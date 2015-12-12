Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı

Fiyat-performans çizgisinde başarılı ürünler arayan tüketicilere yönelik B serisi güç kaynaklarını geliştiren PC bileşen üreticisi EVGA, seriye fiyatı ile ilgi görecek yeni bir güç kaynağı ekliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,4b
1
4
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı


EVGA'nın bütçe dostu güç kaynağı arayışında olan tüketicilere yönelik olarak hazırladığı hali hazırda 500B ve 600B modelleri yer alıyordu. Firma, 700B modeli ile uygun fiyata performanslı bir güç kaynağı sunmayı amaçlıyor. Maliyetler nedeniyle firmanın güçlü modellerine göre bazı özellikleri kırpılmış durumda. 

EVGA 700B modelinde 80 Plus Bronze verimlilik standardı ile karşılaşıyoruz. Bunun anlamı güç kaynağının belirli bir iş yükü altında yüzde 85 ve daha fazla enerji verimliliği sunabilmesi. Tek bir +12V hattından 56A enerji sağlayan güç kaynağı, bu sayede maksimum performans ve verimlilik sunabiliyor. 700W sürekli enerji sağlayabilen güç kaynağı, ağır yükler altında verimli çalışacak şekilde geliştirilmiş. 

Maliyet odaklı diğer ürünlerde olduğu gibi EVGA 700B modelinde de modüler bir yapı yok. Bu yüzden kablo karmaşası yaşanabiliyor. Ayrıca 120mm fan, düşük kaliteli kapasitörler ve ekonomi modunun olmayışı modelin eksileri arasında yer alıyor. Bu da dayanıklılığını ve kullanım ömrünü biraz kısaltıyor. Bununla birlikte aşırı güç, düşük güç, aşırı akım ve kısa devre riskleri için koruma özellikleri unutulmamış. EVGA 700B modeli indirimli olarak 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

http://eu.evga.com/articles/00971/EVGA-700B-Power-Supply/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bundan seneler önce FSP 600Watt güç kaynağı aldım, 6-7 sene oluyor. Halen kullanıyorum. Siz anlayın artık, parasını hakediyor kaliteli güç kaynakları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
evga birazda maliyet odaklı 950 çıkartsa güzel olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 3 yıl
Herhalde 50 dolarlık fiyat kısa süreli ve kampanya şeklinde bir fiyatlandırmaydı. Çünkü 700b'nin çıkış fiyatı 74.99 dolar ve hala öyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet_clk 3 yıl
Fiyat iyi ama TR'ye 80-90$ civarı bir etiketle sunulur ki bu durumda bizim için pek avantajı kalmıyor, tabi 150TL verecek kullanıcının EVGA 700B için fazladan 70-80TL verip kaliteyi seçerse bence aklında soru işareti kalmasını önler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek 3 yıl Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası... 3 yıl Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş 3 yıl Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım 3 yıl Huawei Honor 7 Enhanced Edition duyuruldu 3 yıl Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor 3 yıl Güçlü siyah beyaz fotoğraf editörü: Camera Noir 3 yıl iPhone için yeni 3D fotoğraf uygulaması: Slide 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent 3 yıl Nikon D5 ortaya çıktı 3 yıl Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı 3 yıl ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor 3 yıl Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor 3 yıl Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı 3 yıl HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı 3 yıl Pepper rootlar bu kez de Fransa'da tren istasyonlarında çalışmaya başladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı Sonraki Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor 3 yıl Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı 3 yıl Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor 3 yıl Google'dan iOS uygulamasına dikkat çekici özellikler 3 yıl Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor 3 yıl iOS için Twitter'a önemli destek 3 yıl Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı 3 yıl AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor 3 yıl Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız 3 yıl 2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak 3 yıl Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor 3 yıl Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu 3 yıl Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor 3 yıl X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl En hızlı web tarayıcı hangisi? 3 yıl Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi 3 yıl Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı 3 yıl Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı 3 yıl Apple özelleştirilmiş grafik birimi geliştirmek istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim