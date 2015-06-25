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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, SuperNOVA P2 Platinum güç kaynağı serisini yeni üyelerle genişletiyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,5b
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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EVGA, SuperNOVA P2 Platinum güç kaynağı serisini yeni üyelerle genişletiyor

Lider PC bileşen üreticilerinden birisi olan EVGA, üst seviyeye hitap eden ürünleri ile donattığı SuperNOVA P2 Platinum güç kaynağı serisini yeni üyelerle genişletiyor. Yeni üyeler de Super Flower işbirliği içerisinde geliştirildi. 

Seriye eklenen üç üye 850 W, 750 W ve 650 W güç çıkışlarına sahip. Tamamen modüler bir kablo tasarımı barındıran modellerde kullanım ömrünü artırmak için sadece Japon üretimi kapasitörlere yer veriliyor. Ayrıca fanların ömrünü artırmak için de çift rulman kullanılmış.

Modellerde tek bir +12V yolu yer alıyor. Orta ve düşük yoğunluklu işlemlerde ECO Control Fan sistemi sayesinde güç kaynağı pasif moda geçiyor ve fanın dönüşü durduruluyor. Bunun haricinde aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı akım koruması, aşırı güç koruması ve kısa devre koruması şeklinde yazılımsal destekler bulunuyor. 

Modellerden 650W gücünde olanı 120$, 750W gücünde olanı 150$ ve 850W gücünde olan versiyonu ise 180$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. EVGA ürünlerini 10 yıllık garanti ile destekliyor.  

http://www.tomshardware.com/news/evga-650-750-850-supernova-p2,29447.html Yorum Yaz
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theyapici 4 yıl
ax 1500i ye devam
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M.e.t 4 yıl
Madem yazilimsal ne tur bi islemci var ustunde :) sanirim donanimsal olacak :)
1 Yanıt Yanıtla
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IItwentysixII 4 yıl M.e.t
ertekin47
Madem yazilimsal ne tur bi islemci var ustunde :) sanirim donanimsal olacak :)

Biz bu ülkede radyasyondan koşarak kaçanı gördük, bunuda atlatırız...


Nerden dolandı bu laf ya kac gündür dilimden düşmüyor
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
"Modellerden 650W gücünde olanı 120$, 650W gücünde olanı 150$"
burda bi hata olmuş bu arada 10 yıllık garanti süresi süper
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