Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 modeliyle ilgili yeni bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA'nın, GeForce GTS 450 SuperClocked modeli de detaylandı. Standart tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak GeForce GTS 450 SuperClocked, 100MHz arttırılan GPU hızı ile dikkat çekebilir. GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 882MHz GPU, 1764MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 192x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.
SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojileri de destekleyen EVGA GeForce GTS 450 SuperClocked, 150-160$ seviyesinden satışa sunulacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gtx470 - gtx285
gtx460 - gtx275
gts450 - gts250 --gtx260 arası..
Gts450 hd5770 ve hd5750 ye tercih etmem ama GTx460ı hd5830a tercih ederim..
GTX470 - GTX275 - 8800GT
GTX460 - GTX260 - 8600GT
GTS450 - GTS250 - 8500GT
Eğer böyle bir sıralama yaparsak son 2 seridir orta seviye kartlar ile üst düzey oyun deneyimi yasayabiliyoruz. Bu GTS450 ile de son çıkan oyunları orta-üst seviyede oynayabileceğiz gibi gözüküyor. Ya ekran kartı teknolojisi çok hızlı ilerliyor yada oyunlar yavaş.
sıralama yanlış...
ilk serde 8800gts+8800ultra var...
dolayısıyla 8800gt sizin sırlamanızda en alta düşer ve her seri aynı şekilde gitmiş olur...
Bu şekilde olabilir.
GTX490 - GTX295 - 8800 Ultra
GTX480 - GTX285 - 8800GTX
GTX470 - GTX275 - 8800GTS
GTX460 - GTX260 - 8800GT
GTS450 - GTS250 - 8600GTS