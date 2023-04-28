Kripto para dünyası katlanabilir ekranlara uyum sağlıyor

Katlanabilir kripto para uygulamaları
Ünlü kripto para borsası Crypto.com ve Samsung arasında yapılan iş birliği kapsamında Galaxy Z Fold katlanabilir telefonları için optimize edilmiş bir uygulama hazırlandı. Crypto.com uygulamasının 3.158.1 sürümü Galaxy Z Fold serisi için indirmeye sunuldu.
Yeni sürümde kullanıcılar bir ekranı ticaret için kullanırken ikinci ekranda daha gelişmiş analiz araçlarına ve grafiklere ulaşabiliyorlar. Ayrıca çoklu görev esnasında da uygulama kullanıcıya daha fonksiyonel özellikler sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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