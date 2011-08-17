EVGA yeni ekran kartı GTX 580 Classified için son düzenlemeleri yapıyor

EVGA yüksek performanslı tutkunları için hazırladığı özel tasarımlı yeni ekran kartı GeForce GTX 580 Classified için artık son rötuşları yapıyor. Üretime yeşil ışık yakmadan önce son düzenlemelerle meşgul olduğu belirtilen firmanın, GeForce GTX 580 Classified modelinin hız aşırtma konusunda kendi sınıfındaki en yetenekli çözüm olmasını istediği belirtiliyor.

Baştan profesyonel hız aşırtmacılar olmak üzere oyun tutkunları ve donanım meraklılarını hedef alacak ekran kartı, referans tasarımlı GTX 580 ile kıyaslandığında daha büyük baskılı devre boyutu, 14+3 fazlı PWM tasarımı, ikisi 8pin diğeri ise 6pin olmak üzere üç adet PCI Express güç konnektörü ve çift NEC Proadlizer kapasitörü gibi detaylara sahip.

Aynı zamanda voltaj durum LED'leri, çift BIOS, ileri seviye güç takibine olanak tanıyacak tasarım özellikleri, üç ve dört yollu SLI desteği gibi özelleri de bünyesinde barındıran DirectX 11 destekli ekran kartına, çift slot yer kaplayan tek fanlı özel soğutucu eşlik ediyor.

40nm GF110 GPU'sundan güç alan EVGA GTX 580 Classified, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512 CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) sahip. 1.5GB ve 3GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan GTX 580 Classified'ın saat hızları ise henüz açıklanmadı.