EVGA hem sıvı soğutmalı hem de 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

EVGA geçtiğimiz günlerde pazara sunduğu yüksek bellek kapasiteli ancak standart tasarımlı GeForce GTX 580 modelinden sonra şimdi de hem yüksek bellek kapasiteli hem de sıvı soğutmalı yeni GeForce GTX 580 modeliyle gündemde. GeForce GTX 580 3072MB Hydro Copper 2 gibi oldukça uzun bir isme sahip olan ekran kartı, 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor ve tamamı bakır olan özel sıvı soğutma bloğu ile geliyor. 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 3072MB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan kartın grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapıyor.

Modern su soğutma sistemleriyle uyumlu olan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisini de destekliyor. Daha yüksek soğutma performansı için arka kısmı özel bir plaka ile kaplanan kart, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI çıkışlarını kullanıyor. EVGA'nın yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni modeli GeForce GTX 580 3072MB Hydro Copper 2, yurt dışında 739.99$ seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.