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EVGA'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: X58 FTW3

9 yıl
15,7b
1
34
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: X58 FTW3
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Çift işlemci kullanımına olanak tanıyan Classified SR-2 (Super Record 2) isimli anakartıyla gündemde olan EVGA, ürün gamına X58 çipsetli yeni bir model daha ekliyor: X58 FTW3. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcileri için hazırlanan X58 çipsetli yeni anakart, tasarım özellikleri ve yeni nesil teknolojilere verdiği destek ile öne çıkmayı başarıyor.

6 adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellekd esteği sunan anakart, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve yüksek hız aşırtma potansiyeli vaad ediyor. Uzun ömürlü kullanım ve hız aşırtmada yüksek stabilite için katı halli kapasitörler ile donatılan anakart Siyah renkli baskılı devre üzerinde kaslı bir görünüme sahip özel bir soğutucu ile geliyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan ve ATi Crossfire X teknolojisi ile birlikte iki ya da üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan X58 FTW3'ün en önemli özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere USB 3.0 ve SATA-III teknolojilerine destek sunması. NEC ve Marvell yongaları ile yeni nesil teknolojilere adapte olan kart, uyumlu sürücülerle yüksek transfer hızları sunabiliyor.

Hız aşırtmacılara yönelik olarak üzerinde güç, reset ve Clear CMOS butonlarına ye verilen X58 FTW3'de ayrıca donanımsal voltaj okuma noktaları ve kart üstü CPU ısı takibine de olanak tanınıyor. EVGA, yüksek performans tutkunları için hazırladığı X58 FTW3 isimli yeni modelini iki yıllık garanti ile 269.99$, üç yıllık garantiyleyse 289.99$ seviyesindensatışa sunuyor.

EVGA'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: X58 FTW3
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EVGA'dan yüksek performans tutkunlarına özel yeni anakart: X58 FTW3
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drkayzer 8 yıl
güzelmiş, trye 1289 dolara gelir artık
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben 400$ falan bekliyordum. Fiyat çok iyiymiş hakikaten.
Bravo EVGA..
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CriticalWave 8 yıl
Ah bide TR ye gelse....
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gunescan 8 yıl
Bu fiyata X58.. Hem de evga'dan.
PCI-EX x16'lar nasıl acaba SLI da x16,x16,x16 çalışıyorsa bence güzel
gerçi çogu bilirkişi çok etkisinin olmadığını söylüyorlar ama ?
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CriticalWave 8 yıl
%5 gibi bi fark ooluyormuş 16x ile 8x oyunlarda farkedilmiyor.
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tarkancek 8 yıl
bncede en azından 2000 mhz oc suz destek vermesi lazım sonuçta yüksek performans tutkunları için tasarlanmışş...
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highgen 8 yıl
dım slotlarının 2133 gibi değerlerde olması iyi olurdu 1600 mhz de biraz düşük kalmış
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CriticalWave 8 yıl
nefret edıyorum şu bazı markaların TR de satılmamasından..... Bi disbiritör getirtse EVGA..
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The@Thing 8 yıl
ddr3 1600 mhz e kadar destekliyormuş bu karta göre yetersiz kalmış 2000 mhz ve üzeri olmalıydı
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Ehlika 9 yıl
En azından pc express slotlarıyla kalabalık yapmamış.
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NecroCyber-777 9 yıl
classfield kadar oc olur mu acaba..?? Bence kuzey köprüsünüde geniş tutmuşlar overclock olur gayet bence usb3 sata3 de war yanılmıyorsam
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Tolgá 9 yıl
kart tam standart ve bir üstü kullanıcının isteklerini karşılayacak düzeyde
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Batuist 9 yıl
Kartın mükemmel bir görüntüsü var.. Tabi birde evga kalitesi..
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menem 9 yıl
289 dolar fiyata bak orta düzey anakart fiyatına çok güzel bir kart daha ne olsun. Türkiye ye bu fiyattan girse ne kadar güzel olur ama nerdeeee
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Poyri 9 yıl
Bu fiyatı gectim su evga Trye girsin yeter adamlar süper işler yapıyor TRde olsa keşke
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NecroCyber-777 9 yıl
harika fiyat ya ne güzel burada almaya kalksan fahiş fiyat olurdu
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