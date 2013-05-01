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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk taşınabilir hareketli resim kamerası, tüfek kabzesi üzerinde taşınmaktaydı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk taşınabilir hareketli resim kamerası, tüfek kabzesi üzerinde taşınmaktaydı

Günümüzde video kameralar artık çok daha kompakt ve yetenekli bir hale gelmişken, mobil cihazlardaki video kayıt imkanları da kameraya ihtiyaç bırakmayacak kadar gelişmiş durumda. 

Ancak Étienne-Jules Marey Müzesi'nde sergilenen dünyanın ilk taşınabilir hareketli resim kamerası, sektörün yol aldığı mesafeyi göstermesi açısından oldukça anlamlı. 

Fransız bir bilim adamı olan Étienne-Jules Marey, hareket halindeki kuşları, böcekleri ve insanları fotoğraflayarak incelemek amacıyla, bir tüfeğin kabzesi üzerine monte ettiği sistemi Fusil Photographique - fotoğrafik tüfek olarak adlandırdı ve 1882 yılında resmi olarak tanıttı.

Cihaz bir saniyede 12 kare çekerek dairesel bir jelatin üzerine aktarıyordu. Her çekim saniyenin 720'de biri gibi bir sürede gerçekleşiyordu. Marey kayıtları izlemek için kurduğu düzenekte de bu jelatinleri döndürerek bir nevi GIF resimler ortaya çıkarıyordu. Marey'nin tüfek kabzesi kullanmasının nedeni ise namluyu hedefe doğrultarak kolayca kadraj içine alabilmesi  amaçlıydı.

Bu teknoloji daha sonra İngilizler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda hava saldırı birliklerini eğitmek için Mark III Hythe adlı makineli tüfek kameralarında kullanılmıştı.

http://petapixel.com/2013/04/27/did-you-know-the-worlds-first-portable-motion-picture-camera-was-a-12fps-rifle/#more-107662 Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl
Yeni mi sergilenmeye başlamş müzede? Haberin amacı nedir yani? Kendiniz gidip görüp öğrenip de "Durun, bunu okuyucalımızla paylaşalım." mı dediniz? Gidip yabancı sitelerden çevirip durmayın haberleri yav, kendiniz bulun haberleri.
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V4LKyR 6 yıl
umutarslan.com
IhtiyarDelikanlivay be adamlardaki idealizme bak
bakan çıksın beyler kasıyor

sdasjdhasjkgdasdas :D:D iyiydi valla :D Bakıp geçelim anlamında demişsin aslında, hem güldürdü hem de düşündürdü.
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umutarslan.com 6 yıl
IhtiyarDelikanli
vay be adamlardaki idealizme bak

bakan çıksın beyler kasıyor
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
vay be adamlardaki idealizme bak
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