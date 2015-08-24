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ESA Samanyolu'nun merkezini görüntüledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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ESA Samanyolu'nun merkezini görüntüledi
 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 1999 yılında yörüngeye fırlatılan ve o günden beri yörüngeden evrenin çeşitli köşelerini inceleyen XMM-Newton Gözlemevi, son derece önemli görüntüler elde etmeye devam ediyor. Bugüne kadar gökbilimcilerin ölmüş yıldızları, yıldız kümelerini, kara delikleri ve karanlık maddeyi haritalamasını sağlayan bu X-ışını gözlemevi, şimdi de Samanyolu'nun merkezini görüntüledi.
XMM-Newton x-ışını gözlemevi tarafından çekilen ve Samanyolu'nun merkezini gözler önüne seren bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı. Galaksimizin Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kalbini gösteren bu görüntüler, yaklaşık bin ışık yılı uzunluğundaki bir bölgeyi gözler önüne serdi.
ESA Samanyolu'nun merkezini görüntüledi
 
 ESA tarafından yayınlanan bu görüntülerde görülen kırmızı ve beyaz noktaların genç yıldızlar ve yıldız kümeleri olduğu, mavimsi parlak renkteki noktaların ise X-ışını taramalarında oldukça parlak görülen nötron yıldızları olduğu belirtiliyor. Ölmüş yıldızların kalıntılarından oluşan nötron yıldızları, şu ana kadar belgelenen en yoğun ve küçük yıldızlar olma özelliğini taşıyor.
Samanyolu'nun merkezinde yer alan aşırı yoğun astronomik radyo kaynağı Sagittarius A* da ESA tarafından yayınlanan bu görüntülerde görülebiliyor. Tüm eliptik ve sarmal galaksilerin merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğu artık neredeyse kesinleşmiş olduğu için, Sagittarius A*'ın da dev bir kara deliğin yeri olduğu tahmin ediliyor. Resmin sağ tarafına doğru görülen bulanık leke olan Sagittarius A*'ın kütlesinin, Güneş'in kütlesinin milyonlarca kat fazlası olduğu düşünülüyor.
ESA Samanyolu'nun merkezini görüntüledi
 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/The_tumultuous_heart_of_our_Galaxy Yorum Yaz
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shadowmexo 4 yıl en beğenilen
Astronomi konusundaki keşif haberlerini büyük hevesler ile okuyorum. Keşke asıl kaynaklarındaki gibi daha detaylı bilgiler verilse, örneğin bu gözlemlerin nasıl yapıldığı, binlerce ışık yılı uzaklıktaki nesnelerin nasıl dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinden yararlanarak ölçümlendirildiği, kızılötesi teleskopların çalışma şekli gibi konulardan da makaleler hazırlansa. insanlara bu konularda çok fazla anlatımda bulunuyorum. uzay ve astronomi meraklıları basit kısımları dahi çok iyi bilmiyor ve öğrenebilecekleri çok iyi kaynaklar ne yazık ki türkiyede pek fazla yok. türkiyenin en büyük teknoloji platformu'nun böyle makaleler hazırlaması çok güzel olur.
Astronomi konusundaki keşif haberlerini büyük hevesler ile okuyorum. Keşke asıl kaynaklarındaki gibi daha detaylı bilgiler verilse, örneğin bu gözlemlerin nasıl...
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mutercim 4 yıl
eulogy
Kardeş sen 1000 ışık yılı genişliğinde yapıya bakıyorsun, bizim galaksinin merkezindeki karadeliğin çapı 19 km olarak hesaplanıyor.


Diğer dediklerinde sonuna kadar haklısın da çap konusunda bir yanlışlık var. 19 kilometre 4,1 milyon güneş kütlesine sahip bir kara delik için çok az. O kara deliğin çapının milyon kilometrelerle ölçülmesi lazım.
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eulogy 4 yıl mutercim
mutercim

eulogy
Kardeş sen 1000 ışık yılı genişliğinde yapıya bakıyorsun, bizim galaksinin merkezindeki karadeliğin çapı 19 km olarak hesaplanıyor.


Diğer dediklerinde sonuna kadar haklısın da çap konusunda bir yanlışlık var. 19 kilometre 4,1 milyon güneş kütlesine sahip bir kara delik için çok az. O kara deliğin çapının milyon kilometrelerle ölçülmesi lazım.

Bizim samanyolu galaksisindeki karadeliğin çapı 19 km olarak hesaplanmıştır. yanlış hatırladığımı zannetmiyorum. İşyerine geçince sana makalesini bulur gönderirim. Yanlış hatırlıyorsam hatamı düzeltirim.
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savarog 4 yıl mutercim
mutercim



Diğer dediklerinde sonuna kadar haklısın da çap konusunda bir yanlışlık var. 19 kilometre 4,1 milyon güneş kütlesine sahip bir kara delik için çok az. O kara deliğin çapının milyon kilometrelerle ölçülmesi lazım.

Doğru,

Güneş karadelik olsaydı yarıçapı 3km olacaktı, 4 milyon güneş kütlesine sahip karadelik için bu yarıçap
4milyonx3=12 milyon km olacaktır.

Not:
Schwarzschild yarıçapı

r=2GM/C^2
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alito 4 yıl
27 bin ışık yılı uzaklıktaki görüntü için kavga etmeyin arkadaşlar, 50 yıl sonra yokuz şurada
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eulogy 4 yıl
aspirin_00

bana eksi veren 3 süper zeka gitsin bir araştırsında samanyolu merkezinde ne var öğrensin ondan sonra eksi koysun kafamdan uydurmadım karadeliğin olduğunu...beyin yok ki...



Kardeş sen 1000 ışık yılı genişliğinde yapıya bakıyorsun, bizim galaksinin merkezindeki karadeliğin çapı 19 km olarak hesaplanıyor.

Daha önce ilk olarak radyo dalgaları ile yıldızların yaptığı pik hareketlerinden karadeliğin varlığı için büyük kanıtlar oluşturulmuştu. O esnada taranan bölge 22 ışık yılı kadardı. (almanların taradıkları, diğerinin makaleleri paralı)

Bu arada samanyolu merkezinde karadeliğin olduğu %100 kanıtlı değildir. Sadece güçlü deliller vardır. Bunlardan en önemli iki tanesi o bölgenin etrafında yıldız hareketlerinin gözlemlenmesi ve sarmal galaksi simülasyonlarıdır.

Anlayacağın burada zeka küpü olan arkadaş sensin. Yazdığın mesaj bayağı bir sakat olduğu halde, bunun farkında olmadığın halde, üstüne insanların zekasıyla dalga geçmeye çalışıyorsun.
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aspirin_00 4 yıl eulogy
eulogy

aspirin_00

bana eksi veren 3 süper zeka gitsin bir araştırsında samanyolu merkezinde ne var öğrensin ondan sonra eksi koysun kafamdan uydurmadım karadeliğin olduğunu...beyin yok ki...



Kardeş sen 1000 ışık yılı genişliğinde yapıya bakıyorsun, bizim galaksinin merkezindeki karadeliğin çapı 19 km olarak hesaplanıyor.

Daha önce ilk olarak radyo dalgaları ile yıldızların yaptığı pik hareketlerinden karadeliğin varlığı için büyük kanıtlar oluşturulmuştu. O esnada taranan bölge 22 ışık yılı kadardı. (almanların taradıkları, diğerinin makaleleri paralı)

Bu arada samanyolu merkezinde karadeliğin olduğu %100 kanıtlı değildir. Sadece güçlü deliller vardır. Bunlardan en önemli iki tanesi o bölgenin etrafında yıldız hareketlerinin gözlemlenmesi ve sarmal galaksi simülasyonlarıdır.

Anlayacağın burada zeka küpü olan arkadaş sensin. Yazdığın mesaj bayağı bir sakat olduğu halde, bunun farkında olmadığın halde, üstüne insanların zekasıyla dalga geçmeye çalışıyorsun.

ya sen ne sallıyorsun yawww

bunu ESA söylüyor ben değil süper zeka :

"Galaksimizin merkezinde bulunan karadelik olan Sagittarius A* (Yay A*) ise güneşimizden milyonlarca kat kütleye sahiptir. Galaksimizin karadeliği görüntü merkezinin sağındaki (Kırmızı olarak işaretlediğim alanın içinde) parlak bulanık lekenin içinde yer aldığı biliniyor. Ayrıca resmin sağ altında ve sol altında iki tane supernova kalıntısıyla şişirilmiş süper gaz baloncuğu da görülmekte."

"galaksilerin merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğu artık neredeyse kesinleşmiş"

süper zekalılığı kim yapıyor görüyoruz...
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kadirirdem 4 yıl
karadeliğe yakınmış samanyolu merkezi
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Prequel 4 yıl
aspirin_00
Samanyolunun merkezin de kara delik var sanırım merkeze yakın bir yer çekilmiş...

Neden eksi aldığını söyleyeyim.
Samanyolunun merkezinde kara delik var evet. Ama kara deliklerin doğrudan görülebilir olmamasını geçtim, o kara delik bir "süper dev kara delik" olsa dahi etrafındaki kütleden çok daha küçük bir şey olduğu için Samanyolunun bugün veya gelecekte çekilecek hiçbir fotoğrafında tam ortada kocaman bir kara nokta göremezsin.
Bir kova suyun tam ortasına bir kum tanesi atıp suyun fotoğrafını çeksen o kum tanesini görebilir misin?
Ki burada ne fotoğraf simetrik, ne bulutsular tamamen görüş alanını açıyor.
Samanyolunun merkezinde binlerce yıldız birbirine astronomik anlamda çok yakın mesafelerde bulunur ve o yıldızların parlaklığı galaksinin merkezini güneş gibi parlayan bir şey gibi gösterir. Ancak o parlaklık bile bize ne normal yollarla ne spektroskopi yoluyla kolay kolay görünebilir. Böyle bir şeyi görmek için bile ne uğraşlar veriyoruz, adına dev dense de onun binde biri olan bir karadeliği görebilmek şu anda imkansızdır desek yeridir.
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aspirin_00 4 yıl Prequel
Prequel

aspirin_00

Samanyolunun merkezin de kara delik var sanırım merkeze yakın bir yer çekilmiş...


Neden eksi aldığını söyleyeyim.

Samanyolunun merkezinde kara delik var evet. Ama kara deliklerin doğrudan görülebilir olmamasını geçtim, o kara delik bir "süper dev kara delik" olsa dahi etrafındaki kütleden çok daha küçük bir şey olduğu için Samanyolunun bugün veya gelecekte çekilecek hiçbir fotoğrafında tam ortada kocaman bir kara nokta göremezsin.

Bir kova suyun tam ortasına bir kum tanesi atıp suyun fotoğrafını çeksen o kum tanesini görebilir misin?

Ki burada ne fotoğraf simetrik, ne bulutsular tamamen görüş alanını açıyor.

Samanyolunun merkezinde binlerce yıldız birbirine astronomik anlamda çok yakın mesafelerde bulunur ve o yıldızların parlaklığı galaksinin merkezini güneş gibi parlayan bir şey gibi gösterir. Ancak o parlaklık bile bize ne normal yollarla ne spektroskopi yoluyla kolay kolay görünebilir. Böyle bir şeyi görmek için bile ne uğraşlar veriyoruz, adına dev dense de onun binde biri olan bir karadeliği görebilmek şu anda imkansızdır desek yeridir.

güzel kardeşim ben farklı bir şey mi dedim merkezde kara delik var dedim... birileri görüp görmemesi beni ilgilendirmez.. 2+2=sonucu 4 söyleyince 4'ü gözünle görebiliyormusun yok buda buna benzer...
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E_Aydin35 4 yıl
1999 yılında yola çıkmış bir uzay aracı olarak hala başarılı işlere imza atması çok güzel.. Umarım şuan yapılan araştırmalarda ileride bizim çocuklarımıza umut dolu görseller sunar.. :)
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DH Misafiri 4 yıl
Bildiğim kadarıyla, renkler radyo teleskopları için standartlaştırılmış renk skalasına göre ayarlanıyor.Bazı böceklerin çok daha geniş dalga boyunu gördükleri varsayılıyor.İnsan gözü belirli dalga boyu aralığını görebiliyor, Diğer dalga boylarını görme kabiliyetimiz yok. Gerçekte bildiğimizi sandığımız renkler şöyle oluşuyormuş. Işınların bir kısmı maddelerce soğurulur, maddede soğrulmayan ışın demeti göz organına yansır/gelir ve elektiriksel sinyallere dönüşür. Beynimizin karanlık bir bölgesine aktarılan sinyaller biyolojik CPU olan beynin bir kısmında kimyasal-elektiriksel işlem görür ve renkleri anlamlandırabiliriz...
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Kartal Göz 4 yıl
Fotoğraflarda neden bazı bölümler, üzerinden paint fırçasıyla geçilmiş gibi duruyor?
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eulogy 4 yıl Kartal Göz
Kartal Göz

Fotoğraflarda neden bazı bölümler, üzerinden paint fırçasıyla geçilmiş gibi duruyor?

Evreni gözlemleyen araçlar genellikle siyah beyaz tonları ile görüntüleme alırlar. Fotoğrafların renkli olmasının sebebi ise filtrelerdir. Bu filtrelerle belirli bir zamanda pozlama yaparlar, örneğin 30 dakika gibi... Daha sonra 3 temel renkte filtrelerle elde edilmiş görüntüleri yazılım yoluyla birleştirip renkli görüntüyü oluştururlar. Daha başka yöntemlerde vardır ama sonuç olarak görüntü elde edilmekten çok oluşturulur. Yani anlayacağın sen haklısın, bunlar bilgisayar programının oluşturduğu görüntüler. Ayrıca sadece ışık boyları değil ışınlar içinde renk üretimini programlar yapar.
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tapmaz14 4 yıl
admix
şu renkler çok güzel neyin renklerinin olduğunu bilmiyorum ama renkleri bilgisayardan tahmin ederek mi boyuyorlar siyah beyaz olan resimleri?

dalga boylarından renkler çıkartılıtyor diye biliyorum
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aspirin_00 4 yıl
bana eksi veren 3 süper zeka gitsin bir araştırsında samanyolu merkezinde ne var öğrensin ondan sonra eksi koysun kafamdan uydurmadım karadeliğin olduğunu...
beyin yok ki...
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