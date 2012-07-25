Edifier, Spinnaker adlı Bluetooth ses sistemini satışa sundu

Ses sistemleri alanında faaliyet gösteren Edifier, ilginç tasarımıyla dikkat çeken Spinnaker kablosuz ses sistemini satışa sundu.





41 cm uzunluğa sahip hoparlörler kristal ses kalitesi sunuyor. Dijital ses işleme teknolojisi ile ses 6 farklı kanala bölünebiliyor. Bluetooth uyumlu cihazlarla A2DP ve AVRCA profillerinde bağlantı kurabilen sistem, ayrıca optik ve auxiliary girişleri de sunuyor.





USB'de şarj edilebilir uzaktan kumandası 10 metreye kadar cihazlarla bağlantı kurarak, oynat/durdur, parça takibi, ses kontrolü işlevlerini yerine getirebiliyor.





Sistem içerisindeki üçlü amplifikatör teknolojisi, sinema salonlarındaki kadar kaliteli ses tecrübesi yaşatıyor.





İlginç tasarımının amacı ise sesin doğrudan dinleyiciye aktarılması.





Sistem 350$ karşılığında ABD ve Kanada'da satışa sunuldu.