklı.
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anazer 2 yıl
lastik tekerli bir aracın tekerleklerine makyaj yapılmış, sanal raylar adı altında bir güzergah uydurulmuş ve buna DH de tren demiş. Bravo
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KemalSanlii 2 yıl
bu ne saçma bi haber yahu daha doğrusu proje yani manasız,
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DH Misafiri 2 yıl
Aslında raysız proje çok mantıklı
Niye kimse bugüne kadar düşünemedi
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bunu haber yapan elemanla tanışmak istiyorum ! :)
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stalker(1979) 2 yıl
Sürücüsüz metrobüs yani :D
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aKaSa 2 yıl
Nikah ta kıyıyormu ki ?
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Batuist 2 yıl
aKaSa

Nikah ta kıyıyormu ki ?

hayır traş yapıyor
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fatsa52 2 yıl
Metrobusler artik daha uzun ve verimli olabilir.
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nightdrive 2 yıl en beğenilen
Çin bu sefer gerimizde kaldı.

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kadirirdem 2 yıl nightdrive
Hahahah bak haklısın :)
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kralkarga 2 yıl
"dikkatsiz vatandaş raysız trenin altında kaldı!" başlıklarını görür gibi oldum.
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shadowtr 2 yıl
metrobüs ve çizgi izleyen robot birleşimi. çok mantıklı.
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