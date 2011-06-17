EIZO, 23-inç boyutunda IPS panelli yeni monitörünü satışa sunuyor

Monitör uzmanı EIZO, çoklu ortam uygulamaları için hazırladığı Foris FS2332 isimli yeni monitörünü Temmuz ayı içerisinde pazara sunacağını açıkladı. 23-inç boyutunda IPS panele sahip olan ve hem yatay hem de dikeyde 178 derece görüş açısı sunan LED aydınlatmalı yeni monitör, Smart Resolution teknolojisi sayesinde ince ayar ile daha iyi resim ve video deneyimi yaşatabiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel olan monitör , 6ms tepki süresi ile geliyor. 10-bit gama doğrulama özelliğine sahip olan Full HD formundaki monitör, 250cd/m2 parlaklık seviyesi ve 1500:1 kontrast oranı sunuyor. EcoView teknolojisi sayesinde üzerinde yer alan sensör sayesinde ortam ışık durumuna göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen monitörde 0.5 Watt kapasiteli iki adet entegre hoparlörlere ve görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve çift HDMI konnektörüne yer veriliyor.

EIZO'nun beş yıllık garanti ile sunacağı Foris FS2332'nin son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.