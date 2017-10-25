Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin’de haliyle ulaşıma yönelik büyük yatırımlar yapılıyor. Hem şehirleri araç trafiğinden kurtarmak hem de elektriği temel alarak hava kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan bu yatırımlar ilginç projelere ev sahipliği yapıyor.

Sanal raylar

Gerçi bir süre önce altından arabalar geçebilen devasa tramvay projesi fos çıktı ve proje sahipleri dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya kaldı ancak başarıya ulaşan onlarcası mevcut. Bunlardan birisi ART.

CRRC Zhuzhou Enstitüsü araştırmacıları tarafından Haziran ayında tanıtılan Otonom Raylı Hızlı Transit - ART adındaki akıllı ray projesi, sanal raylar üzerinde gidecek trenleri konu ediniyor. Projenin ilk denemesi Çin’in Zhuzhou şehrinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sanal raylar ve bu rayları algılayabilen sensörlerle donatılmış elektrikli trenler kullanılıyor. İlk denemede 3.1 kilometrelik sanal ray üzerinde 3 modüllü bir tren başarı ile gazeteci ve mühendislerden oluşan bir ekibi taşıdı.

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Tren lastik tekerlekler üzerinde gidiyor. Aslında mantık olarak bizim metrobüslere oldukça benziyor ancak proje sürücüsüz kullanıma yönelik olarak geliştiriliyor. Tren üzerinde çeşitli sensörler var ve sanal rayları sürekli izliyor. Merkezi kontrol birimi bu verileri işliyor ve gerekirse yönlendirme yapıyor. Ayrıca güzergah üzerinde meydana gelebilecek tehlikeleri uzak mesafeden algılayarak operatörü uyarabiliyor.

Tren saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 25 kilometre mesafe alabilmek mümkün. Gerçek ray gerektirmediği için yolun belirli bir kısmı ayrılarak özel ray şeritleri çekilebiliyor. Bu da masrafları standart tramvay sistemlerinin oldukça altına indiriyor.

Gelecek yıl bahar aylarında üç adet tren proje kapsamında deneme sürüşlerine başlayacak. Burada elde edilecek tecrübelerle 2019 yılında yarı otonom bir sürüş sistemine geçilmesi planlanıyor. 2020 yılında ise tamamen sürücüsüz trenler Çin yollarında olacak.