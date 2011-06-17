EIZO, 23-inç boyutunda IPS panelli yeni monitörünü satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Monitör uzmanı EIZO, çoklu ortam uygulamaları için hazırladığı Foris FS2332 isimli yeni monitörünü Temmuz ayı içerisinde pazara sunacağını açıkladı. 23-inç boyutunda IPS panele sahip olan ve hem yatay hem de dikeyde 178 derece görüş açısı sunan LED aydınlatmalı yeni monitör, Smart Resolution teknolojisi sayesinde ince ayar ile daha iyi resim ve video deneyimi yaşatabiliyor.
Ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel olan monitör , 6ms tepki süresi ile geliyor. 10-bit gama doğrulama özelliğine sahip olan Full HD formundaki monitör, 250cd/m2 parlaklık seviyesi ve 1500:1 kontrast oranı sunuyor. EcoView teknolojisi sayesinde üzerinde yer alan sensör sayesinde ortam ışık durumuna göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen monitörde 0.5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlörlere ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörüne yer veriliyor.
EIZO'nun beş yıllık garanti ile sunacağı Foris FS2332'nin son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.
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bkz:
eizo.com.tr/...
türkiye de led, 2ms, tn panel, hdmı ama kulaklık çıkışı ! = yüksek satış grafigi .
neden diğerlerinin işine yaramaz? eğer tepki süresi ise bahsiniz bundan 5 sene evel 8ms tepki süreli monitörler kraldı ve oyun için bir numara idiler.. ne oldu aradan geçen zamanda 2ms griden griye tepki süreli monitörler mi kral oldu? bunlar mı iş görür?? bırakın ya.. bazı şeyleri çok abartıyosunuz.. sıradan bir insana biri 8ms diğeri 25ms hatta bir diğeri 2ms motitörü gösterin kesinlikle hiçbirşey farkedemez.. ama daha canlı renkler daha derin renk gamutu ve oturmanıza göre değişmeyen renkler çok daha fazla şey ifade eder..