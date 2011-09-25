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EVGA hava ve sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 Classified modellerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,2b
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20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA hava ve sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 Classified modellerini duyurdu
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EVGA aylar süren bekleyişe son verdi ve Classified serisi özel tasarımlı GeForce GTX 580 modellerini nihayet resmi olarak pazara sundu. K1NGP1N ve TiN rumuzlu dünya çapında ün sahibi iki hız aşırtma profesyonelinin danışmanlığında geliştirilen ekran kartları, hava ve sıvı olmak üzere kullanıcıların karşısına iki farklı soğutma seçeneği ile sunuluyorlar. 
Referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında daha büyük baskılı devre tasarımı üzerinde şekilenen ekran kartları, dünya rekoru kırmak isteyen hız aşırtmacıların ihtiyaçları doğrultusunda 14+3 fazlı güç tasarımı ile geliyorlar. İkisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere üç adet PCIe konnektörü ile donatılan ve bu sayede toplamda 1000 Watt güç kullanabilen ekran kartlarında ayrıca daha iyi sinyalizasyon ve elektrik stabilitesi için NEC üretimi Proadlizer kapasitörlere, hız aşırtma esnasında daha iyi voltaj takibi yapılabilmesine adına donanımsal voltaj okuma noktalarına, daha temiz ve hassas voltaj kontrolü için yüksek frekanslı 3MHz korumalı indüktörlere ve EVGA'nın donanımsal hız aşırtma aracı EVBot için bağlantı konnektörüne yer veriliyor.  
EVGA hava ve sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 Classified modellerini duyurdu
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EVGA'nın Classified serisi hava soğutmalı GeForce GTX 580 modeli, 8cm çapında fana sahip çift slot tasarılı soğutucu kullanırken aynı kartın sıvı soğutmalı versiyonu ise tamamı bakır tek slot tasarımlı blok ve özel yapım arka plaka kullanıyor. EVGA cephesinden gelen bilgilere göre GeForce GTX 580 Classified modelleri, yapılan özelleştirmeler sayesinde Sıvı Azot ile 1600MHz GPU hızına yani iki kat daha yüksek çalışma frekansına ulaşabiliyorlar. 512 CUDA çekirdeğine - paralel işlem birimine -, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve modeline göre 1.5GB ya da 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartları 855MHz GPU, 1710MHz paralel işlemci ve 4212MHz bellek hızlarında çalışıyor. 4 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan ekran kartları görüntü aktarımı içinse çfit DVI konnektörü ile geliyorlar.
EVGA hava ve sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 Classified modellerini duyurdu
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Peki EVGA'nın yeni kartları hangi fiyat seviyesinden sunuluyor. Hava soğutmalı modelei 3GB GDDR5 bellekli versiyonu 600$ seviyesinden raflara giriş yaparken, 1.5GB bellekli modeli 550$, sıvı soğutmaı kartın 1.5GB bellekli versiyonu 680$ ve 3GB bellekli versiyonu da 730$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.  

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PC.elite 8 yıl
o ne kadar çok güç tüketimi öyle.
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Zeytinbey 8 yıl
Daha önceki haberlerde de aynı şeyi söylemiştim bu gtx 580 classified hava soğutma blower fanla ne kadar verimli olur, bir testleri piyasaya çıksada soğutma performansını görsek... onun dışında özel bileşenleri ile overclock için yapılmış kartlar, ona diyeceğimiz yok...
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dreamblue35 8 yıl
hava soğutmali modeli baya gözüm tuttu tutmasına ama hala getirecek bir distrübütör olmadığı için evga modellerinin hiç birine tenezzül edemiyoruz, bekliyoruz vatan bilgisayar %25 yapsada hadi ekran kartlarımızı değiştirsek diyoruz komik şeyler bu durumlar birileri rekabet ortamı olsun istemiyor evga gibi bir çok iyi mühendisliğe sahip firma var ve bunlar türkiyede çok az ürün gamı sunabiliyor siz anlayın artık nedenini
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DH Misafiri 8 yıl
Şu GDDR5 Bellek teknolojisini niye RAM'ler için kullanmıyorlar anlam veremiyorum
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Çünkü ramde bir rekabet ortamı yok!
Rambus yeni RDram modellerini daha çıkarmadı, şimdilik bu teknolojiyi hazırlamakla meşgul.
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H34RTL3SS 8 yıl
Max payne 35
Şu GDDR5 Bellek teknolojisini niye RAMler için kullanmıyorlar anlam veremiyorum

cpu lardaki kontrolcüler ddr3'ün şuanki ulaştığı sınırları bile desteklemiyor aslında anakartlar destekliyorlar buda pek bişi anlam ifade etmio
yanlışım warsa düzeltin
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@wise 8 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS

Max payne 35

Şu GDDR5 Bellek teknolojisini niye RAMler için kullanmıyorlar anlam veremiyorum


cpu lardaki kontrolcüler ddr3'ün şuanki ulaştığı sınırları bile desteklemiyor aslında anakartlar destekliyorlar buda pek bişi anlam ifade etmio
yanlışım warsa düzeltin

bunlar AMD ve NVİDİA tarafındaki tüketiciyi emzik ile avutma dönemi olsa gerek.

Daha durun 2012'ye kadar daha ne modeller türetecek bu markalar.

Ama, bu kart çok güzel.
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nirvanha 8 yıl
Ya bakıyormusunuz yoksa görüyormusunuz!?
-Fanlar blower tipi(uçak tipi AMD'nin çokça kullandığı) , yandan değil kasanın ön tarafından gelen havayı alarak kasanın dışına atıyor......
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Master_Evil 8 yıl nirvanha
nirvanha

Ya bakıyormusunuz yoksa görüyormusunuz!?

-Fanlar blower tipi(uçak tipi AMD'nin çokça kullandığı) , yandan değil kasanın ön tarafından gelen havayı alarak kasanın dışına atıyor......

avantajı ne dezavantajı ne şimdi bunun?
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ultra_storm 8 yıl
of kartlara bak be canım çekti :D
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QuakeM 8 yıl
En üstteki resimde 4 adet ekran kartından arkadaki 3 tanesi havayı nerden alıyor acaba? Gördüğüm kadarıyla öndeki kartlar tamamen kapatmış gibi.
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yigit_dmr 8 yıl
Firaristt
Çok değil pahallı değil :) extreme kullanıcılar için para nasıl olsa sorun değil :) 680$ x4 ~2700$ yapar benchmarklarda tepeye oturursun diğer parçalarda iyi ise :) Bizim gibi normal kullanıcıya göre değil dolayısıyla alacak olan profesyonellere biçilmiş kaftan denebilir :)

1.83*2700 = ehh işte 5000 tlcik yapıyor..ya diyorum ben anca bakar kalırım ah ulan ahh :)
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McGhoosT 8 yıl
Ben hava soğutmalı modeldeki soğutucunun neresinin farklı olduğunu hala çözemedim
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dodomoco 8 yıl McGhoosT
McGhoosT

Ben hava soğutmalı modeldeki soğutucunun neresinin farklı olduğunu hala çözemedim

önemli olan soğutucu değil evga kartlarda gpu ve bileşen kalitesi adamların normal kartları bile çıkar çıkmaz rekor kırıyor ftw sıvı soğutma modeli rahat 1250-1300e çıkıyor her testden geçiyor bu ne olur sen düşün
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PROOF# 8 yıl
2 modelde de 855mhz ile mi çalışıyor. ayrıca 1000W sanırsam azot kullanılarak yapılan işlemlerdedir.
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Firaristt 8 yıl
Çok değil pahallı değil :) extreme kullanıcılar için para nasıl olsa sorun değil :) 680$ x4 ~2700$ yapar benchmarklarda tepeye oturursun diğer parçalarda iyi ise :) Bizim gibi normal kullanıcıya göre değil dolayısıyla alacak olan profesyonellere biçilmiş kaftan denebilir :)
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