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    İddia: GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi ertelendi

    Oyuncuların merakla beklenen RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. Uzun süredir beklenen ekran kartları sürpriz şekilde ertelenmiş olabilir. 
    İddia: GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi ertelendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni orta segment ekran kartları GeForce RTX 5060 ve RTX 5060 Ti için duyuru süreci uzuyor. Daha önce Mart ayında tanıtılması beklenen modellerin çıkış tarihleri son sızıntılara göre ertelenmiş olabilir. Peki RTX 5060 serisi ne zaman tanıtılacak? İşte yeni bilgiler...

    Nisan-Mayıs dönemine işaret edildi

    Kaçıranlar için Nvidia, RTX 5060 serisi için sessizliğini koruyor. Şirketin GTC 2025 veya GDC 2025 etkinliklerinde bir duyuru yapması beklenmiyordu, ancak sızıntılara göre kartların çıkış tarihi ertelendi. Nvidia’nın iş ortaklarına yaptığı bilgilendirmeye göre RTX 5060 Ti modelleri Nisan ortasında, RTX 5060 ise Mayıs ortasında piyasaya sürülecek.

    • RTX 5060: Mayıs ortası
    • RTX 5060 Ti 8GB-16GB: Nisan Ortası

    RTX 5060 ve 5060 Ti beklenen özellikler

    Son bilgilere göre Nvidia, RTX 5060 serisine ait dört model duyurmayı planlıyor. Bunlar RTX 5060 Ti 16GB, 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 8GB olacak. Buna göre GeForce RTX 5060 Ti modeli, GB206-300-A1 GPU’sunu temel alıyor ve 4608 CUDA çekirdeği ile geliyor. 

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi NVIDIA, bu modeli 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek seçenekleriyle sunacak. Her iki model de 128-bit bellek veri yolu ve 448 GB/sn bellek bant genişliği sağlıyor. Son olarakk artın TDP değeri ise 180W olarak belirlenmiş olacak ve 16 GB’lık modelle Mart ayı sonunda 8 GB’lık model ise Nisan ayında satışa çıkacak.

    RTX 5060'a gelirsek,  GB206-250 GPU'sunu temel alacak ekran kartı, 3.840 CUDA çekirdeği, 8GB GDDR7 bellek, 128-bit bellek veri yolu ile 448GB/sn bant genişliği sunacak. TDP değeri ise 150W olacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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