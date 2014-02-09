Dyson, daha akıllı robotlar için Imperial College London'a 8 milyon dolar yatırım yaptı

1993 yılında James Dyson tarafında kurulan İngiliz teknoloji şirketi Dyson, bildiğiniz üzere elektrikli süpürge, el kurutma makinesi, pervanesiz fan ve ısıtıcı gibi hem teknolojik hem de tasarımsal açıdan ilginç ürünlerin altına imzasını atıyor. Firmanın gündeme geldiği son konu ise, daha akıllı robotlar için yapılan yüklü miktar bir yatırım üzerine.

Bu doğrultuda İngiltere merkezli araştırma üniversitesi Imperial College London'a 8 milyon dolar yatırım yaptığı açıklanan ve bu üniversite bünyesinde görev yapan Prof. Andrew Davison ile 2005 yılından bu yana çalışmalar yapan Dyson, yaptığı bu ciddi yatırımla ise çevresini çok daha iyi algılayabilen ve uyum sağlayabilen robotların geliştirilmesini amaçlıyor. Hem ev içi robotlar hem de robotik elektrik süpürgelerini kapsayacağı belirtilen araştırma süreci, tek bir kamera kullanarak eşzamanlı lokalizasyon ve haritalama (SLAM) sistemi temelinde sürdürülecek ve böylece zor şartlara daha kolay uyum sağlayarak çalışmaya devam edebilen robot çözümleri elde edilmeye çalışılacak.

Dyson firmasının 2001 yılında DC06 (Görsel aşağıda) isimli bir robotik elektrik süpürge hazırladığı ancak ürünün hem ağır hem de pahalı olması nedeniyle James Dyson tarafından iptal edildiği belirtiliyor. Yapılan yatırımlar ve gelişen teknolojiler sayesinde ise bir sonraki modelin piyasanın gördüğü en akıllı ürün olabileceği yapılan tahminler arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2014/02/09/dyson-robotics-lab/?ncid=rss_truncated