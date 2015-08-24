ESA Samanyolu'nun merkezini görüntüledi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 1999 yılında yörüngeye fırlatılan ve o günden beri yörüngeden evrenin çeşitli köşelerini inceleyen XMM-Newton Gözlemevi, son derece önemli görüntüler elde etmeye devam ediyor. Bugüne kadar gökbilimcilerin ölmüş yıldızları, yıldız kümelerini, kara delikleri ve karanlık maddeyi haritalamasını sağlayan bu X-ışını gözlemevi, şimdi de Samanyolu'nun merkezini görüntüledi.



XMM-Newton x-ışını gözlemevi tarafından çekilen ve Samanyolu'nun merkezini gözler önüne seren bu görüntüler, geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı. Galaksimizin Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kalbini gösteren bu görüntüler, yaklaşık bin ışık yılı uzunluğundaki bir bölgeyi gözler önüne serdi.







ESA tarafından yayınlanan bu görüntülerde görülen kırmızı ve beyaz noktaların genç yıldızlar ve yıldız kümeleri olduğu, mavimsi parlak renkteki noktaların ise X-ışını taramalarında oldukça parlak görülen nötron yıldızları olduğu belirtiliyor. Ölmüş yıldızların kalıntılarından oluşan nötron yıldızları, şu ana kadar belgelenen en yoğun ve küçük yıldızlar olma özelliğini taşıyor.



Samanyolu'nun merkezinde yer alan aşırı yoğun astronomik radyo kaynağı Sagittarius A* da ESA tarafından yayınlanan bu görüntülerde görülebiliyor. Tüm eliptik ve sarmal galaksilerin merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğu artık neredeyse kesinleşmiş olduğu için, Sagittarius A*'ın da dev bir kara deliğin yeri olduğu tahmin ediliyor. Resmin sağ tarafına doğru görülen bulanık leke olan Sagittarius A*'ın kütlesinin, Güneş'in kütlesinin milyonlarca kat fazlası olduğu düşünülüyor.

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/The_tumultuous_heart_of_our_Galaxy