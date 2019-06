ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi

Enerji çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan ET Solar, 20'den fazla ülkeye güneş enerjisi santrali kurdu ve bunlardan birisi de ülkemizde yer alıyor. Bu yıl Antalya'da devreye alınan iki büyük güneş enerjisi santrali şimdi birbirine bağlanıyor.





ET Solar'ın ülkemizdeki temsilcisi ET Solutions Istanbul, Antalya'da faaliyet gösteren MEL Solar firması ile işbirliği yaparak güneş enerjisi santralleri kurma konusunda yeni bir projeye başlamıştı. Proje kapsamında Antalya’nın Korkuteli ilçesi, Yukarı Karaman Yaylası Köyü’nde iki adet güneş enerjisi santrali kurulmuştu.





Projede, ET Solar'ın en yüksek enerji üretim oranına sahip fotovoltaik panelleri kullanılmış ve santrallerin her biri yılda 1.850.000 kWh elektrik üretecek. Birbirine yakın inşa edilen santrallerin bağlanması ile yönetim kolaylaşacak ve tek bir santral görünümü ortaya çıkacak. Böylece elde edilecek elektrik de 3.700.000 kWh civarına çıkacak.





Mel Solar ve ET Solutions Istanbul, gelecek yıl Antalya'da 10 güneş enerjisi santrali daha kurmayı planlıyor. Bu santrallerin iki yıl boyunca garanti ve teknik servis hizmetleri ET Solutions Istanbul tarafından sağlanacak. Mel Solar, genelde anahtar teslim kurulumlar yapıyor veya santrallerden elde ettiği elektriği pazarlıyor. Firmanın ET Solutions İstanbul ile yaptığı bir proje, Safranbolu'daki bir alışveriş merkezinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

