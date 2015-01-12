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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E-ink ekranlı telefonlar mı? E-ink ekranlı kılıflar mı?

Akıllı telefonların ekranları büyüdükçe güce olan gereksinimleri de doğru orantılı olarak artıyor. Acaba E-mürekkepli ekranlar kurtuluş olacak mı?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
diagnostik
Haber Editörü
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Akıllı telefonların ekranları büyüdükçe güce olan gereksinimleri de doğru orantılı olarak artıyor. Üreticiler her ne kadar pillerin miliamperlerini yükseltseler de aradıkları çözüm tam olarak bu değil. Tam bu noktada; Rus bir üretici olan Yota Devices, çift ekranlı Yotaphone ile çıkageldi ve 100 saatlik mesajlaşma, mailleşme ve okuma, 5 güne kadar bekleme süreleri sundu. 

Yenilenen Yotaphone 2 Rusya’da ve Avrupa’nın belli bölgelerinde satışa çıktı bile. Yotaphone 2’nin 2015’in ikinci çeyreğinde de Amerika’da satışa sunulması hedefleniyor. 

Elbette yeni bir teknolojiden bahsetmiyoruz, e-ink (elektronik mürekkep) teknolojisi halihazırda e-kitap okuyucuların ekranları olarak kullanılıyor. Yota Devices bu teknolojisi akıllı telefon dünyasına taşıyarak yeni bir akıma da öncülük etmiş oldu. 

Oaxis, geçtiğimiz yıllarda iPhone 5 ve Samsung Galaxy Note II e-mürekkep teknolojili akıllı telefon kılıflarını duyurmuştu. Bu sene ise iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için üretilmiş e-ink ekranlı kılıflarını da CES 2015’te tanıttı. 

Burada esas sorulacak soru; e-mürekkep teknolojisinden yararlanmak isteyenlerin sırf bu sebeple yeni bir telefon almasına gerek var mı? Bir e-mürekkep kılıfla da aynı işlev görülebilir mi? iPhone kullanıcılarının sevgili iPhone’larından ayrılmaya pek yanaşmayacaklarını biliyoruz. Bu durumda 129 USD daha harcayıp telefonlarına bir e-ink ekran eklemek çekici bir çözüm gibi görünebilir ama unutmayınız ki; Oaxis’in sunduğu e-mürekkep ekranlı kılıflar telefonunuza Bluetooth aracılığıyla bağlanıyor.  

Telefonlarını değiştirmek isteyenler ise 2015’in ikinci yarısında Türkiye’ye de girmesi beklenen Yotaphone 2’yi bekleyebilirler. Bu akıllı çift ekranlı telefon için 1959 TL gibi bir bütçe hazırlamak gerekecek gibi gözüküyor.

http://www.oaxis.com/product_list.php?id=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
underlater 4 yıl
E-Ink'in ekran yenilemesi ile ilgili sıkıntısı olanlar bu haberi okusun :) Demekki video da oynatılabilir yakın gelecekte ;) donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
bir şarj etmediğimiz kılıf kalmıştı :)
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doctor_bey 4 yıl
E ink gelişecek, yenileme süreleri biraz daha hızlı olsa on numara olur.
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SEO-Uzmanı 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

E ink gelişecek, yenileme süreleri biraz daha hızlı olsa on numara olur.

cep telefonunda 100 hz ile telefon rehberine mi bakacasın !?
amacın ne dir senin :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
filimin sonu en başında belli ! cep telefonunda led aydınlatmalı LCD nereye kadar :)
bir çok kişi 3 saat full led kullanımını %50 ye indirip ortalama 4 saat aralıksız kullanabiliyor led aydınlatmayı en düşüğüne giterseniz taş çatlasın 5 saati zor buluyorsunuz ! yani uzun lafın kısası seve seve mi dersiniz yoksa sevile sevile mi dersiniz e-ink tekonolojisi TV ekranı kalitesinde olmaya bilir ! ama TV ekranı kalitesinde görüntüsü olmayan mp3leri veya cep telefonu araması yapmanın artısı nedir !? uzun lafın kısası filmin final sonu en başında zaten belli ! e-ink olayı kaçınılmazdır ! şimdi e-ink çıkacak diyede cep telefonunu atacak değiliz dahası e-ink gelişen bir teknoji bu açıdan sabit ekran anlamıyla değilde ekran kılıf anlamıyla aslında bu bir ufuk açan bir teknoloji düşününki LCD ekranı yere düşüp çatlamış ve tamir masrafı telefonun yarı parası dahası tamir ettirsen pili bitiren bir teknolojiyi geri getireceksin ! uzun lafın kısası e-ink kılıf olayı tutacak gibi duruyor :D
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sis651 4 yıl
AMOLED ekranda siyah zeminde beyaz yazılar ile de okuma vs. kullanılabiliyor ama telefonun işlemcisinin de uyku moduna geçmesi gerek ki işlemci de elektrik harcamaya devam etmesin.
129$ da bir kılıfa çok fazla...
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FatihAsl 4 yıl
bence e-Ink taşınabilir monitörler çıkarsalar daha çok satılır. hdmi kablo ile tablete, telefona, bilgisayara... takılabilmeli.
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lj94 4 yıl
sevgili iphonelarından :D:D
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theasus 4 yıl
Hiçbiri.
Çünkü her ikisi de pahalı ayrıca henüz fonksiyonel değiller.
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Technotronic 4 yıl
Haber editörü 2006 dan beri üye ve sadece 2 adet mesaj atmış , ilginç :)
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Angel of the Lord 4 yıl
Kılıf bluetooth ile bağlanıyorsa daha fazla güç tüketmez mi? Karışık bir teknoloji.
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Mr xXx 4 yıl
Fiyat biraz uçuk gibi geldi 1k bandında iş görür peynir ekmek gibi satar
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argat44 4 yıl
Burdan şu anlam çıkıyor ortaya. Gerçekte ihtiyacımız olmayan birşey mi satın alıyoruz ?
Ful hd 4k ekranlı telefona ihtiyacımız yok ama tonla para verip alıp sonrada enerji derdine düşüyoruz.
Kendi çözümüm seyyar batarya. 15.000 MA lik bataryam var tel boşaldıkça 2A ile şarj ediyorum gerekirse cebimde çantamda duruyor batarya derdim olmuyor.
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