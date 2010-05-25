EVGA'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: X58 FTW3

Çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 (Super Record 2) isimli anakartıyla gündemde olan EVGA, ürün gamına X58 çipsetli yeni bir model daha ekliyor: X58 FTW3. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli yeni anakart, tasarım özellikleri ve yeni nesil teknolojilere verdiği destek ile öne çıkmayı başarıyor.

6 adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellekd esteği sunan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor. Uzun ömürlü kullanım ve hız aşırtmada yüksek stabilite için katı halli kapasitörler ile donatılan anakart Siyah renkli baskılı devre üzerinde kaslı bir görünüme sahip özel bir soğutucu ile geliyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve ATi Crossfire X teknolojisi ile birlikte iki ya da üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan X58 FTW3'ün en önemli özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerine destek sunması. NEC ve Marvell yongaları ile yeni nesil teknolojilere adapte olan kart, uyumlu sürücülerle yüksek transfer hızları sunabiliyor.

Hız aşırtmacılara yönelik olarak üzerinde güç, reset ve Clear CMOS butonlarına ye verilen X58 FTW3'de ayrıca donanımsal voltaj okuma noktaları ve kart üstü CPU ısı takibine de olanak tanınıyor. EVGA, yüksek performans tutkunları için hazırladığı X58 FTW3 isimli yeni modelini iki yıllık garanti ile 269.99$, üç yıllık garantiyleyse 289.99$ seviyesindensatışa sunuyor.