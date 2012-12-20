EA, mobil oyunlarında indirime başladı

Haber Editörü
Mobil platformlarda pek çok popüler yapımı olan EA, yılbaşı indirimlerine başladı.
App Store ve Play mağazasında başlayan indirimde Need for Speed : Most Wanted ve FIFA 2013 gibi oyunlar 1.75TL fiyat etiketine sahip.
App Store'da 55 EA oyunu 1.79TL ile oyunseverlere sunuluyor. Tetris, Monopoly, Scrabble, Tiger Woods PGA Tour 12, Fight Night Champion, The Sims 3 Ambitions, Need for Speed Hot Pursuit, Mass Effect Infiltrator, Need for Speed Undercover, The Simpsons Arcade, Battlefield Bad Company ve SimCity Deluxe de indirimli oyunlar arasında.
Play mağazasında ise şimdilik sadece NFS:Most Wanted oyunu 0.94$ olarak fiyatlandırmaya sahip. Diğer yapımların ne zaman indirime gireceği bilinmiyor.
EA meraklılarını indirimler oldukça memnun edecektir.
App Store ve Play mağazasında başlayan indirimde Need for Speed : Most Wanted ve FIFA 2013 gibi oyunlar 1.75TL fiyat etiketine sahip.
App Store'da 55 EA oyunu 1.79TL ile oyunseverlere sunuluyor. Tetris, Monopoly, Scrabble, Tiger Woods PGA Tour 12, Fight Night Champion, The Sims 3 Ambitions, Need for Speed Hot Pursuit, Mass Effect Infiltrator, Need for Speed Undercover, The Simpsons Arcade, Battlefield Bad Company ve SimCity Deluxe de indirimli oyunlar arasında.
Play mağazasında ise şimdilik sadece NFS:Most Wanted oyunu 0.94$ olarak fiyatlandırmaya sahip. Diğer yapımların ne zaman indirime gireceği bilinmiyor.
EA meraklılarını indirimler oldukça memnun edecektir.
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Hayır. İkisinin uygulaması farklı.
Her oyun için olmuyor maalesef
1.5 lira veremeyecek durumda mısın.Rootla uğraşacağına ver 1.5 lira,hayrın olur
FIFA 13
NFS Most Wanted
Simpsons (Demosunu çok beğenmiştim)
3 x 1.79 Lira (1dolar)
TL fiyatı anlık kura göre değişiyor olsa gerek, haberde bile hem 1,75 yazmışlar hem 1,79 TL.
Ara sıra böyle şeyler yapsınlar almasak bile firmaya / markaya sevgimiz artsın. 10dolar 10dolar 10dolar nereye kadar?
Yalnız FIFA 1,39 GB ile çok yer kaplıyor. Bir App 250 MB'ı geçtiği zaman ben uyuz oluyorum. NFS'de 700 MB'a yakın.
NFS 700MB mı ? 1.8 GB olmasın hocam? Kullanım kısmından bi bakın isterseniz Most Wanted 1.8 GB yaklaşık
Cihaza yüklenince o boyutlar bir miktar daha büyüyor :) Fifa13 1.7 GB, Nfs Most Wanted 1.8 GB civarı bende.
Androidin özgür dünyası
Ahahahaha
Apple gibi kısıtlı değil adamlar ne zaman getireceğinde bile özgür. Çok rahat sistem.