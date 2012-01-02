Dünyanın ilk telemetri sistemli kaykayı; Stealth Division Mach 1

Askeri sınıf takip teknolojileri geliştiren edgetrak ve kurucusu daha önce Formula 1 dünyasında kompozit gövdeler üzerine çalışmalar yapmış kaykay firması wefunk bir araya gelerek dünyanın ilk telemetri sistemli yarış kaykayını hazırladılar.

StealthDivision Mach1 olarak isimlendirile kaykay, hem tasarım özellikleri hem de üzerinde barındırdığı gelişmiş teknolojiler ile bu alanda bir ilki gerçekleştiriyor. Tamamiyle el yapımı olan kaykayın gövdesi, Formula 1 sınıfı karbon fiber kullanılan 7 katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Maksimum sürüş kontrolü göz önüne alınarak tasarlanan kaykayda, tekerleklerin gövde ile bağlantısı için CNC kullanılarak hazırlanan 180mm kalınlığında alüminyum kompozit alaşım kullanılmış. Gövdenin üst kısmı iki ayrı yapıdan oluşuyor. İlk kısım ön ayağın daha hareket ettirileceği şekilde tasarlanırken, arka kısımda ise dünyanın en sert minerallerinden biri olan korundum kullanılmış.

Kaykayın haberimize konu olmasını sağlayan asıl detay ise sahip olduğu telemetri sistemi. Ön kısma yerleştirilen GNARVIGATOR isimli kaykaylara özel dünyanın ilk ve tek telemetri aktif sürücü bigil sistemi, GPS, katı hal veri kaydı, Bluetooth ile kablosuz veri ve ses aktarımı, üç eksenli akselometreden oluşuyor. GPS pozisyonlama ve özel hata doğrulama algoritmasına sahip sistem ile izlemesi yapılan temel performans ölçümleri arasında hız, dur-kalk süreleri, yükseklik, dikey düşüş, ortalama hız, çabukluk ve G Kuvveti gibi detaylar bulunuyor.

Alex Luxat tarafından Almanya'da tasarlanan yaklaşık 1.3 Kg ağırlığındaki bu özel kaykay şu an prototip aşamasında olup 13 bin dolar civarında bir fiyat sahip. İlk çeyrekte yani Mart ayı sonuna kadar olan dönemde ön-siparişe sunulması beklenen Mach 1'in sevkiyatına ise ilkbahar ayları ile birlikte başlanması hedefleniyor.