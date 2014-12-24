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EVGA, 1600W gücündeki yeni güç kaynağını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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EVGA, 1600W gücündeki yeni güç kaynağını tanıttı

Günümüzde güçlü bir bilgisayar kurmak isteyenlerin güç kaynaklarına daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Çok fazla enerji harcayan bilgisayarlar için düşük güçteki güç kaynakları verimliliği olumsuz etkileyebiliyor. Bu bakımdan güç kaynaklarının enerji seviyeleri de giderek yükseliyor. 

PC bileşenleri ile tanıdığımız EVGA, 1600W enerji çıkışına sahip yeni SuperNova 1600 T2 güçkaynağını tanıttı. EVGA yeni güç kaynağı ile özellikle oyuncu bilgisayarı kurmak isteyenleri hedefliyor.

SuperNova 1600 T2 yaklaşık yüzde 94 enerji verimliliği seviyesi ile 80 Plus Titanium sertifikasına hak kazanmış. Kaynak modüler kablolar ile birlikte geliyor kullanıcıyı kablo karmaşasından kuartarmayı amaçlıyor. Bu kablolarda 9 adet 8-pinli konnektör, 5 adet 6-pinli konnektör ve 16 adet SATA konnektörü yer alıyor. 

Hatalar arasındaki zaman diliminin 100 bin saat olduğu EVGA SuperNova 1600 T2 modeli 450$ fiyat etiketi ile yakında piyasaya sürülecek. Kutu içerisinde 10 yıllık garanti de birlikte geliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/evga-unveils-supernova-1600-t2-titanium-psu-for-450 Yorum Yaz
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xtyper 4 yıl
Forumun %99 unun isine yaramiycak bi urun.
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MB-CLS 4 yıl
Parçaların güç tüketimleri düşmeli ve insanlar daha az elektrik harcayan psu almalı. İki sene sonra 250W güçe en iyi işlemci ve ekran kartını takabilmeliyiz. Aç gözlü oyuncu yapımcıları ve donanımcılara yol vermeyin sizde
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Mr.RetroWave 4 yıl
Titaniumlar platiniumlar biz hala 750 bronze ama yine de basarili urun olmus fiyati da boyle bir urun icin normal.
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Ink 4 yıl
vay anasını $450 ha alımam lan yenibilgisayar alırım daha iyi
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XQS 4 yıl
Millet bunu gorunce deli oluor
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Hz.Heisenberg 4 yıl
Titan Z 8-Way SLI yapmadıkça gereksiz.
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Ezio Auditoré 4 yıl
SLI ve CF yapacaklar için mükemmel bir güç kaynağı. Fakat 1.6kW abi, korkutucu bence.
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TEKİN 1881 4 yıl Ezio Auditoré
Ezio Auditoré

SLI ve CF yapacaklar için mükemmel bir güç kaynağı. Fakat 1.6kW abi, korkutucu bence.


Zengine, aylık geliri çok olana dokunmaz. 24 saat her gün açık kalsa bile. 20 saatte 32kw enerji tüketiyor.
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Simplyfor 4 yıl
Nükleer santral için heralde


Sli cf tasarımını kullanan arkadaşlar için yetmeyebilir bile.Daha bunun o.c u var vs.
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hayrikoc61 4 yıl
Alın alinda elektrik faturasina 20tlden fazla ödeyin.

Günde bide 5 saat otursaniz düşünemiyorum elektrik faturasını. Sli ve ya cf yapmadan 750w guc kaynağı yeterli olur.
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donanımcı123 4 yıl hayrikoc61
hayrikoc61

Alın alinda elektrik faturasina 20tlden fazla ödeyin.

Günde bide 5 saat otursaniz düşünemiyorum elektrik faturasını. Sli ve ya cf yapmadan 750w guc kaynağı yeterli olur.

1600 watt diye 1600 watt güç çekecek hali yok, 80+ verimlilik konusunu bir araştırın zahmet olmaz ise. 4 way sli-cf yapacak olanlarda zaten elektrik faturasını dert etmez
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REDSTONE 4 yıl hayrikoc61
hayrikoc61

Alın alinda elektrik faturasina 20tlden fazla ödeyin.

Günde bide 5 saat otursaniz düşünemiyorum elektrik faturasını. Sli ve ya cf yapmadan 750w guc kaynağı yeterli olur.

Bunu alacak olan ve buna uygun sistem kuracak adam sizce elektrik faturasını düşünür mü veya takar mı ?
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DeistSuat 4 yıl
Ürünü dağıtsalar da içini gösterseler. Çok merak ettim.
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Gece772 4 yıl
10 yıllık güç kaynağı....
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cohannan 4 yıl
CORSAIR AX SERSİ AX1500i 80PLUS TITANIUM 1500W MODÜLER GÜÇ KAYNAĞI

vatanbilgisayar.com/...

TR piyasasındaki en iyi sertifikaya sahip en kaliteli güç kaynağı şu an bu
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car_26 4 yıl Gece772
Gece772

10 yıllık güç kaynağı....

kaç 10, ömürlük
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