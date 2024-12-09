Su ve güneş ışığından hidrojen yakıtı elde etmenin yeni bir yolu keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Hidrojen üretiminin çoğu halen doğal gaza dayanıyor. Ancak Japonya'nın Shinshu Üniversitesi'nden bilim insanları, sadece güneş ışığı ve su kullanarak yenilenebilir hidrojen yakıtı üreten yenilikçi bir reaktör geliştirdi. Bu henüz bir prototip olsa da, sistem eninde sonunda sıfır emisyonlu yakıt üretimini ucuz ve sürdürebilir şekilde yapacağı belirtiliyor.

Hidrojen üretiminde devrim yaratabilir

Yaklaşık 100 metrekarelik bir alan kaplayan bu reaktör, su moleküllerini hidrojen ve oksijene ayırmak için özel fotokatalitik panellerden yararlanıyor. Süreç iki aşamadan oluşuyor: İlk adımda oksijen ayrıştırılırken, ikinci adımda hidrojen atomları ayrılıyor. Ayrıştırılan hidrojen, temiz bir yakıt olarak depolanarak araçlarda, jeneratörlerde ve diğer makinelerde kullanılabiliyor.

Bu sistem, mevcut "tek adımlı" katalizör yöntemlerinden farklı bir yaklaşım sergiliyor. Geleneksel yöntemlerde su doğrudan hidrojen ve oksijene ayrılıyor ancak bu süreç hem enerji verimsizliği hem de doğal gaz kullanımı nedeniyle sürdürülebilir değil.

İlk sonuçlar umut verici ama...

Tam Boyutta Gör Reaktörün testleri önce UV ışığı altında yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Daha sonra güneş ışığında yapılan testler, enerji dönüşüm oranında yüzde 50’lik bir artış gösterdi. Ancak sistemin hala çözmesi gereken önemli bir sorun var: Güneş ışığını hidrojen yakıtına dönüştürme verimliliği yalnızca yüzde 1 seviyesinde. Ticari kullanım için bu oranın en az yüzde 5'e çıkması gerekiyor.

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Araştırmacılar, reaktörün ölçeğinin büyütülmesi ve daha verimli fotokatalizörlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Çalışmanın baş yazarı Kazunari Domen, bu teknolojinin pratik düzeyde bir verimliliğe ulaşmasının, hidrojen yakıtı üretimiyle ilgili altyapı, yasa ve düzenlemeleri hızlandıracağını ifade etti. "Fotokatalizörlerin güneş enerjisinden kimyasal enerjiye dönüşüm verimliliği en önemli nokta. Bu iyileştirildiğinde, birçok araştırmacı seri üretim teknolojisi ve gaz ayrıştırma süreçlerinin yanı sıra büyük ölçekli tesis inşasının geliştirilmesi üzerinde ciddi bir şekilde çalışacaktır" diyor Domen.

Kalan teknik engellere rağmen, konsept büyük umut vaat ediyor. Bilim insanları katalizörleri rafine edebilir ve reaktörleri büyütebilirse Dünya'daki en bol kaynaklardan ikisinden temiz ve sürdürülebilir bir şekilde yakıt elde edilebilir.

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