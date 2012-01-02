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Dünyanın ilk telemetri sistemli kaykayı; Stealth Division Mach 1

7 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın ilk telemetri sistemli kaykayı; Stealth Division Mach 1
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Askeri sınıf takip teknolojileri geliştiren edgetrak ve kurucusu daha önce Formula 1 dünyasında kompozit gövdeler üzerine çalışmalar yapmış kaykay firması wefunk bir araya gelerek dünyanın ilk telemetri sistemli yarış kaykayını hazırladılar.
StealthDivision Mach1 olarak isimlendirile kaykay, hem tasarım özellikleri hem de üzerinde barındırdığı gelişmiş teknolojiler ile bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor. Tamamiyle el yapımı olan kaykayın gövdesi, Formula 1 sınıfı karbon fiber kullanılan 7 katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Maksimum sürüş kontrolü göz önüne alınarak tasarlanan kaykayda, tekerleklerin gövde ile bağlantısı için CNC kullanılarak hazırlanan 180mm kalınlığında alüminyum kompozit alaşım kullanılmış. Gövdenin üst kısmı iki ayrı yapıdan oluşuyor. İlk kısım ön ayağın daha hareket ettirileceği şekilde tasarlanırken, arka kısımda ise dünyanın en sert minerallerinden biri olan korundum kullanılmış. 
Kaykayın haberimize konu olmasını sağlayan asıl detay ise sahip olduğu telemetri sistemi. Ön kısma yerleştirilen GNARVIGATOR isimli kaykaylara özel dünyanın ilk ve tek telemetri aktif sürücü bigil sistemi, GPS, katı hal veri kaydı, Bluetooth ile kablosuz veri ve ses aktarımı, üç eksenli akselometreden oluşuyor. GPS pozisyonlama ve özel hata doğrulama algoritmasına sahip sistem ile izlemesi yapılan temel performans ölçümleri arasında hız, dur-kalk süreleri, yükseklik, dikey düşüş, ortalama hız, çabukluk ve G Kuvveti gibi detaylar bulunuyor.
Alex Luxat tarafından Almanya'da tasarlanan yaklaşık 1.3 Kg ağırlığındaki bu özel kaykay şu an prototip aşamasında olup 13 bin dolar civarında bir fiyat sahip. İlk çeyrekte yani Mart ayı sonuna kadar olan dönemde ön-siparişe sunulması beklenen Mach 1'in sevkiyatına ise ilkbahar ayları ile birlikte başlanması hedefleniyor. 
Dünyanın ilk telemetri sistemli kaykayı; Stealth Division Mach 1
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Normandia_06 7 yıl en beğenilen
Stanislas Xavier
evet dh artık çocuklara yönelik bir site olma yolunda ilerliyor bilimsel,donanımsal haber istiyoruz gereksiz şeyler değil 13 bin dolarlık bir kaykayın bu forumda bir kişiyi bile ilgilendirdiğini sanmıyorum

Teknoloji çocuk yaşlı genç ayrımı yapmıyor sen niye yapıyorsun :)) 2011 yılında cep-tablet haberlerinden daral geldi zaten farklı haberler okuması çok zevkli oluyor !!! haberde mesela ''korundum'' isminde madenden bahsediyor ben bilmiyordum bu yaşıma kadar böyle birşey duymadım şimdi araştırdım öğrendim :)) bazen haber ayrıntıda gizli olabiliyor :D
Stanislas Xavierevet dh artık çocuklara yönelik bir site olma yolunda ilerliyor bilimsel,donanımsal haber istiyoruz gereksiz şeyler değil 13...
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ayazgecem 7 yıl
aaa gaygayD:
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Emre_z3 7 yıl
Evet, bu tür haberlerin devamını bekliyoruz... Teşekkürler DH ekibi
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xLmNt13 7 yıl
Zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış :)
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ruhsuzadam 7 yıl
eğer 13000 dolara bunu alırsam harbidende kay kay olur :) şaka bir yana hep merak ettiğim heveslendiğim ama korktuğum bir spor bu kaykay
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jibe 7 yıl
"arka kısımda ise dünyanın en sert minerallerinden biri olan korundum kullanılmış. "
Kullanan arkadaşlar umarım düşünce o sert noktaya denk gelmezler.
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huseyincarnege 7 yıl
13.000 DOLARA KAÇ aç doyar bırakın kay kay olayını kayan kaysın :)

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redstar01 7 yıl
evet katılıyorum yok cocuk haberı yok su haberı demek olmuyor haberın ıcındekı detada gızlı oluyor bazen asıl onemlı olan sey korundum u bende ılk defa duyuyorum ve bende ogrendım ne oldugunu
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alirezzak 7 yıl
Tony Hawk da çocuk zaten
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hacı.basat 7 yıl
Doğru düşmesini biliyorsan her yaşta en sağlıklı spor kaykaydır, kask, dizçek, kolçak takımını tamamla, bulabilirsen gir piste, memnun kalmazsan gel öyle yaz. Yok kilom 100 ü aştı, benden geçti diyorsan o başka.
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OverClocK1ng 7 yıl
"İlk kısım ön ayağın daha hareket ettirileceği şekilde tasarlanırken, arka kısımda ise dünyanın en sert minerallerinden biri olan korundum kullanılmış."

Hamile kalmazsın merak etme.

Çünkü...

korundum



Korundum ne len











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#Gakko_ 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"İlk kısım ön ayağın daha hareket ettirileceği şekilde tasarlanırken, arka kısımda ise dünyanın en sert minerallerinden biri olan korundum kullanılmış."

Hamile kalmazsın merak etme.

Çünkü...

korundum



Korundum ne len













Hocam; Götit, Boksit, Amfibol gibi minerallerden hiç bahsetmemek lazım o zaman size
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