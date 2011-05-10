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EVGA hem sıvı soğutmalı hem de 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA hem sıvı soğutmalı hem de 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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EVGA geçtiğimiz günlerde pazara sunduğu yüksek bellek kapasiteli ancak standart tasarımlı GeForce GTX 580 modelinden sonra şimdi de hem yüksek bellek kapasiteli hem de sıvı soğutmalı yeni GeForce GTX 580 modeliyle gündemde. GeForce GTX 580 3072MB Hydro Copper 2 gibi oldukça uzun bir isme sahip olan ekran kartı, 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor ve tamamı bakır olan özel sıvı soğutma bloğu ile geliyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 3072MB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan kartın grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapıyor.

Modern su soğutma sistemleriyle uyumlu olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisini de destekliyor. Daha yüksek soğutma performansı için arka kısmı özel bir plaka ile kaplanan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. EVGA'nın yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni modeli GeForce GTX 580 3072MB Hydro Copper 2, yurt dışında 739.99$ seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

EVGA hem sıvı soğutmalı hem de 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu
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CodeMachine 8 yıl
Şu pahalı donanımı olanlara ne gerek var diyenlere tav oluyorum, adam gerek duymuş almış, bu dünyada sadece "gerekli" olan şeylere para harcıyorsanız maddi durumunuz el vermiyordur anlarım, eğer maddi durumunuz iyise mutlaka sizde başkaları tarafından "gereksiz" olarak nitelenen çok şeye tonlarca para vermişsinizdir, üçüncü bir şık daha var ama bu forumda öyle insan yoktur o yüzden değinmiyorum.
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El Mukteda 8 yıl

CodeMachine

Şu pahalı donanımı olanlara ne gerek var diyenlere tav oluyorum, adam gerek duymuş almış, bu dünyada sadece "gerekli" olan şeylere para harcıyorsanız maddi durumunuz el vermiyordur anlarım, eğer maddi durumunuz iyise mutlaka sizde başkaları tarafından "gereksiz" olarak nitelenen çok şeye tonlarca para vermişsinizdir, üçüncü bir şık daha var ama bu forumda öyle insan yoktur o yüzden değinmiyorum.

3. nedir ki?
vallahi merak ettim.
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İstan34bul 8 yıl
Bende alıcam alıcam derken iyice koptum.gtx580i %25vatan indirimi ile almayı planladım.Caydıran olay 1920x1200 crysıs de max fps 40olması
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emrebo 8 yıl

suleymangonca

Bende alıcam alıcam derken iyice koptum.gtx580i %25vatan indirimi ile almayı planladım.Caydıran olay 1920x1200 crysıs de max fps 40olması



Hocam öyle bir şey olucağını zannetmiyorum.HD5850 kullanıyorum ve tabi vmod var yani 6950 ayarında şu anda kartım.Ama vmodsuz stock haldede aynı şimdide aynı crysis 2.Crysis 2 de 1920x1080 de full+full 60 fps alıyorum.Tabi grafik için olan programı kurmadım ondan bahsediyorsan olabilir ancak sadece oyunun ayar menüsünden bahsediyorsan kesinlikle sabit 60 fps alman lazım gtx580 ile.
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alpa07 8 yıl
adam 580 sli var yetmiyor diyor. para çok anlasılan
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El Mukteda 8 yıl

alpa07

adam 580 sli var yetmiyor diyor. para çok anlasılan

zevk meselesi, kimi araba alır, kimi kızlarla harcar, kimisi esrar eroin çeker, biz de pc'ye harcıyoruz
tek kötü alışkanlığımız bu olsun.
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emrebo 8 yıl
İnanılmaz gereksiz bir kart olmuş.Yurt dışında 750 dolar civarı ise hem 3gb,hemde sıvı soğutma bloğu olduğu için normal gtx580 Türkiyede 1000-1100 TL civarı ise bununki 1400-1500 gibi bir rakam olabilir.E haliyle bunu almaktansa yurdum insanı gidip gtx590 almalı.
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Xagdas 8 yıl
900 MHz degil de, 900 Dolar yapicaklar yakında !!!
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El Mukteda 8 yıl
su soğutmalı 6990 yapsınlar 900$'a
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El Mukteda 8 yıl
900MHz beklerdim
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