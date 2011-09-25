EVGA hava ve sıvı soğutmalı GeForce GTX 580 Classified modellerini duyurdu

EVGA aylar süren bekleyişe son verdi ve Classified serisi özel tasarımlı GeForce GTX 580 modellerini nihayet resmi olarak pazara sundu. K1NGP1N ve TiN rumuzlu dünya çapında ün sahibi iki hız aşırtma profesyonelinin danışmanlığında geliştirilen ekran kartları, hava ve sıvı olmak üzere kullanıcıların karşısına iki farklı soğutma seçeneği ile sunuluyorlar.

Referans tasarımlı GeForce GTX 580 ile kıyaslandığında daha büyük baskılı devre tasarımı üzerinde şekilenen ekran kartları, dünya rekoru kırmak isteyen hız aşırtmacıların ihtiyaçları doğrultusunda 14+3 fazlı güç tasarımı ile geliyorlar. İkisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere üç adet PCIe konnektörü ile donatılan ve bu sayede toplamda 1000 Watt güç kullanabilen ekran kartlarında ayrıca daha iyi sinyalizasyon ve elektrik stabilitesi için NEC üretimi Proadlizer kapasitörlere, hız aşırtma esnasında daha iyi voltaj takibi yapılabilmesine adına donanımsal voltaj okuma noktalarına, daha temiz ve hassas voltaj kontrolü için yüksek frekanslı 3MHz korumalı indüktörlere ve EVGA'nın donanımsal hız aşırtma aracı EVBot için bağlantı konnektörüne yer veriliyor.

EVGA'nın Classified serisi hava soğutmalı GeForce GTX 580 modeli, 8cm çapında fana sahip çift slot tasarılı soğutucu kullanırken aynı kartın sıvı soğutmalı versiyonu ise tamamı bakır tek slot tasarımlı blok ve özel yapım arka plaka kullanıyor. EVGA cephesinden gelen bilgilere göre GeForce GTX 580 Classified modelleri, yapılan özelleştirmeler sayesinde Sıvı Azot ile 1600MHz GPU hızına yani iki kat daha yüksek çalışma frekansına ulaşabiliyorlar. 512 CUDA çekirdeğine - paralel işlem birimine -, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve modeline göre 1.5GB ya da 3GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartları 855MHz GPU, 1710MHz paralel işlemci ve 4212MHz bellek hızlarında çalışıyor. 4 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan ekran kartları görüntü aktarımı içinse çfit DVI konnektörü ile geliyorlar.

Peki EVGA'nın yeni kartları hangi fiyat seviyesinden sunuluyor. Hava soğutmalı modelei 3GB GDDR5 bellekli versiyonu 600$ seviyesinden raflara giriş yaparken, 1.5GB bellekli modeli 550$, sıvı soğutmaı kartın 1.5GB bellekli versiyonu 680$ ve 3GB bellekli versiyonu da 730$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla ön-sipariş listelerine girmiş durumdalar.