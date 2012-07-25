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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Edifier, Spinnaker adlı Bluetooth ses sistemini satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses sistemleri alanında faaliyet gösteren Edifier, ilginç tasarımıyla dikkat çeken Spinnaker kablosuz ses sistemini satışa sundu.

41 cm uzunluğa sahip hoparlörler kristal ses kalitesi sunuyor. Dijital ses işleme teknolojisi ile ses 6 farklı kanala bölünebiliyor. Bluetooth uyumlu cihazlarla A2DP ve AVRCA profillerinde bağlantı kurabilen sistem, ayrıca optik ve auxiliary girişleri de sunuyor.

USB'de şarj edilebilir uzaktan kumandası 10 metreye kadar cihazlarla bağlantı kurarak, oynat/durdur, parça takibi, ses kontrolü işlevlerini yerine getirebiliyor.

Sistem içerisindeki üçlü amplifikatör teknolojisi, sinema salonlarındaki kadar kaliteli ses tecrübesi yaşatıyor.

İlginç tasarımının amacı ise sesin doğrudan dinleyiciye aktarılması.

Sistem 350$ karşılığında ABD ve Kanada'da satışa sunuldu.

http://www.edifier.us.com/ShopEdifier/tabid/88/ProductID/64/language/en-US/Default.aspx Yorum Yaz
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freestyler7 7 yıl
Köpekbalığından etkilenmişler sanırım.çok şekilli birseymiş. Edifier iyi işlere imza atıyor.
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galluptack1112 7 yıl
Ama uydu hoparlörlere tweeter koymasını da taktir ediyorum açıkçası.
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XPerience 7 yıl
Edifier M3200 kullanıyorum. Ses kalitesi oldukça iyi ve tasarımıyla insanın içine ısıtıyor. Teknolojinin ne kadar şık olabileceğini görüyorsunuz. Nitekim bu modelin tasarımı da çok iyi. Ses kalitesinin de iyi olduğundan şüphem yok.
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lj94 7 yıl
dubaideki otele benzemiş :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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Amedra 7 yıl lj94
lj94
dubaideki otele benzemiş :D

aynen ya, ilginç bir tasarım
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CWaRRioR 7 yıl
İşçilik ve malzeme olarak Edifier'ı beğenmiyorum, bu yüzden tercih etmediğim bir markadır. Ama uydu hoparlörlere tweeter koymasını da taktir ediyorum açıkçası. F/P olarak da iyi olduğunu söyleniyor, kullananların yalancısıyım
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OvernightSensation 7 yıl
edifier ses konusunda kendini yine konuşturmuş.
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sertacaygun 7 yıl
Creative'den vazgeçip Edifier'ın M3300SF mi ne, 2+1'ini almıştım müzik için. Tasarım ve ses iyiydi. Genel olarak tatmin edici ürünleri var.
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