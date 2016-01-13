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Duyguları ölçen giyilebilir cihaz

Teknoloji dünyasında farklılaşmayı başaran şirketler bir anda gündemin üst sıralarına yükselebiliyor. Bu firmalardan Sentio Solutions, Feel ile karşımıza çıkıyor ve duygulara odaklanıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Duyguları ölçen giyilebilir cihaz

2015 yılında büyük bir pazar haline gelen giyilebilir cihazlar, bildiğiniz gibi genelde aktivite / egzersiz konularına odaklanıyor ve bu amaçla takip gerçekleştiriyor. Feel isimli yeni bir bileklik ise duyguları ölçüyor.
Dış tasarımı itibariyle rakiplerinden çok da farklı görünmeyen Feel, yukarıda da belirttiğimiz üzere çalışma yapısıyla farkılaşıyor. Sentio Solutions tarafından geliştirilen ürün, bünyesinde yer alan dört adet sensör ile "deri sıcaklığı, kan hacmi, nabız ve galvanik deri tepkisi (Derinin elektrik geçirgenliğine göre verdiği tepkidi ve kişi heyecanlandığı zaman derisinin elektrik geçirgenlik değeri değişiklik gösterir)" gibi verileri ölçerek kişilerin duygusal durumlarını belirleyebiliyor.
Akıllı telefonlar ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı olarak haberleşen ve özel bir uygulaması bulunan Feel, bu uygulama bünyesinde işlenen veriler yardımıyla kişilerin stresli oldukları süreleri (Tüm günlük rapor dahil) belirleyebiliyor ve bu stres seviyesinin azaltılması yönünde "derin nefes al, müzik dinle ya da Yoga yap" gibi önerilerde bulunabiliyor.
Negatif duygusal alışkanlıkları değiştirmenin ilk adımının duygusal farkındalık olduğunu belirten şirken CEO'su George Eleftheriou, bilekliğin otomobil içerisinde çok sinirlenen sürücüleri titreşim temelli uyarabildiğini belirtiyor ve bunun birçok kişiyi sakinleştirebileceğini sözlerine ekliyor.

Aşırı stresli işlerde çalışanların kendilerini rahatlatmaya zorlayacak bir ürün olan Feel, önümüzdeki bahar ayarlarında 149$'dan satışa çıkıyor. 

http://mashable.com/2016/01/12/feel-emotion-tracker-wearable/#TTEaFa9b4OqQ Yorum Yaz
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OneMinuteTR 3 yıl
Çok ama çok pahalı
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peaceandwar 3 yıl
Bu kadar para verdikten sonrada rahatlatıyormu insanı acaba :)
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