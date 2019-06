EA, mobil oyunlarında indirime başladı

Mobil platformlarda pek çok popüler yapımı olan EA, yılbaşı indirimlerine başladı.



App Store ve Play mağazasında başlayan indirimde Need for Speed : Most Wanted ve FIFA 2013 gibi oyunlar 1.75TL fiyat etiketine sahip.



App Store'da 55 EA oyunu 1.79TL ile oyunseverlere sunuluyor. Tetris, Monopoly, Scrabble, Tiger Woods PGA Tour 12, Fight Night Champion, The Sims 3 Ambitions, Need for Speed Hot Pursuit, Mass Effect Infiltrator, Need for Speed Undercover, The Simpsons Arcade, Battlefield Bad Company ve SimCity Deluxe de indirimli oyunlar arasında.



Play mağazasında ise şimdilik sadece NFS:Most Wanted oyunu 0.94$ olarak fiyatlandırmaya sahip. Diğer yapımların ne zaman indirime gireceği bilinmiyor.



EA meraklılarını indirimler oldukça memnun edecektir.