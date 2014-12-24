EVGA, 1600W gücündeki yeni güç kaynağını tanıttı





Günümüzde güçlü bir bilgisayar kurmak isteyenlerin güç kaynaklarına daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Çok fazla enerji harcayan bilgisayarlar için düşük güçteki güç kaynakları verimliliği olumsuz etkileyebiliyor. Bu bakımdan güç kaynaklarının enerji seviyeleri de giderek yükseliyor.





PC bileşenleri ile tanıdığımız EVGA, 1600W enerji çıkışına sahip yeni SuperNova 1600 T2 güçkaynağını tanıttı. EVGA yeni güç kaynağı ile özellikle oyuncu bilgisayarı kurmak isteyenleri hedefliyor.





SuperNova 1600 T2 yaklaşık yüzde 94 enerji verimliliği seviyesi ile 80 Plus Titanium sertifikasına hak kazanmış. Kaynak modüler kablolar ile birlikte geliyor kullanıcıyı kablo karmaşasından kuartarmayı amaçlıyor. Bu kablolarda 9 adet 8-pinli konnektör, 5 adet 6-pinli konnektör ve 16 adet SATA konnektörü yer alıyor.





Hatalar arasındaki zaman diliminin 100 bin saat olduğu EVGA SuperNova 1600 T2 modeli 450$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya sürülecek. Kutu içerisinde 10 yıllık garanti de birlikte geliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/evga-unveils-supernova-1600-t2-titanium-psu-for-450