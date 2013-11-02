Efsane karakuş yenileniyor, SR-72 2030 yılında göklerdeki yerini alıyor

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de dünya havacılık tarihinde çok önemli bir yeri bulunan ve tasarımıyla performansı yanında Blackbird (Karakuş) lakabıyla da efsanevi askeri uçaklar arasında yer alan Lockheed Martin SR-71, yerini SR-72 modeline bırakmaya hazırlanıyor.

1998 yılında kullanım kaldırılmasına rağmen halen unutulmayan SR-71'in yerine Lockheed Martin tarafından hazırlanan SR-72, tasarımsal olarak halefinin taşıdığı çizgileri çok daha modern bir yapı ile birleştiriyor. Artık insansız olarak çalışma göstereceği belirtilen ve bu açıdan SR-71 ile aralarında çok büyük teknoloji farklı bulunan SR-72, gücünü çift türbin tabanlı jet motorlarından alıyor ve çiftli sistem yapısıyla kalkışta Mach 3, kalkış sonrası ise ses hızından altı kat daha yüksek bir surata (Mach 6 / saatte 7,350 km) çıkarak inanılmaz bir performans ortaya koyabiliyor. Bünyesinde taşıyacağı hipersonik roketler ile oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde kıtalar arası taarruz işlemlerini gerçekleştirilebileceği belirtilen uçak, sundukları ile havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak.

Araştırma geliştirme çalışmaları son hız devam eden Lockheed Martin SR-72, herhangi bir sorun olmazsa 2018 yılında ilk deneme uçuşlarına başlayacak, 2030 yılında ise operasyonel olarak göklerdeki yerini alacak.

http://www.lockheedmartin.com/us/news/features/2013/sr-72.html