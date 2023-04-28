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    Anlık Bildirim

    Kripto para dünyası katlanabilir ekranlara uyum sağlıyor

    Crypto.com kripto para uygulaması Samsung Galaxy Fold Z serisi için özel olarak optimize edildi. Çoklu görev yöneticisi, bölünmüş ekran gibi fonksiyonlara uyum sağladı. 
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefonlar yaygınlaştıkça normalde standart ekranlar için geliştirilmiş olan uygulamaların optimize edilme ihtiyacı doğuyor. Bu noktada kripto para uygulamaları biraz sınıfta kalıyor zira Samsung’un bölünmüş pencere gibi özel kullanım şekillerine uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Crypto.com uygulaması bu konuda biraz daha önde.

    Katlanabilir kripto para uygulamaları

    Ünlü kripto para borsası Crypto.com ve Samsung arasında yapılan iş birliği kapsamında Galaxy Z Fold katlanabilir telefonları için optimize edilmiş bir uygulama hazırlandı. Crypto.com uygulamasının 3.158.1 sürümü Galaxy Z Fold serisi için indirmeye sunuldu.

    Yeni sürümde kullanıcılar bir ekranı ticaret için kullanırken ikinci ekranda daha gelişmiş analiz araçlarına ve grafiklere ulaşabiliyorlar. Ayrıca çoklu görev esnasında da uygulama kullanıcıya daha fonksiyonel özellikler sunacak.

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