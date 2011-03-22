EVGA, Crysis 2 hediyeli GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu

Dünya çapında büyük ses getiren hatta fenomen haline gelen Crysis'in devamı niteliğindeki Crysis 2, Crytek'in bugün yaptığı resmi lansmanla birlikte Amerikalı oyunseverlerin beğenisine sundu. Nvidia'nın tanıtım partneri olduğu Crysis 2 oyunu için üreticiler de kolları sıvadı ve özel kutu içeriğine sahip yeni ekran kartlarını duyurumaya başladılar. Kuzey Amerika pazarının en popüler ekran kartı üreticilerinden birisi olan EVGA, Crysis 2'nin tam sürümü ile birlikte poster ve t-shirt te içeren özel sürüm GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu.

EVGA tarafından GeForce GTX 560 Ti Maximum Graphics Edition ismiyle lanse edilen ekran kartı, GF114 GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 384x paralel işlem birimine ve 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri ise 1800MHz'de görev yapan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği de sunan EVGA GeForce GTX 560 Ti Maximum Graphics Edition'ın yurt dışı satış fiyatı ise 300$.