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EVGA'dan GeForce GTX 460 kullanıcıları için performans arttırıcı BIOS güncellemesi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi EVGA, referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelleri için performans arttırıcı yeni bir BIOS yayınladı. Firma tarafından FPB (Free Performance Boost) olarak isimlendirilen yeni güncelleme ile standart saat hızlarında çalışan referans GeForce GTX 460 modellerinde grafik işlem biriminin hızı 675MHz'den 720MHz'e, paralel işlemcilerin hızı ise 1350MHz'den 1440MHz'e yükseltiliyor ayrıca yeni BIOS ile fan dönüş hızı için %70 olan çalışma hızı limiti de kaldırılıyor.

EVGA'nın GeForce GTX 460 kullanıcıları için hazırladığı BIOS güncellemesi buradan indirilebiliyor.


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yelkowan 9 yıl

Evga markalı bir ekran kartı kullanmamama rağmen bu heberi görünce çok sevindim.
Yıllardır ekran kartı üreticilerinin neden hiç yeni bios yazmadığını merak ederdim şimdi de bu haberi okuyunca...

Ekran kartı üreticileri en başlarda karşı olmalarına rağmen şimdi kendi ekran kartlarını O.C. edebilecek kendi programlarını
sunmaya başladı. Şimdi bu haberden sonra diğer üretici firmalar da kendi erkan kartlarına performans artışı sağlayan bios
güncellemeleri duyurmaya başlarlarsa harika olur...
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e j d e r 9 yıl
evga türkiye pazarından çekilmemiş miydi?
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quzman 9 yıl
EVGA Türkiye distribütörlüğü hangi firmada acaba ???
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ersinbektas 9 yıl
daha kartı alamadık ki işime yaramaz :D
ilerde belki
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EXcom_Zkko 9 yıl
İstedikten sonra BIOS bizzat editlenerek benzer ayarlamalar yapılabilir. Gerekliliği üzerine pek bişey söylenemez.
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disorderpunk 9 yıl
4-5 gün önce evga forumlarında gezerken görmüştüm bu haberi. Sanırım sadece 768mb modellerde mhz arttırımı ve fan hızı arttırımı var. 1gb modellerde ise sadece fan hızı.
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mehmetgirgin 9 yıl
iyiymiş
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