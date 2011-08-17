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EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor
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EVGA yüksek performanslı tutkunları için hazırladığı özel tasarımlı yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Classified için artık son rötuşları yapıyor. Üretime yeşil ışık yakmadan önce son düzenlemelerle meşgul olduğu belirtilen firmanın, GeForce GTX 580 Classified modelinin hız aşırtma konusunda kendi sınıfındaki en yetenekli çözüm olmasını istediği belirtiliyor.
Baştan profesyonel hız aşırtmacılar olmak üzere oyun tutkunları ve donanım meraklılarını hedef alacak ekran kartı, referans tasarımlı GTX 580 ile kıyaslandığında daha büyük baskılı devre boyutu, 14+3 fazlı PWM tasarımı, ikisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere üç adet PCI Express güç konnektörü ve çift NEC Proadlizer kapasitörü gibi detaylara sahip.
Aynı zamanda voltaj durum LED'leri, çift BIOS, ileri seviye güç takibine olanak tanıyacak tasarım özellikleri, üç ve dört yollu SLI desteği gibi özelleri de bünyesinde barındıran DirectX 11 destekli ekran kartına, çift slot yer kaplayan tek fanlı özel soğutucu eşlik ediyor.
40nm GF110 GPU'sundan güç alan EVGA GTX 580 Classified, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512 CUDA çekirdeğine  (paralel işlem birimi) sahip. 1.5GB ve 3GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan GTX 580 Classified'ın saat hızları ise henüz açıklanmadı. 
EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor
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EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor
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EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor
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alpa07 8 yıl
iyi değilmiş tipi
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ortamkaos 8 yıl
KİM NE DERSE DESİN SAPPHİRE İN ÜSTÜNE EKRAN KARTI ÜRETİCİSİ TANIMAM ARKADAŞ ADAMLAR YAPTIKLARI İŞİ BİLİYOR.
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ghost recon advanced 8 yıl
bu evganın amacı ne böyle saçma şekilli kart çıkarmaya çalışıyor anlamış değilim biraz daha göze uygun hitap eden şekilde kart üretse daha iyi olur gerçi öenmli olan tabiki dış görünüşü değil performansıdır
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deneme123deneme 8 yıl
evga takip ettiğim kaliteli ürünleri ve bir çok fanı olan bir firma ama asus mars II'den iyi olacağını sanmıyorum yada matrix'ten
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rainblackk 8 yıl
Evgadan bahsediyoruz dünyadaki en iyi ekran kartı üreticisi eminim o fan 3 fanlı kartlardan daha soğuk tutacaktır kartı
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dodomoco 8 yıl rainblackk
rainblackk

Evgadan bahsediyoruz dünyadaki en iyi ekran kartı üreticisi eminim o fan 3 fanlı kartlardan daha soğuk tutacaktır kartı


evga en iyi kart üreticisi değildir her sene bu unvan değişir
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knnkpln 8 yıl
Yoksa 2 güç konektörü daha mı ekleyecekmiş
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Arranger. 8 yıl
Sağlam güç kaynağı lazım buna.
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Zeytinbey 8 yıl
msi gtx 480 lightning de 2 adet 8 li bir adet 6'lı güç konnektörüyle çıkmıştı... Ama türkiyeye gelmediği için bu üçlü düzenekler bize tuhaf geliyor... neyse ben hala o blower fanın ne kadar başarıyla soğutma sağlayacağını merak ediyorum, gerçi bunu alan herhalde LN2 (sıvı azot) takıp rekor denemesi yapacaktır


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qoqoCAN 8 yıl
tipe bak PEHGGG
Bas eksileri qwewqewqewqewq
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