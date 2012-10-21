Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EMC Forum 2012, İstanbul'da gerçekleştirildi

6 yıl
937
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulut bilişim odaklı hizmetler sunan EMC Türkiye ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen EMC Forum 2012 etkinliği, 1000'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla 18 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

İşinizi+BT'yi+Kendinizi Dönüştürün" temasını odak noktası alan forumda, 750'ye yakın Türk şirketi üzerinde gerçekleştirilen "Türk Şirketlerinde BT Dönüşümü" konulu araştırma sonuçları da tartışıldı.

Bulut ve büyük veri konularının bilişim sektörüne olan etkisinin ele alındığı forumda şair Sunay Akın da konuk konuşmacı olarak katıldı.

EMC'nin BT dönüşümü konusundaki araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki şirketlerin yüzde 62'si gelecek yıl bilişim konusunda dönüşüm geçirecek ve şirketlerin ticari konulardaki birincil amaçları yüzde 49 ile yeni çözüm ve ürünlerin geliştirilmesi, yüzde 46 ile gelirlerin artırılması, yüzde 42 ile analiz/analitik çalışmaları ve veri yönetimi olacak. 

Şirketlerin bilişim teknolojileri konusundaki 7 önceliği ise veri depolama/yönetimi (yüzde 60), yeni teknoloji (sistemler, uygulamalar ve veri) entegrasyonu/süreç yönetimi (yüzde 58), veri yedekleme ve kurtarma (yüzde 57), mevcut teknolojilerin bakımı (yüzde 54), veri güvenliği (yüzde 52), güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve performansın optimizasyonu (yüzde 47) ve bulut bilişim (yüzde 46) şeklinde sıralanıyor.

Araştırma BT çalışanlarının da bir dönüşüm içerisinde olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 72'si büyük veri kavramının yeni görev ve sorumluluk alanı yaratacağına inanırken, yüzde 87'si ise BT organizasyonlarının değişim için yeterli bilgi ve beceri seviyesinde olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda Data Architect (Bulut Mimarı) ve Data Scientist (Veri Bilim Adamı) gibi yeni görevler ortaya çıkıyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 72'si büyük veriye ilişkin analitik araçların, yeni dönemde kazananı ve kaybedeni belirleyeceğine inanıyor. Bu görüşe ise yüzde 88 ile en yüksek Telekom sektörü uyum gösteriyor. 

Araştırma sonuçları, Türk şirketlerin sahip oldukları verilerin değerini artırırken, güvenliğe de önem verdiklerini ortaya koyuyor. Şirketlerin yüzde 82'si veri güvenliği ve yönetimini büyük bir endişe kaynağı olarak görürken, yüzde 44'lük diğer bir kesim ağ güvenliğini bir BT önceliği olarak görüyor. Yüzde 57'si ise yedekleme ve kurtarmayı öncelikli olarak tanımlıyor.

Araştırmadan çıkan diğer bir sonuç ise şirketlerin dönüşüme yardımcı olacağına inandıkları bulut bilişime daha fazla önem verdiklerini gösteriyor. Şirketlerin yüzde 46'sı bulut bilişimin kendileri için bir öncelik olarak görüyor. 

EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, etkinlikte büyük veri ve bulut bilişim konularını her yönüyle ele aldıklarını ve şirketlere BT dönüşümlerinde uygulamaları gereken yol haritalarını sağladıklarını açıkladı. Sönmez, EMC olarak müşterilerin beklentilerine ve yapısına özel olarak geliştirdikleri çözümler ile, bulut bilişime giden yolda en başarılı sonuçları elde etmelerini sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Creative Soundblaster SBX10 ve SBX8 Video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 27. Bölüm "Top Gear, Sky Rider, Star Maker ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim