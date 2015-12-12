EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı





EVGA'nın bütçe dostu güç kaynağı arayışında olan tüketicilere yönelik olarak hazırladığı hali hazırda 500B ve 600B modelleri yer alıyordu. Firma, 700B modeli ile uygun fiyata performanslı bir güç kaynağı sunmayı amaçlıyor. Maliyetler nedeniyle firmanın güçlü modellerine göre bazı özellikleri kırpılmış durumda.





EVGA 700B modelinde 80 Plus Bronze verimlilik standardı ile karşılaşıyoruz. Bunun anlamı güç kaynağının belirli bir iş yükü altında yüzde 85 ve daha fazla enerji verimliliği sunabilmesi. Tek bir +12V hattından 56A enerji sağlayan güç kaynağı, bu sayede maksimum performans ve verimlilik sunabiliyor. 700W sürekli enerji sağlayabilen güç kaynağı, ağır yükler altında verimli çalışacak şekilde geliştirilmiş.





Maliyet odaklı diğer ürünlerde olduğu gibi EVGA 700B modelinde de modüler bir yapı yok. Bu yüzden kablo karmaşası yaşanabiliyor. Ayrıca 120mm fan, düşük kaliteli kapasitörler ve ekonomi modunun olmayışı modelin eksileri arasında yer alıyor. Bu da dayanıklılığını ve kullanım ömrünü biraz kısaltıyor. Bununla birlikte aşırı güç, düşük güç, aşırı akım ve kısa devre riskleri için koruma özellikleri unutulmamış. EVGA 700B modeli indirimli olarak 50$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://eu.evga.com/articles/00971/EVGA-700B-Power-Supply/