Dünyanın pistten uzakta yer alan ilk hava trafik kontrol kulesi İsveç'te kullanılmaya başlandı

Hava alanlarının en yüksek noktasını oluşturan ve bütün uçakların güvenli şekilde hareket edebilmesine imkan tanıyan hava trafik kontrol kuleleri, bildiğiniz üzere pistlerin hemen yakınında bulunuyor. Saab'ın yeni ürettiği ve 10 yılı aşkın süredir üzerinde testler yaptığı uzaktan kontrol sistemi ise ilk başarılı inişini gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.





Remote Tower System ya da kısaca RTS olarak isimlendirilen Saab'ın yeni sistemi, İsveç Örnsköldsvik'de bulanan hava alanınında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Kontrol kulesi yaklaşık 123km uzakta bulunan havaalanı, konumlandırılan yüksek çözünürlüklü kameralar, mikrofonlar, ufak sinyal birimleri ve meteorolojik sensörler ile takip ediliyor ve yönetim merkezindeki 360 derece görüntü verebilen özel bir ekran ile kontrol sağlanıyor.

Uzaktan kontrol yapısı sayesinde ufak boyutlu birden fazla havalanı için aktif olarak kullanılabilen ve bu sayede ciddi bir maddi kazanım vaat eden sistem, kamera ekipmanlarının bozulması gibi bazı soru işaretleri bulunmasına rağmen, Saab'a göre kameraların birbirlerinin görüş açılarını karşılaması ve her türlü yedeği bulunan radar sistemleriyle bu tarz sorunların önüne geçilebiliyor.

RTS sistemini tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://saabgroup.com/Media/news-press/news/2015-04/sweden-first-in-the-world-with-remotely-operated-air-traffic-management/