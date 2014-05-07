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Dünyanın ilk uçabilen üç boyutlu yazıcısı, zor ulaşılan yerlerde taşıma görevini üstlenebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın ilk uçabilen üç boyutlu yazıcısı, zor ulaşılan yerlerde taşıma görevini üstlenebilir
Imperial College London bünyesinde Mirko Kovac ve ekibi tarafından hazırlanan dünyanın ilk uçabilen üç boyutlu yazıcısı, nükleer atıkların bulunduğu noktalar gibi zorlu yereler ulaşım için farklı bir çözüm getiriyor.
Dört ve altı pervaneli olmak üzere iki farklı insansız hava aracıyla çalışan sistem, temel olarak ulaşımın zor ya da tehlikeli olduğu noktalarda taşıma görevleri için hazırlanıyor. Dünyanın ilk uçabilen üç boyutlu yazıcısı olarak gösterilen dört pervaneli araç, bünyesinde taşıdığı iki farklı kimyasal ile poliüretan köpük oluşturuyor ve kaldırılmak istenen objelerin üzerine bu malzemeyi aktarıyor. Daha sonra otonom şekilde GPS temelinde hareket eden altı pervaneli insansız hava aracı devreye giriyor ve objenin üzerine inerek altta yer alan köpük maddenin donmasını bekliyor. Bu madde sertleştikten sonra da belirlenen objeler kaldırılarak güvenli şekilde başka yerlere taşınabiliyor. Mirko Kovac tarafından yapılan ilk çalışmalarda 2,5 kg, tam ölçekli versiyonda ise 40 kg kaldırabileceği belirtilen araç, gücünü standart bataryalardan alıyor ve ilginç olarak ağaç üzerine basılan köpük yuvalar ile güneş enerjisinden yararlanmak ve sarj olmak adına sabit şekilde kalabiliyor.
Yağmur ormanları gibi zorlu ortamlarda şarj ya da görüntüleme istasyonları kurmak ve köprü ile çatıların zarar gören kısımları kapatmak gibi kullanım amaçları da bulunan sistem hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.newscientist.com/article/mg22229683.900-flying-3d-printer-could-seal-off-nuclear-waste.html?cmpid=RSS%7CNSNS%7C2012-GLOBAL%7Ctech#.U2ov-17RhLV Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cihat_, 5 yıl
Vay anasını benimkinin yine kartuşu donmuş
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xSwindLer 5 yıl
3D yazıcıyı anladık , uçanı nedir ya
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