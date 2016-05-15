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Ehliyetler artık sanal cüzdanda

Biniş kartları, biletler, kuponlar, sağlık karnesi ve ders notları derken artık ehliyetler de sanal ortama taşınıyor. ABD ve İngiltere’de bununla ilgili kanuni işlemler tamamlandı. Sıra uygulamalarda.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji geliştikçe, kimliklerimiz de artık sanallaşıyor. Alışverişlerde veya üyeliklerde kullanılmak üzere sanal kimliğimiz hazır durumda. Hatta sağlık karnemiz ve ders notlarımızı da internette görebiliyoruz. Şimdi sıra ehliyetlerde.

Geçen yıl ABD Iowa eyaletinde, ehliyetlerin sanal olarak saklanabileceği bir uygulama projesi başlatılmıştı. İngiltere ise, doğrudan iOS işletim sistemindeki Wallet uygulamasına, sanal ehliyetleri entegre etmeyi planlıyor. Wallet bilindiği gibi Passbook uygulamasının evrilmiş hali. Boarding kartları, biletler, kuponlar burada saklanarak, kullanıcılara çeşitli uyarılar gönderiliyor veya randevular oluşturuluyor. Sanal sürücü belgesi de bu kartların yanında yer alacak.

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Ülkede fiziksel ehliyetlerden tabii ki vazgeçilmiyor ancak bu güvenlik açısından bir geliştirme olarak görülüyor. İngiliz hükümeti, Apple’ın Wallet programlama arayüzü üzerinde çalışma yapıyor ve ehliyetlerin güvenli bir şekilde Wallet uygulaması içerisinde yer almasını amaçlıyor.

İngiltere, ehliyet konusunda önemli değişikliklere imza attı. Geçen yıl kabul edilen yasayla, modern ehliyet kartı ile beraber saklanması gereken ehliyet belgeleri kaldırılmıştı. Aynı yasayla, ehliyet kartlarının sanal ortamlarda da saklanmasına izin verilmişti. Wallet entegrasyonu, bu kanunun bir sonucu. Sanal ehliyetlerin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil. 

 

http://9to5mac.com/2016/05/13/uk-drivers-license-apple-wallet-iphone/ Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Özel hayatın gizliliği açısından tehlikeli
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El_domingo 3 yıl
Turkiyede 50ml kişinin tum bilgleri ortalığa sacılmışken ozel hayatmı kaldıkı ..
proje guzel bi çalışma inşallah turkiyeye de en kısa zamanda gelir..
akbil dusuncesi de guzelmiş...
hem operatorlerin hemde telefon ureticilerinin odeme sistemleri uzerine calısmaları var..oda gelsin..
araçların kapılarını açmak ve anahtarsız çalıştırma içinde telefonlar guzel bi alternatif..
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aycibin 3 yıl
biz de e-devlet şifresini ptt'ye gidip alıyoruz
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canmrtcan 3 yıl
teknolojiyi de tadinda birakmak lazim
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kadirirdem 3 yıl
Özel hayatı tehlikeye sokabilir
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alemburda34 3 yıl
Valla bizde akbil telefona gelsin dua ederim
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emre1393 3 yıl en beğenilen
Özel hayatın gizliliği açısından tehlikeli
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suvari25 3 yıl
güzel olur. Bazen bir sürü kart yanımızda taşımamız gerekiyor. Bu tip uygulamaların yaygınlaşması lazım.
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action9mm 3 yıl
darısı başımıza
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