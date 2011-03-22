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EVGA, Crysis 2 hediyeli GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,7b
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21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya çapında büyük ses getiren hatta fenomen haline gelen Crysis'in devamı niteliğindeki Crysis 2, Crytek'in bugün yaptığı resmi lansmanla birlikte Amerikalı oyunseverlerin beğenisine sundu. Nvidia'nın tanıtım partneri olduğu Crysis 2 oyunu için üreticiler de kolları sıvadı ve özel kutu içeriğine sahip yeni ekran kartlarını duyurumaya başladılar. Kuzey Amerika pazarının en popüler ekran kartı üreticilerinden birisi olan EVGA, Crysis 2'nin tam sürümü ile birlikte poster ve t-shirt te içeren özel sürüm GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu.

EVGA tarafından GeForce GTX 560 Ti Maximum Graphics Edition ismiyle lanse edilen ekran kartı, GF114 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 384x paralel işlem birimine ve 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri ise 1800MHz'de görev yapan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunan EVGA GeForce GTX 560 Ti Maximum Graphics Edition'ın yurt dışı satış fiyatı ise 300$.

Yerli kardeşler, Crysis 2'yi anlatıyor.

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artenis 8 yıl
Alırken seçenekler vardır kesin EVGA S-M-L-XL gibi :)
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Tony Tony 8 yıl
DNR Sınırlı sayıda t-shirt veriyor diye biliyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Abiler harbiden manyak oyun yapıyorlar değer veriyorlar ben bir oyun manyağı olmama rağmen crysis si defalarca bitirdim çok güzel bir oyun ellerine sağlık iler de daha da başarılı bir çalışmalar yapmaları dileğiy le kolay gelsin diyorum
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Brumack 8 yıl
evga türkiye distrübitörlüğünü alıyım diyorum
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Zeytinbey 8 yıl

Brumack

evga türkiye distrübitörlüğünü alıyım diyorum


vektron elektronik evga için görüştüklerini söylemişti yılbaşında, 3 ay geçti son durum nedir bilmiyorum...
Ama testlerde zaten gtx 560 ti'ın crysis'i 30 fps üzeri oynatabileceği ortqaya çıkmıştı zaten... Evga'dan tam promosyon çalışması olmuş...
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theyapici 8 yıl
oldu olacak birde crysis2 slibi versinler
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ayhand28 8 yıl

theyapici

oldu olacak birde crysis2 slibi versinler



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Grand_Alexander 8 yıl
türkiyede daha ucuzu 560 Ti var 270 $ a kadar iniyor fiyatlar oyun 60 tl diyenlere orjinal bir kaç ekstra için bence bu fiyat 350 ye kadar verilir tr de ama üstüne çıkarsa gelmesin daha iyi tr ye
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xbizx 8 yıl

Grand_Alexander

türkiyede daha ucuzu 560 Ti var 270 $ a kadar iniyor fiyatlar oyun 60 tl diyenlere orjinal bir kaç ekstra için bence bu fiyat 350 ye kadar verilir tr de ama üstüne çıkarsa gelmesin daha iyi tr ye

Sorun değil zaten evga TR de satılmıyor
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saintroyo 8 yıl

Grand_Alexander

türkiyede daha ucuzu 560 Ti var 270 $ a kadar iniyor fiyatlar oyun 60 tl diyenlere orjinal bir kaç ekstra için bence bu fiyat 350 ye kadar verilir tr de ama üstüne çıkarsa gelmesin daha iyi tr ye

evga TR ye gelmiyor zaten merak etme... gelse de herkesin bir numaralı markası olur...
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M@U 8 yıl
T-shirt dediğin böyle olur. Bizdeki "I love NY"gibi berbat bir şey değil. GTX560 TI + Oyun + Çıkartma + T-shirt + Evga kalitesi = 300$. Mantıklı.
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doguking 8 yıl
helal olsun adamlara bi oyunla dünyayı birbirine kattı evga o oyunu hediye olarak verebilmek için kaç para ödemiştir kim bilir
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PcCoLLiC 8 yıl
tişörte resmi bende bastırırım posteri çıkarttırırım oyun 60 TL :D
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alacakll 8 yıl
gurur duydum şimdi bravo yerli kardeşler...
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berkaylive 8 yıl

alacakll

gurur duydum şimdi bravo yerli kardeşler...


pekde yerli sayılmazlar :D Türkçeyi unutmuşlar
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saintroyo 8 yıl
şuraya bak tişört, oyun afiş.. oh oh maşallah
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