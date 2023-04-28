Kripto para dünyası katlanabilir ekranlara uyum sağlıyor

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefonlar yaygınlaştıkça normalde standart ekranlar için geliştirilmiş olan uygulamaların optimize edilme ihtiyacı doğuyor. Bu noktada kripto para uygulamaları biraz sınıfta kalıyor zira Samsung’un bölünmüş pencere gibi özel kullanım şekillerine uyum sağlamakta zorlanıyorlar. Crypto.com uygulaması bu konuda biraz daha önde.

Katlanabilir kripto para uygulamaları

Ünlü kripto para borsası Crypto.com ve Samsung arasında yapılan iş birliği kapsamında Galaxy Z Fold katlanabilir telefonları için optimize edilmiş bir uygulama hazırlandı. Crypto.com uygulamasının 3.158.1 sürümü Galaxy Z Fold serisi için indirmeye sunuldu.

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Yeni sürümde kullanıcılar bir ekranı ticaret için kullanırken ikinci ekranda daha gelişmiş analiz araçlarına ve grafiklere ulaşabiliyorlar. Ayrıca çoklu görev esnasında da uygulama kullanıcıya daha fonksiyonel özellikler sunacak.

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