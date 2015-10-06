ETH Zurich'in dört ayaklı robotu, zorlu arazilerde drone'lardan yardım alıyor

Kısa zaman önce köprü kurabilen drone inovasyonunu gördüğümüz Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla ETH Zürich, yayınladığı son çalışmasıyla ise robotların ortak çalışma yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Bildiğiniz gibi drone modelleri sağladıkları görüş açısı ve rahat hareket kabiliyeti, kara robotları ise yük taşıma kapasiteleri ile birbirlerinde ayrılıyor. Bu iki faydalı özelliği bir araya getiren ETH Zürich, geliştirdiği teknoloji ile kara robotlarının gideceği yönü bulabilmesi için drone'ları kullanmasını hedefliyor. Drone'lar önden havalanarak bölgeyi tarıyor ve kara robotunun gidebileceği en iyi yolu belirliyor.

Tarama işlemini Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemci bulunan Project Tango ile yerine getiren ve derinliğin de hesaplandığı etkili bir haritalandırma yapabilen drone, topladığı bu bilgileri kara robotuna aktarıyor ve ortak çalışma sayesinde zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edilebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz. Robotların ortak çalışmalar yapabilmesi uzun yıllardır üzerinde en çok çalışılan konular arasında yer alıyor ve görüldüğü kadarıyla bilim insanları bu konuda emin adımlarla ilerliyor.





http://www.engadget.com/2015/10/05/four-legged-bot-uses-drone-sidekick-to-avoid-rough-terrain/