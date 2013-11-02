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Efsane karakuş yenileniyor, SR-72 2030 yılında göklerdeki yerini alıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Efsane karakuş yenileniyor, SR-72 2030 yılında göklerdeki yerini alıyor
Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de dünya havacılık tarihinde çok önemli bir yeri bulunan ve tasarımıyla performansı yanında Blackbird (Karakuş) lakabıyla da efsanevi askeri uçaklar arasında yer alan Lockheed Martin SR-71, yerini SR-72 modeline bırakmaya hazırlanıyor.
1998 yılında kullanım kaldırılmasına rağmen halen unutulmayan SR-71'in yerine Lockheed Martin tarafından hazırlanan SR-72, tasarımsal olarak halefinin taşıdığı çizgileri çok daha modern bir yapı ile birleştiriyor. Artık insansız olarak çalışma göstereceği belirtilen ve bu açıdan SR-71 ile aralarında çok büyük teknoloji farklı bulunan SR-72, gücünü çift türbin tabanlı jet motorlarından alıyor ve çiftli sistem yapısıyla kalkışta Mach 3, kalkış sonrası ise ses hızından altı kat daha yüksek bir surata (Mach 6 / saatte 7,350 km) çıkarak inanılmaz bir performans ortaya koyabiliyor. Bünyesinde taşıyacağı hipersonik roketler ile oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde kıtalar arası taarruz işlemlerini gerçekleştirilebileceği belirtilen uçak, sundukları ile havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak.
Araştırma geliştirme çalışmaları son hız devam eden Lockheed Martin SR-72, herhangi bir sorun olmazsa 2018 yılında ilk deneme uçuşlarına başlayacak, 2030 yılında ise operasyonel olarak göklerdeki yerini alacak.
 
Efsane karakuş yenileniyor, SR-72 2030 yılında göklerdeki yerini alıyor
Efsane karakuş yenileniyor, SR-72 2030 yılında göklerdeki yerini alıyor

http://www.lockheedmartin.com/us/news/features/2013/sr-72.html Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 6 yıl en beğenilen
Yaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık.

Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm makinesini bu kadar hevesli anlatmasaydınız.

Yaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık.Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm mak...
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DarthLuca 6 yıl
Amerika'da da üst geçitlere pankart asmaya başlarlar artık, 2030'da Avrupa bir saat diye...!!!
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DH Misafiri 6 yıl
motorlarin çarpan kilidi acikmi , kac mach a kadar overclock oluyo xd
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darkaura 6 yıl
askeri amacli yada degil, adamlar her iste her alanda surekli limitleri asip, citayi yukseltme gayretindeler. taktir edip feyz alinmasi gereken nokta bu. yoksa ayni guce biz sahip olsak hakimiyetimizi korumak icin yapacaklarimizda cokda farkli olmaz.
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NUD 6 yıl
onların politikası kalleşçe ve ellerindeki imkanları bu politika üzerinde kullanıyorlar. bizim de gelişmiş casus uçaklarımız olsaydı biz de kendi politikamız üzerinde kullanırdık ve casusluk kapsamımızı genişletirdik. burda önemli olan biz nasıl gelişeceğiz
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kucukyenici 6 yıl
İnsanların kendini savunması için olsa bir derece de ABD bunları kendi gibi düşünmeyenleri öldürmek için kullanıyor. Tabi öldürülenlere dikkat ederseniz hep İslâm coğrafyasında...
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camoka5 6 yıl
Ac1DBuRN
bilalMW
Stanislas XavierYaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık. Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm makinesini bu kadar hevesli anlatmasaydınız.
ölüm makinesi derken? üstünde tek bir mermi bile taşımayacak bu uçak. Keşif gözlem uçağı bu.Gören sanacak A10 Thunderbolt III çıktı.
Bünyesinde taşıyacağı hipersonik roketler ile oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde kıtalar arası taarruz işlemlerini gerçekleştirilebileceği belirtilen uçak...taarruz kelimesi ne zamandir kesif gozlem anlamina geliyor?

Tamam taarruz ne demek biliyoruz. Haber bu şekilde yapılmış fakat bu uçağın atası sayılan sr71 hiçbir zaman silahlandırılmadı. Sadece gözlem keşif uçağı olarak kullanıldı. Bu saldırı uçağı mı olacakmış ki?
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SİNEQ 6 yıl
Sr-71 tamamen balon.Silahsız tamamen.Sovyetler bunun silahlı versiyonunu yaptılar Mig-25
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TechnoMobile 6 yıl
bilalMW
Stanislas XavierYaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık. Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm makinesini bu kadar hevesli anlatmasaydınız.
ölüm makinesi derken? üstünde tek bir mermi bile taşımayacak bu uçak. Keşif gözlem uçağı bu.Gören sanacak A10 Thunderbolt III çıktı.

He zaten bu uçağı ABD, Ortadoğu'daki insanlara acaba bir ihtiyaçları bir sıkıntıları var mı diye sormak için yaptı töbe töbe.
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Rubisco 6 yıl
Yerdeyken yakıt sızdırmaz artık.
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ulmel 6 yıl
cod ve bf gibi oyunlar için yeni malzeme olur
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Ac1DBuRN 6 yıl
bilalMW
Stanislas XavierYaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık. Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm makinesini bu kadar hevesli anlatmasaydınız.
ölüm makinesi derken? üstünde tek bir mermi bile taşımayacak bu uçak. Keşif gözlem uçağı bu.Gören sanacak A10 Thunderbolt III çıktı.

"Bünyesinde taşıyacağı hipersonik roketler ile oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde kıtalar arası taarruz işlemlerini gerçekleştirilebileceği belirtilen uçak..."
taarruz kelimesi ne zamandir kesif gozlem anlamina geliyor?
Yanıtla +3
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bilalMW 6 yıl
Stanislas Xavier
Yaşasın orta doğudaki insanlar ölmek için daha az bekleyecekler artık. Haberin üslubu önemli ! Müthiş bir teknoloji barındırsa bile,keşke bir ölüm makinesini bu kadar hevesli anlatmasaydınız.

ölüm makinesi derken? üstünde tek bir mermi bile taşımayacak bu uçak. Keşif gözlem uçağı bu.Gören sanacak A10 Thunderbolt III çıktı.
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musa_unsal2005 6 yıl
Çoktan yapılmıştır bile. Ladini vurdukları helicopter ve uçaklar envanterde bile yoktu unutmayın. Bu uçağın duyurulması 2030 'a kalmıştır adamlar onu anlatmak istiyorlar :D
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