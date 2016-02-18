Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın





MWC 2016 fuarında boy gösterecek teknoloji devleri yavaş yavaş ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Pek çok sürprize gebe olan fuarda, Caterpillar da önemli bir teknoloji ile boy gösterecek. Firma, dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor.





Cat S60 adındaki akıllı telefon, ana kameranın yanın bir de termal görüntüleme kamerası yerleştirmiş. Peki termal kamera ne işimize yarayacak? Daha çok askeri alanlardan hatırladığımız termal kameralar ile elbette Predator avına çıkmayacağız ancak kapı veya pencerelerdeki ısı kaçışı, nem tespiti, aşırı sıcaklık veren cihazların tespiti, yalıtım hatalarını görebilmek veya zifiri karanlıkta insanları fark edebilmek gibi avantajları bulunuyor.





Firma, termal kamerayı FLIR firmasından tedarik etmiş. Kameranın çekim işlerini ise özel bir uygulama üstleniyor. MSX teknolojisinin yardımıyla; resim, video kaydı ve panorama çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca ısı değerleri üzerinde de oynama imkanı sunuluyor.





Diğer taraftan önceki modeller gibi askeri düzeyde dayanıklılığı temel alıyor. 5 metreye kadar su altında bir saat kalabilmeye ve beton zemine 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı olan model, su altında da çekim yapabiliyor.





Cat S60, bunun haricinde orta seviye bir donanıma sahip. 4.7 inçlik HD ekran, Gorilla Glass 4 kaplama, Snapdragon 617 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Ayrıca SIM kart ve microSD yuvası için kameranın yan kısmına bir kapak yerleştirilmiş. Adından oldukça fazla söz ettireceğe benzeyen Cat S60 modeli, 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Predator-meet-Cat-S60-the-worlds-first-phone-with-thermal-imaging-camera_id78450