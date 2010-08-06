EVGA'dan GeForce GTX 460 kullanıcıları için performans arttırıcı BIOS güncellemesi

Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi EVGA, referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelleri için performans arttırıcı yeni bir BIOS yayınladı. Firma tarafından FPB (Free Performance Boost) olarak isimlendirilen yeni güncelleme ile standart saat hızlarında çalışan referans GeForce GTX 460 modellerinde grafik işlem biriminin hızı 675MHz'den 720MHz'e, paralel işlemcilerin hızı ise 1350MHz'den 1440MHz'e yükseltiliyor ayrıca yeni BIOS ile fan dönüş hızı için %70 olan çalışma hızı limiti de kaldırılıyor.

EVGA'nın GeForce GTX 460 kullanıcıları için hazırladığı BIOS güncellemesi buradan indirilebiliyor.