Dünyanın ilk taşınabilir hareketli resim kamerası, tüfek kabzesi üzerinde taşınmaktaydı





Günümüzde video kameralar artık çok daha kompakt ve yetenekli bir hale gelmişken, mobil cihazlardaki video kayıt imkanları da kameraya ihtiyaç bırakmayacak kadar gelişmiş durumda.





Ancak Étienne-Jules Marey Müzesi'nde sergilenen dünyanın ilk taşınabilir hareketli resim kamerası, sektörün yol aldığı mesafeyi göstermesi açısından oldukça anlamlı.





Fransız bir bilim adamı olan Étienne-Jules Marey, hareket halindeki kuşları, böcekleri ve insanları fotoğraflayarak incelemek amacıyla, bir tüfeğin kabzesi üzerine monte ettiği sistemi Fusil Photographique - fotoğrafik tüfek olarak adlandırdı ve 1882 yılında resmi olarak tanıttı.





Cihaz bir saniyede 12 kare çekerek dairesel bir jelatin üzerine aktarıyordu. Her çekim saniyenin 720'de biri gibi bir sürede gerçekleşiyordu. Marey kayıtları izlemek için kurduğu düzenekte de bu jelatinleri döndürerek bir nevi GIF resimler ortaya çıkarıyordu. Marey'nin tüfek kabzesi kullanmasının nedeni ise namluyu hedefe doğrultarak kolayca kadraj içine alabilmesi amaçlıydı.





Bu teknoloji daha sonra İngilizler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda hava saldırı birliklerini eğitmek için Mark III Hythe adlı makineli tüfek kameralarında kullanılmıştı.

http://petapixel.com/2013/04/27/did-you-know-the-worlds-first-portable-motion-picture-camera-was-a-12fps-rifle/#more-107662