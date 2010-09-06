Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 modeliyle ilgili yeni bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA'nın, GeForce GTS 450 SuperClocked modeli de detaylandı. Standart tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak GeForce GTS 450 SuperClocked, 100MHz arttırılan GPU hızı ile dikkat çekebilir. GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 882MHz GPU, 1764MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 192x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojileri de destekleyen EVGA GeForce GTS 450 SuperClocked, 150-160$ seviyesinden satışa sunulacak.