EasyJet'ten yılda 50 bin ton yakıt tasarrufu sağlayacak hibrit uçak girişimi

İngiltere'merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi easyJet, bu yıl yeni bir hibrit uçak tasarımını denemeyi düşünüyor. Şirket Salı günü, yılda yaklaşık 50.000 ton yakıt tasarrufu sağlayacak sıfır emisyonlu hidrojen yakıt sistemi planlarını açıkladı. Konsept, uçağın bagaj bölümünde bir hidrojen yakıt hücresi muhafaza etme fikrine dayanıyor. Sıfır emisyonlu sistem uçağın iniş sırasında fren yaptığında enerjiyi absorbe edecek ve uçak yerdeyken hafif pillerin şarj olmasını sağlayacak.





Proje, uçakların pistte ilerlerken geleneksel jet motorlarını kullanma ihtiyacını ortadan kaldırırken, temiz enerji kullanımını sağlayabilecek. Yenilikçi fikrin kısmen Cranfield Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan araştırmadan esinlendiği ifade ediliyor. easyJet mühendislik başkanı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada: "Bugün açıklamakta olduğumuz hibrit uçak konsepti geleceğin vizyonunu temsil ediyor. Havayolu genelinde yeni dijital ve mühendislik teknolojilerinin kullanımını uygulamaya devam ediyoruz" dedi.





Kalkış için hazırlanan uçakların pistte ilerlemesinin (taxiing) havayolunun yıllık toplam yakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor. Karbon emisyonlarının azaltılması yönünde sınırları zorlayacak hibrit uçak projesi için yıl içersinde denemelere başlayacak olan easyJet, bilet fiyatlarında rekabet sağlamak ve karlılığını arttırmak için uzun vadeli bir stratejiye sahip. Hidrojen yakıt hücresi içeren hibrit uçak projesi, havayolu şirketinin yakıt maliyetlerini azaltma ve nihai hedefine ulaşması konusunda kritik önem taşıyor.

http://www.engadget.com/2016/02/02/easyjet-hydrogen-fuel-cell-concept/?ncid=txtlnkusaolp00000595