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EVGA'nın GeForce GTS 450 SuperClocked modeli de detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,6b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 13 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GTS 450 modeliyle ilgili yeni bilgileri yayınlamaya devam ediyoruz. Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA'nın, GeForce GTS 450 SuperClocked modeli de detaylandı. Standart tasarımı baz alan ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak GeForce GTS 450 SuperClocked, 100MHz arttırılan GPU hızı ile dikkat çekebilir. GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 882MHz GPU, 1764MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartına 192x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor.

SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision gibi teknolojileri de destekleyen EVGA GeForce GTS 450 SuperClocked, 150-160$ seviyesinden satışa sunulacak.


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::Ashes:: 9 yıl
Gtx480 - Gtx295
Gtx470 - gtx285
gtx460 - gtx275
gts450 - gts250 --gtx260 arası..
Gts450 hd5770 ve hd5750 ye tercih etmem ama GTx460ı hd5830a tercih ederim..
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t3 9 yıl
Ben derdimi anlatamadım sanırım. Her serinin orta sınıf ekran kartlarını ele alırsak. 4xx serisi içim 460, 2xx serisi için GTS260, 8xx serisi içinse GTS8600. Bunlar nvidianın orta sının ekran kartları. Bunlar için bir değerlendirme yaparsak 460 ve 260 üst düzey bir oyun performansı verebilirken 8600 orta sınıf bir performans veriyordu.
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t3 9 yıl
GTX480 - GTX285 - 8800GTX
GTX470 - GTX275 - 8800GT
GTX460 - GTX260 - 8600GT
GTS450 - GTS250 - 8500GT

Eğer böyle bir sıralama yaparsak son 2 seridir orta seviye kartlar ile üst düzey oyun deneyimi yasayabiliyoruz. Bu GTS450 ile de son çıkan oyunları orta-üst seviyede oynayabileceğiz gibi gözüküyor. Ya ekran kartı teknolojisi çok hızlı ilerliyor yada oyunlar yavaş.
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
t3

GTX480 - GTX285 - 8800GTX
GTX470 - GTX275 - 8800GT
GTX460 - GTX260 - 8600GT
GTS450 - GTS250 - 8500GT

Eğer böyle bir sıralama yaparsak son 2 seridir orta seviye kartlar ile üst düzey oyun deneyimi yasayabiliyoruz. Bu GTS450 ile de son çıkan oyunları orta-üst seviyede oynayabileceğiz gibi gözüküyor. Ya ekran kartı teknolojisi çok hızlı ilerliyor yada oyunlar yavaş.



sıralama yanlış...

ilk serde 8800gts+8800ultra var...

dolayısıyla 8800gt sizin sırlamanızda en alta düşer ve her seri aynı şekilde gitmiş olur...
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Source 9 yıl
t3

GTX480 - GTX285 - 8800GTX
GTX470 - GTX275 - 8800GT
GTX460 - GTX260 - 8600GT
GTS450 - GTS250 - 8500GT

Eğer böyle bir sıralama yaparsak son 2 seridir orta seviye kartlar ile üst düzey oyun deneyimi yasayabiliyoruz. Bu GTS450 ile de son çıkan oyunları orta-üst seviyede oynayabileceğiz gibi gözüküyor. Ya ekran kartı teknolojisi çok hızlı ilerliyor yada oyunlar yavaş.


Bu şekilde olabilir.

GTX490 - GTX295 - 8800 Ultra
GTX480 - GTX285 - 8800GTX
GTX470 - GTX275 - 8800GTS
GTX460 - GTX260 - 8800GT
GTS450 - GTS250 - 8600GTS
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