DxO Optics Pro fotoğraf düzenleme yazılımı, yeni kamera destekleriyle v8.3 sürümüne güncellendi

Profesyonel ve amatör kullanıcılar arasında oldukça popüler bir fotoğraf düzeltme ve düzenleme yazılımı olan DxO Optics Pro, yeni kamera destekleriyle v8.3 sürümüne güncellendi.

Yapılan yeni v8.3 güncellemesiyle popüler aksiyon kamerası GoPro (HERO3, HERO2) ve Samsung'un NX ve EX serisi (NX10, NX11, NX20, NX100, NX200, NX21, EX-1,EX-2) fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor ve kullanıcılara birçok farklı düzenleme imkanı sağlıyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile Apple'ın iPhone 4, 4S, 5 ve Samsung'un S3 ve S4 akıllı telefonları ile çekilmiş fotoğraflarda meydana gelen bozulmaları da otomatik olarak düzeltebilen ve 168 yeni kamera/lens desteği ile toplamda 13,000'nin üzerinde farklı kombinasyona kavuşan uygulama, yakında yayınlanacak güncellemeler ile Canon'un 70D ve Sony'nin yeni üst seviye kompakt fotoğraf makinelerini de tanıyabilir duruma gelecek.

DxO Optics Pro'nun v8.3 güncellemesine sitenin resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.ephotozine.com/article/dxo-optics-pro-now-supports-gopro-cameras-and-more-22403?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ephotozine+%28ePHOTOzine%29