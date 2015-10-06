Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ETH Zurich'in dört ayaklı robotu, zorlu arazilerde drone'lardan yardım alıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,8b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ETH Zurich'in dört ayaklı robotu, zorlu arazilerde drone'lardan yardım alıyor
 
Kısa zaman önce köprü kurabilen drone inovasyonunu gördüğümüz Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla ETH Zürich, yayınladığı son çalışmasıyla ise robotların ortak çalışma yeteneklerini gözler önüne seriyor.
Bildiğiniz gibi drone modelleri sağladıkları görüş açısı ve rahat hareket kabiliyeti, kara robotları ise yük taşıma kapasiteleri ile birbirlerinde ayrılıyor. Bu iki faydalı özelliği bir araya getiren ETH Zürich, geliştirdiği teknoloji ile kara robotlarının gideceği yönü bulabilmesi için drone'ları kullanmasını hedefliyor. Drone'lar önden havalanarak bölgeyi tarıyor ve kara robotunun gidebileceği en iyi yolu belirliyor.
Tarama işlemini Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemci bulunan Project Tango ile yerine getiren ve derinliğin de hesaplandığı etkili bir haritalandırma yapabilen drone, topladığı bu bilgileri kara robotuna aktarıyor ve ortak çalışma sayesinde zorlu arazilerde rahatlıkla hareket edilebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz. Robotların ortak çalışmalar yapabilmesi uzun yıllardır üzerinde en çok çalışılan konular arasında yer alıyor ve görüldüğü kadarıyla bilim insanları bu konuda emin adımlarla ilerliyor. 


http://www.engadget.com/2015/10/05/four-legged-bot-uses-drone-sidekick-to-avoid-rough-terrain/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
halitozbasli 4 yıl en beğenilen
Bu robotun torununun torunu red planetta gösterilmişti. kedi kılıklı robot ile yusufcuk böceği kankası modunda.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
2 teknolojik alet birbirine yardım ediyor çok iyi olmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl en beğenilen
Bu robotun torununun torunu red planetta gösterilmişti. kedi kılıklı robot ile yusufcuk böceği kankası modunda.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 4 yıl
Bizimkiler robot yapsa drone eşşek bulur, robotta eşşege biner.
Hatta doguda bunla super kaçakçilik yapilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Huawei G8 ön inceleme videosu 4 yıl Dijital Perde : Marslı Film İncelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim