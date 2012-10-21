EMC Forum 2012, İstanbul'da gerçekleştirildi





Bulut bilişim odaklı hizmetler sunan EMC Türkiye ev sahipliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen EMC Forum 2012 etkinliği, 1000'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla 18 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.





İşinizi+BT'yi+Kendinizi Dönüştürün" temasını odak noktası alan forumda, 750'ye yakın Türk şirketi üzerinde gerçekleştirilen "Türk Şirketlerinde BT Dönüşümü" konulu araştırma sonuçları da tartışıldı.





Bulut ve büyük veri konularının bilişim sektörüne olan etkisinin ele alındığı forumda şair Sunay Akın da konuk konuşmacı olarak katıldı.





EMC'nin BT dönüşümü konusundaki araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki şirketlerin yüzde 62'si gelecek yıl bilişim konusunda dönüşüm geçirecek ve şirketlerin ticari konulardaki birincil amaçları yüzde 49 ile yeni çözüm ve ürünlerin geliştirilmesi, yüzde 46 ile gelirlerin artırılması, yüzde 42 ile analiz/analitik çalışmaları ve veri yönetimi olacak.





Şirketlerin bilişim teknolojileri konusundaki 7 önceliği ise veri depolama/yönetimi (yüzde 60), yeni teknoloji (sistemler, uygulamalar ve veri) entegrasyonu/süreç yönetimi (yüzde 58), veri yedekleme ve kurtarma (yüzde 57), mevcut teknolojilerin bakımı (yüzde 54), veri güvenliği (yüzde 52), güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve performansın optimizasyonu (yüzde 47) ve bulut bilişim (yüzde 46) şeklinde sıralanıyor.





Araştırma BT çalışanlarının da bir dönüşüm içerisinde olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 72'si büyük veri kavramının yeni görev ve sorumluluk alanı yaratacağına inanırken, yüzde 87'si ise BT organizasyonlarının değişim için yeterli bilgi ve beceri seviyesinde olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda Data Architect (Bulut Mimarı) ve Data Scientist (Veri Bilim Adamı) gibi yeni görevler ortaya çıkıyor.





Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 72'si büyük veriye ilişkin analitik araçların, yeni dönemde kazananı ve kaybedeni belirleyeceğine inanıyor. Bu görüşe ise yüzde 88 ile en yüksek Telekom sektörü uyum gösteriyor.





Araştırma sonuçları, Türk şirketlerin sahip oldukları verilerin değerini artırırken, güvenliğe de önem verdiklerini ortaya koyuyor. Şirketlerin yüzde 82'si veri güvenliği ve yönetimini büyük bir endişe kaynağı olarak görürken, yüzde 44'lük diğer bir kesim ağ güvenliğini bir BT önceliği olarak görüyor. Yüzde 57'si ise yedekleme ve kurtarmayı öncelikli olarak tanımlıyor.





Araştırmadan çıkan diğer bir sonuç ise şirketlerin dönüşüme yardımcı olacağına inandıkları bulut bilişime daha fazla önem verdiklerini gösteriyor. Şirketlerin yüzde 46'sı bulut bilişimin kendileri için bir öncelik olarak görüyor.





EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, etkinlikte büyük veri ve bulut bilişim konularını her yönüyle ele aldıklarını ve şirketlere BT dönüşümlerinde uygulamaları gereken yol haritalarını sağladıklarını açıkladı. Sönmez, EMC olarak müşterilerin beklentilerine ve yapısına özel olarak geliştirdikleri çözümler ile, bulut bilişime giden yolda en başarılı sonuçları elde etmelerini sağladıklarını da sözlerine ekledi.