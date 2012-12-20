Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EA, mobil oyunlarında indirime başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
905
1
38
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil platformlarda pek çok popüler yapımı olan EA, yılbaşı indirimlerine başladı.

App Store ve Play mağazasında başlayan indirimde Need for Speed : Most Wanted ve FIFA 2013 gibi oyunlar 1.75TL fiyat etiketine sahip.

App Store'da 55 EA oyunu 1.79TL ile oyunseverlere sunuluyor. Tetris, Monopoly, Scrabble, Tiger Woods PGA Tour 12, Fight Night Champion, The Sims 3 Ambitions, Need for Speed Hot Pursuit, Mass Effect Infiltrator, Need for Speed Undercover, The Simpsons Arcade, Battlefield Bad Company ve SimCity Deluxe de indirimli oyunlar arasında.

Play mağazasında ise şimdilik sadece NFS:Most Wanted oyunu 0.94$ olarak fiyatlandırmaya sahip. Diğer yapımların ne zaman indirime gireceği bilinmiyor.

EA meraklılarını indirimler oldukça memnun edecektir. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emryrgc 6 yıl
Fifa 13'ü iphonedan satın alsak ipadede indirebiliyormuyuz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl emryrgc
emryrgc

Fifa 13'ü iphonedan satın alsak ipadede indirebiliyormuyuz?

Hayır. İkisinin uygulaması farklı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Freedom- 6 yıl
Fifa 13 u ios tan android e port edemezlermi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hmrkartal 6 yıl
Wildblooad, mostwanted,Fifa ,orderchaos hepsini ipad'e ındırdım dungece 1.79'dan.. İpad için JB ıhtıyacım kalmadı ,4S ıcınde kalmadı sayılır. Homeactivator ncsettıngs harıcı JB ıhtıyacım kalmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackhbosss 6 yıl
marketeki bir uygulamaya para verdiğimi hatırlamıyorum android akar :) HTC One X kullanıcısıyım bir Rom yüklemeye bakıyor :) sonra rootladıktan sonra her yer paris :)
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 6 yıl blackhbosss
blackhbosss
marketeki bir uygulamaya para verdiğimi hatırlamıyorum android akar :) HTC One X kullanıcısıyım bir Rom yüklemeye bakıyor :) sonra rootladıktan sonra her yer paris :)

Her oyun için olmuyor maalesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozan_26 6 yıl blackhbosss
blackhbosss

marketeki bir uygulamaya para verdiğimi hatırlamıyorum android akar :) HTC One X kullanıcısıyım bir Rom yüklemeye bakıyor :) sonra rootladıktan sonra her yer paris :)

1.5 lira veremeyecek durumda mısın.Rootla uğraşacağına ver 1.5 lira,hayrın olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NARUTOO 6 yıl
android için fifa 13 ne zaman çıkacak bilen var mı arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cool Boy 6 yıl
Most Wanted, Shift 2, Need For Speed Hut Pursuit aldım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Hemen aldım:
FIFA 13
NFS Most Wanted
Simpsons (Demosunu çok beğenmiştim)

3 x 1.79 Lira (1dolar)

TL fiyatı anlık kura göre değişiyor olsa gerek, haberde bile hem 1,75 yazmışlar hem 1,79 TL.

Ara sıra böyle şeyler yapsınlar almasak bile firmaya / markaya sevgimiz artsın. 10dolar 10dolar 10dolar nereye kadar?

Yalnız FIFA 1,39 GB ile çok yer kaplıyor. Bir App 250 MB'ı geçtiği zaman ben uyuz oluyorum. NFS'de 700 MB'a yakın.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VR_27 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

Hemen aldım:
FIFA 13
NFS Most Wanted
Simpsons (Demosunu çok beğenmiştim)

3 x 1.79 Lira (1dolar)

TL fiyatı anlık kura göre değişiyor olsa gerek, haberde bile hem 1,75 yazmışlar hem 1,79 TL.

Ara sıra böyle şeyler yapsınlar almasak bile firmaya / markaya sevgimiz artsın. 10dolar 10dolar 10dolar nereye kadar?

Yalnız FIFA 1,39 GB ile çok yer kaplıyor. Bir App 250 MB'ı geçtiği zaman ben uyuz oluyorum. NFS'de 700 MB'a yakın.

NFS 700MB mı ? 1.8 GB olmasın hocam?
Kullanım kısmından bi bakın isterseniz Most Wanted 1.8 GB yaklaşık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackEagle 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196

Yalnız FIFA 1,39 GB ile çok yer kaplıyor. Bir App 250 MB'ı geçtiği zaman ben uyuz oluyorum. NFS'de 700 MB'a yakın.

Cihaza yüklenince o boyutlar bir miktar daha büyüyor :) Fifa13 1.7 GB, Nfs Most Wanted 1.8 GB civarı bende.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 yıl
Of ulan yeni almıştım NFSMW bilseydim beklerdim yeni oyununa indirim yapmaz diye aldık şimdi o paraya yanında Fifa 13 almış olacaktım hiç olmazsa Fifa 13 kaçırmayayım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 6 yıl
Ohoooo androidde daha fifa yok
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl Sirrüs
golf_R

Ohoooo androidde daha fifa yok


Androidin özgür dünyası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl Sirrüs
golf_R
Ohoooo androidde daha fifa yok


Ahahahaha
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 6 yıl Sirrüs
golf_R

Ohoooo androidde daha fifa yok










Apple gibi kısıtlı değil adamlar ne zaman getireceğinde bile özgür. Çok rahat sistem.




Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
guanrong99 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
immerwieder 6 yıl
Nfs yi aldım bende hemen, fifa13 ne zaman androide gelicek acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
905 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, app store ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda 6 yıl Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim