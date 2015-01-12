E-ink ekranlı telefonlar mı? E-ink ekranlı kılıflar mı?

Akıllı telefonların ekranları büyüdükçe güce olan gereksinimleri de doğru orantılı olarak artıyor. Üreticiler her ne kadar pillerin miliamperlerini yükseltseler de aradıkları çözüm tam olarak bu değil. Tam bu noktada; Rus bir üretici olan Yota Devices, çift ekranlı Yotaphone ile çıkageldi ve 100 saatlik mesajlaşma, mailleşme ve okuma, 5 güne kadar bekleme süreleri sundu.





Yenilenen Yotaphone 2 Rusya’da ve Avrupa’nın belli bölgelerinde satışa çıktı bile. Yotaphone 2’nin 2015’in ikinci çeyreğinde de Amerika’da satışa sunulması hedefleniyor.





Elbette yeni bir teknolojiden bahsetmiyoruz, e-ink (elektronik mürekkep) teknolojisi halihazırda e-kitap okuyucuların ekranları olarak kullanılıyor. Yota Devices bu teknolojisi akıllı telefon dünyasına taşıyarak yeni bir akıma da öncülük etmiş oldu.





Oaxis, geçtiğimiz yıllarda iPhone 5 ve Samsung Galaxy Note II e-mürekkep teknolojili akıllı telefon kılıflarını duyurmuştu. Bu sene ise iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için üretilmiş e-ink ekranlı kılıflarını da CES 2015’te tanıttı.





Burada esas sorulacak soru; e-mürekkep teknolojisinden yararlanmak isteyenlerin sırf bu sebeple yeni bir telefon almasına gerek var mı? Bir e-mürekkep kılıfla da aynı işlev görülebilir mi? iPhone kullanıcılarının sevgili iPhone’larından ayrılmaya pek yanaşmayacaklarını biliyoruz. Bu durumda 129 USD daha harcayıp telefonlarına bir e-ink ekran eklemek çekici bir çözüm gibi görünebilir ama unutmayınız ki; Oaxis’in sunduğu e-mürekkep ekranlı kılıflar telefonunuza Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor.





Telefonlarını değiştirmek isteyenler ise 2015’in ikinci yarısında Türkiye’ye de girmesi beklenen Yotaphone 2’yi bekleyebilirler. Bu akıllı çift ekranlı telefon için 1959 TL gibi bir bütçe hazırlamak gerekecek gibi gözüküyor.

http://www.oaxis.com/product_list.php?id=2