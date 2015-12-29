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ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi

Güneş, rüzgar, dalga gibi doğal kaynaklardan enerji elde etme konusunda sön dönemde önemli atılımlar var. Özellikle güneş enerjisi konusunda bir hayli mesafe kat edilmiş durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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ET Solar, Türkiye'deki iki güneş enerjisi santralini birleştirdi


Enerji çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan ET Solar, 20'den fazla ülkeye güneş enerjisi santrali kurdu ve bunlardan birisi de ülkemizde yer alıyor. Bu yıl Antalya'da devreye alınan iki büyük güneş enerjisi santrali şimdi birbirine bağlanıyor. 

ET Solar'ın ülkemizdeki temsilcisi ET Solutions Istanbul, Antalya'da faaliyet gösteren MEL Solar firması ile işbirliği yaparak güneş enerjisi santralleri kurma konusunda yeni bir projeye başlamıştı. Proje kapsamında Antalya’nın Korkuteli ilçesi, Yukarı Karaman Yaylası  Köyü’nde iki adet güneş enerjisi santrali kurulmuştu.

Projede, ET Solar'ın en yüksek enerji üretim oranına sahip fotovoltaik panelleri kullanılmış ve santrallerin her biri yılda 1.850.000 kWh elektrik üretecek. Birbirine yakın inşa edilen santrallerin bağlanması ile yönetim kolaylaşacak ve tek bir santral görünümü ortaya çıkacak. Böylece elde edilecek elektrik de 3.700.000 kWh civarına çıkacak. 

Mel Solar ve ET Solutions Istanbul, gelecek yıl Antalya'da 10 güneş enerjisi santrali daha kurmayı planlıyor. Bu santrallerin iki yıl boyunca garanti ve teknik servis hizmetleri ET Solutions Istanbul tarafından sağlanacak. Mel Solar, genelde anahtar teslim kurulumlar yapıyor veya santrallerden elde ettiği elektriği pazarlıyor. Firmanın ET Solutions İstanbul ile yaptığı bir proje, Safranbolu'daki bir alışveriş merkezinin enerji ihtiyacını karşılıyor.  

http://prnewswire-yahoopartner.tumblr.com/post/136076047426/et-solar-connects-first-two-pv-projects-in-turkey Yorum Yaz
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Seefoo 3 yıl en beğenilen
anilkoc
höööyt derhal bu paneller parçalanmalı ve yerlerine nükleer santraller dikilmeli. betonsuz ülke, ülke değildir. pat pat pat gelsin beton

Yenilenebilir yatırımı yokken niye yok dersiniz,birşeyler yapılmaya başlanınca da bu sefer aynısını farklı şekillerde söylüyorsunuz.Derdiniz üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?
anilkochöööyt derhal bu paneller parçalanmalı ve yerlerine nükleer santraller dikilmeli. betonsuz ülke, ülke değildir. pat pat pat gelsin beton...
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ekizinoglu 3 yıl ekrem71
Sayin Ekrem71 konu hakkinda bilgili gorunuyorsunuz.
PM den görüşmek isterim
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Infinitum 3 yıl
Neyinkafasi
williamwallace88Bu şekilde 1000 tane yapı Akkuyu nükleer santralinin ürettiğini üretebiliyor. Çevreye sıfır zarar, sıfır sızıntı riski ile birlikte. Dünyada ne kadar çorak arazi, çöl vs varsa bu panellerle kapatılsa ne petrol ihtiyaç olur ne doğalgaz
Kuşların üzerine ve atmosfere karşı yapılan mercek etkisi ne olacak peki?Güneş enerjisi temiz bir enerji değil bence en azından nükleere göre.nükleer santraller düzgün çalıştığı sürece çevreye bir zararı mı var?

Düzgün çalışsa bile atıkları kontrolsüzce dökülürse bu atıkların yaydığı zarar var. Ama onun dışında bir zararı yok tabii. Ben yine de bu santrallere yakın bir bölgede yaşamak istemezdim açıkçası.
Güneş enerjisinin de kuşlar için ve içindeki kimyasallardan dolayı zararı var.
Şu anda kullanılan fisyon reaktörleri yerine füzyon reaktörleri geliştirilse daha iyi olacak ama dünya geri dönülmez bir yola girene kadar kullanılabilir mi bilmiyorum.
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uysaloguz 3 yıl
Şu anki teknoloji ile 1MWh enerji üretimi için 20 dönüm arazi gerekmekte, Mersin Akkuyu 5000 MWh kapasiteli. Bu durumda 5000*20 = 100.000 dönüm arazi lazım. Ayrıca o kadar paneli üretmek çevreye hiç mi zarar vermeyecek ya da o paneller ömrünü doldurduğunda ne olacak? Son olarak ve belki de en önemlisi, GES ile enerji üretmek için haliyle güneşe ihtiyacınız var, Türkiye'de ortalama güneşlenme süresi 7 saat dolaylarında, kalan zamanda enerji ihtiyacını nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?
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herocem 3 yıl
Neden kimse bu panellerin uretimi sirasinda dogaya verilen zarari onemsemiyor acaba?
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Seefoo 3 yıl en beğenilen
anilkoc
höööyt derhal bu paneller parçalanmalı ve yerlerine nükleer santraller dikilmeli. betonsuz ülke, ülke değildir. pat pat pat gelsin beton

Yenilenebilir yatırımı yokken niye yok dersiniz,birşeyler yapılmaya başlanınca da bu sefer aynısını farklı şekillerde söylüyorsunuz.Derdiniz üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?
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Amore 3 yıl
kW/s nedir? kW.saat ya da kWh olmasın o sakın?
Ayrıca kaynak verilen websitesini açamasam bile konu ile alakalı Alternatif Kaynakta bu şekilde bilgi verilmemiş.
Doğrusu 2.2MWh
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arel.gr 3 yıl
depolanabilme darligi verimli zemine oturmadikca........
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murettep 3 yıl
enerji santrallerinde birim olarak güç ifadesi verilir MW cinsinden.
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HelsingLe_Death 3 yıl
profecco
Ben Antalyanın Korkuteli ilçesinde yaşıyorum. Katlanabilir güneş panelim var çift usb çıkışlı her gün tablet, telefon, bluetooth hoparlör ne varsa şarj ediyorum. Güneş panelini icat eden Nikola Teslaya teşekkürler :)

teslaya saygımız sonsuz ama yanlış anlaşılma olmasın güneş paneli temeli einstein tarafından yapılan fotoelektrik olayın açıklanmasıyla atılmış bir teknoloji (ki einstein a nobeli getiren çalışmadır bu)
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williamwallace88 3 yıl
Bu şekilde 1000 tane yapı Akkuyu nükleer santralinin ürettiğini üretebiliyor. Çevreye sıfır zarar, sıfır sızıntı riski ile birlikte. Dünya'da ne kadar çorak arazi, çöl vs varsa bu panellerle kapatılsa ne petrol ihtiyaç olur ne doğalgaz
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Neyinkafasi 3 yıl williamwallace88
williamwallace88
Bu şekilde 1000 tane yapı Akkuyu nükleer santralinin ürettiğini üretebiliyor. Çevreye sıfır zarar, sıfır sızıntı riski ile birlikte. Dünya'da ne kadar çorak arazi, çöl vs varsa bu panellerle kapatılsa ne petrol ihtiyaç olur ne doğalgaz

Kuşların üzerine ve atmosfere karşı yapılan mercek etkisi ne olacak peki?Güneş enerjisi temiz bir enerji değil bence en azından nükleere göre.nükleer santraller düzgün çalıştığı sürece çevreye bir zararı mı var?
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