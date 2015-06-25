EVGA, SuperNOVA P2 Platinum güç kaynağı serisini yeni üyelerle genişletiyor

Lider PC bileşen üreticilerinden birisi olan EVGA, üst seviyeye hitap eden ürünleri ile donattığı SuperNOVA P2 Platinum güç kaynağı serisini yeni üyelerle genişletiyor. Yeni üyeler de Super Flower işbirliği içerisinde geliştirildi.





Seriye eklenen üç üye 850 W, 750 W ve 650 W güç çıkışlarına sahip. Tamamen modüler bir kablo tasarımı barındıran modellerde kullanım ömrünü artırmak için sadece Japon üretimi kapasitörlere yer veriliyor. Ayrıca fanların ömrünü artırmak için de çift rulman kullanılmış.





Modellerde tek bir +12V yolu yer alıyor. Orta ve düşük yoğunluklu işlemlerde ECO Control Fan sistemi sayesinde güç kaynağı pasif moda geçiyor ve fanın dönüşü durduruluyor. Bunun haricinde aşırı voltaj koruması, düşük voltaj koruması, aşırı akım koruması, aşırı güç koruması ve kısa devre koruması şeklinde yazılımsal destekler bulunuyor.





Modellerden 650W gücünde olanı 120$, 750W gücünde olanı 150$ ve 850W gücünde olan versiyonu ise 180$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. EVGA ürünlerini 10 yıllık garanti ile destekliyor.

http://www.tomshardware.com/news/evga-650-750-850-supernova-p2,29447.html