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Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın

Predator filmindeki termal kameralara özendiyseniz, Caterpillar sizin için entegre bir çözüm sunmaya geliyor. Cat S60 akıllı telefonu, MWC 2016 fuarında hünerlerini sergileyecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın


MWC 2016 fuarında boy gösterecek teknoloji devleri yavaş yavaş ilk paylaşımlarını yapmaya başladı. Pek çok sürprize gebe olan fuarda, Caterpillar da önemli bir teknoloji ile boy gösterecek. Firma, dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. 

Cat S60 adındaki akıllı telefon, ana kameranın yanın bir de termal görüntüleme kamerası yerleştirmiş. Peki termal kamera ne işimize yarayacak? Daha çok askeri alanlardan hatırladığımız termal kameralar ile elbette Predator avına çıkmayacağız ancak kapı veya pencerelerdeki ısı kaçışı, nem tespiti, aşırı sıcaklık veren cihazların tespiti, yalıtım hatalarını görebilmek veya zifiri karanlıkta insanları fark edebilmek gibi avantajları bulunuyor.

Firma, termal kamerayı FLIR firmasından tedarik etmiş. Kameranın çekim işlerini ise özel bir uygulama üstleniyor. MSX teknolojisinin yardımıyla; resim, video kaydı ve panorama çekimleri yapılabiliyor. Ayrıca ısı değerleri üzerinde de oynama imkanı sunuluyor. 

Diğer taraftan önceki modeller gibi askeri düzeyde dayanıklılığı temel alıyor. 5 metreye kadar su altında bir saat kalabilmeye ve beton zemine 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı olan model, su altında da çekim yapabiliyor. 

Cat S60, bunun haricinde orta seviye bir donanıma sahip. 4.7 inçlik HD ekran, Gorilla Glass 4 kaplama, Snapdragon 617 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler bulunuyor. Ayrıca SIM kart ve microSD yuvası için kameranın yan kısmına bir kapak yerleştirilmiş. Adından oldukça fazla söz ettireceğe benzeyen Cat S60 modeli, 600$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Predator-meet-Cat-S60-the-worlds-first-phone-with-thermal-imaging-camera_id78450 Yorum Yaz
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl en beğenilen
Yanında kepçe veriyorlar mı?
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SaWYeR53 2 yıl
2500 TL ye verebilirim istiyene pasaport kayıtsız...
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DH Misafiri 2 yıl
adam gibi telefon çıkıyor Türkiye ye getirebilen yok ne kadar geriyiz bu kadar korkak firma varken gelmez zaten adam gibi marka bulamazsın hepsi dökülüyor. teknosaymıs vatanmıs voafonemıs turkcellmis telekommus hepsi tırt...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu telefonu Türkiye'den nerde bulabiliriz. Almak istiyorum açıkçası..
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CheckVizoR 3 yıl
Suyun altındaki balıkları gösterecek mi bundan haber verin?
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DH Misafiri 3 yıl
gelemeyecek anlaşılan
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dekareme 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
gelemeyecek anlaşılan

elimde 1 adet mevcut cat s60
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DH Misafiri 3 yıl
Dehset alet. Acaba ne zaman gelir memlekete
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DH Misafiri 3 yıl
vayyyyyy tam aradığım şey. fotogrametri çalışmaları için süper, bir düşünün ki bu telefonun kamerası ile bir mağaranın veya bir binanın karanlık kısımlarından resim çekip bu resimlerden 3 boyutlu şeklini oluşturabilirsiniz. Flaşlı kamera ile iyi sonuç alamıyorum çünkü.
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Berkæn 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

vayyyyyy tam aradığım şey. fotogrametri çalışmaları için süper, bir düşünün ki bu telefonun kamerası ile bir mağaranın veya bir binanın karanlık kısımlarından resim çekip bu resimlerden 3 boyutlu şeklini oluşturabilirsiniz. Flaşlı kamera ile iyi sonuç alamıyorum çünkü.

Harita mühendisisiniz
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selcuk_2605 3 yıl
Markaya dikkat etmek gerekli düşündürücü olan firmanın geçmişi kamera sektörü ile nekadar başarılı yada daha önce bu teknoloji ile ilgili başarıları nelerdir. Bunları düşünmek lazım.
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KaleyDeskop 3 yıl
bir kaç hafta önce başka bi forum'da yazmıştım.artık apple ve diğer firmalar kamerayı iyileştirmekten ziyade termal veya başka modlar ile kameraları zenginleştirmesi lazım.hali hazırda aparatlı var ama kapa duruyor.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Vucut sicakligini olcebilir mi acaba. Gelistiricilerin dikkatini cekerse termal kamerayla cok iyi seyler yapilabilir
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