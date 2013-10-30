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Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni oyuncu montörü: Foris FG2421

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,5b
1
36
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni oyuncu montörü: Foris FG2421
Profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekran çözümleri hazırlayan dünyaca ünlü üretici Eizo, bu sefer oyunculara yönelik 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni oyuncu montörü Foris FG2421'i tanıttı.
Oyuncuların özellikle aksiyon oyunlarında çok daha yüksek performans sağlayabilmeleri için 240 Hz tazeleme oranı ile hazırlanan Eizo Foris FG2421, teknik olarak 178 derece görüntü açısına sahip 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 23.5-inç bir LED arka aydınlatmalı VA panel, 5000:1 kontrast değeri, 400 cd/m2 parlaklık ve 1ms tepki süresi ile geliyor. Firmanın daha önce tanıttığı DuraVision FDF2405W modeli gibi özel teknolojisiyle 120 Hz giriş sinyallerini 240 Hz seviyesine dönüştürebilen ve sonuç olarak çok daha keskin ve bulanıklık ya da gölgelenme sorunları olmayan bir oyun keyfi sunabilen ekran, üzerinde HDMI, USB, DisplayPort ve DVI-D bağlantı portlarını barındırıyor. ScreenManager Pro yazılımıyla özel düzenlemelere izin veren Eizo Foris FG2421, ayrıca özel ayak yapısıyla da isteğe bağlı açı ayarlamalarıyla ideal kullanım pozisyonunun bulunmasına yardımcı olabiliyor.
Eizo tarafından tanıtılan yeni oyuncu monitörü Foris FG2421 satışa çıkmış durumda. Fiyatı hakkında ise bir bulunmayan ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.guru3d.com/news_story/eizo_foris_fg2421_240_hz_gaming_monitor.html Yorum Yaz
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DHArcadia 6 yıl en beğenilen
Monitor 240hz giris kabul etmiyor gercek 240hz denemez. TV'lerdekine benzer sekilde interpolation ile 120'yi 240 gibi yapiyor.

Bu monitordeki esas ozellik TN yerine VA panel ile 120hz yakalamasi.

Daha fazla bilgi : flatpanelshd.com/...
Monitor 240hz giris kabul etmiyor gercek 240hz denemez. TV'lerdekine benzer sekilde interpolation ile 120'yi 240 gibi yapiyor.Bu monitordeki esas o...
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berkanenes 4 yıl
Monitör gerçekten çok iyi 240hz görüntü tazeleme çok iyi ama fiyat ı 500 Euro olması insanı bir kez daha düşündürüyor
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HolaBola 4 yıl
Bu monitoru nereden alabiliriz ?
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mesutfifa 4 yıl
realision
Ürünün fiyatı 1400 TL olarak güncellendir kaçırmayın derim Avrupa Yakası OfisiGüneşli Evren Mah.Halkalı Cad.No: 89 K 2 34212 Bağcılar / İSTANBULTel: 0212 651 50 80 Fax: 0212 651 50 99

selam hocam acaba neyin avrupa yakası ofisi ?
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UNXP7SS 4 yıl
bunu nereden alıcaz
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realision 4 yıl
Ürünün fiyatı 1400 TL olarak güncellendir kaçırmayın derim
Avrupa Yakası Ofisi
Güneşli Evren Mah.Halkalı Cad.
No: 89 K 2 34212
Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 651 50 80
Fax: 0212 651 50 99
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bocekgrafik 4 yıl realision
Nerelerdesin kaçak? Sattın monitörleri, kayboldun sonra ortadan...
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Noktasız Fakir 5 yıl
Zamanında 1400$ + KDV diye fiyat veriyordunuz.Sizlerede yurtdışından almanızı öneririm.Gümrüğe takılmadan geldi benimkisi.
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bocekgrafik 5 yıl
Monitör 240 hz'i veriyor ama ezber bozucu bir şekilde bunun karşılığı bu sefer 240 FPS etmiyor. Şöyle.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Üstte 3 kare var ve alttakinde de siyah karelerle birlikte 6 kare var hani. Alttakinde siyahları da sayıldığı için 240 hz denmiş. Üsttekindeki mantık, kare yineleme sırasında bir sonraki kareye geçiş aşamasında öncekinden geçiş yapılıyor klasik olarak. İşte bu sırada, ne kadar azaltılmışta olsa blur etkisi oluşuyor. Ama Eizo'nun teknolojisindeki (alttakindeki) durum farklı. Bir sonraki karenin gösteriminden evvel, önceki karenin görüntülenmesi kesiliyor, sonraki ondan sonra gösteriliyor. Daha doğrusu bu iki kare arasına siyah kareler atılmış.

Bunu, ampülün saniyede 50 sefer yanıp sönmesi ama bizim aradaki sönmeleri görmediğimiz/algıladığımız şekilde anlamak mümkün. Eğer Backlight Blinking denilen bu teknoloji, burda anlatıldığı gibi çalışıyorsa, G-Sync'ten daha iyi olsa gerek.

Özetle: Ekrana yansıtılan (bizim gördüğümüz) yine 120 kare (yani 120 FPS) ama siyahlar da kareden sayıldığı için 240 hz olarak geçiyor. Normalde hz=FPS olarak biliriz ama burda durum değişmiş. hz/2=FPS olmuş. Maksat eğer mükemmel netliği yakalamaksa ki öyle, gayet başarılı görünüyor.
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Technics 5 yıl bocekgrafik
Sony ve panasonic kendi tvleri icin bir teknoloji gelistiriyordu gectigimiz senelerde bu konuda. Ne oldu son halini bilmiyorum. Hatta splash player var bu konuda ornek yazilim. Goruntu sisteminde 2fps arasinda ki kareyi tahmin edip isliyor sistem. Bu sayede her iki fps arasina kareler yerlestirilerek goruntunum akiciligi arttiriliyordiu. Splash medya oynatici cok basarili bu konuda gercekten de.
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bocekgrafik 5 yıl CanTnçr
Monitör 240 hz'i veriyor ama ezber bozucu bir şekilde bunun karşılığı bu sefer 240 FPS etmiyor. Şöyle.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Üstte 3 kare var ve alttakinde de siyah karelerle birlikte 6 kare var hani. Alttakinde siyahları da sayıldığı için 240 hz denmiş. Üsttekindeki mantık, kare yineleme sırasında bir sonraki kareye geçiş aşamasında öncekinden geçiş yapılıyor klasik olarak. İşte bu sırada, ne kadar azaltılmışta olsa blur etkisi oluşuyor. Ama Eizo'nun teknolojisindeki (alttakindeki) durum farklı. Bir sonraki karenin gösteriminden evvel, önceki karenin görüntülenmesi kesiliyor, sonraki ondan sonra gösteriliyor. Daha doğrusu bu iki kare arasına siyah kareler atılmış.

Bunu, ampülün saniyede 50 sefer yanıp sönmesi ama bizim aradaki sönmeleri görmediğimiz/algıladığımız şekilde anlamak mümkün. Eğer Backlight Blinking denilen bu teknoloji, burda anlatıldığı gibi çalışıyorsa, G-Sync'ten daha iyi olsa gerek.

Özetle: Ekrana yansıtılan (bizim gördüğümüz) yine 120 kare (yani 120 FPS) ama siyahlar da kareden sayıldığı için 240 hz olarak geçiyor. Normalde hz=FPS olarak biliriz ama burda durum değişmiş. hz/2=FPS olmuş. Maksat eğer mükemmel netliği yakalamaksa ki öyle, gayet başarılı görünüyor.
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selcukaksoy 5 yıl
Ürün ile ilgilenen arkadaşlar varsa EIZO Türkiye olarak bu ürünü sizlere temin edebiliriz.
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killnOd 5 yıl selcukaksoy
selcukaksoy

Ürün ile ilgilenen arkadaşlar varsa EIZO Türkiye olarak bu ürünü sizlere temin edebiliriz.

KDV dahil fiyat?
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bocekgrafik 5 yıl selcukaksoy
selcukaksoy

Ürün ile ilgilenen arkadaşlar varsa EIZO Türkiye olarak bu ürünü sizlere temin edebiliriz.

Fiyat eğer yurtdışı fiyatına yakın olacaksa olabilir ama arada çok fark olacaksa olmaz. Takrîbî fiyat ne olur getirirseniz?
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senersongur 6 yıl
Oyuncu monitorunun 600hz plazma ekrandan üretseler çok ucuza gelmiş olur
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Umutcan 6 yıl senersongur
senersongur

Oyuncu monitorunun 600hz plazma ekrandan üretseler çok ucuza gelmiş olur

Onların hepsi interpolasyon dostum, tüm tv'lerin sinyal algılama kapasiteleri 60hz'dir. (Özel istisnai modeller vardır tabi, onlar hariç)
60hz sinyali frame çoğaltarak sözde 600hz görüntü elde etmekteler.(Hatta normal kullanım alanını baz alırsak bu 60hz'lik yenilemenin de içinde anca 30fps taşınır tv yayın standardı olarak)
Yani kaynaktan direkt gelen gerçek yüksek kare sayısına sahip bir görüntü yok. Tv'lerdeki olay araya sanal kareler eklenmesiyle oluşan sanal akıcılık algısı ile ilgili.
Tv'lerdeki bu sanal interpolasyonun bir problemi de görüntünün önce tv'nin görüntü işleme birimine(engine) gidip orada işlenip/interpolasyon ile kare eklenip ekrana gelmesidir.
Bu işlem sırasında epey gecikme oluşur ki tv forumlarında dikkat ettiyseniz fps oyunları için bu şekilde motionflow vb. teknolojiye sahip tv kullananlar input lag yüzünden hep hüsranla karşılaşmıştır.
O yüzden konsol oyuncuları da genellikle tv'lerini game mod'a yani düz 60hz input moduna getirerek oyun oynarlar.

Monitörlerdeki olay ise ekran kartı üzerinden genellikle dual link dvi ile 120hz gerçek görüntü aktarımı sağlanabilmesi. Bu sayede 60fps üzerindeki kare oranları fiziksel olarak izlenebildiği gibi tearing stuttering vb.
görüntü problemleri de olmaz dolayısıyla v-sync ayarını unutursunuz bir nevi. Fps gibi aksiyon oyunlarında ise yüksek fps alabiliyorsanız(100+) motion blur/hareketli görüntü bozulmaları en aza iner.
Aksiyonlara kattığı gerçeklik algısı da cabası.
120hz algılamanın bir başka önemli özelliği de frame seq. 3d ile 2xfull 1080px60hz stereo(sağ/sol göz) görüntü verilen 3d'dir elbette. (3d vision kitleri veya entegre gözlükler ile)
Tv'lerde örnek verirsek tam 1920x1080 çözünürlükte 3d görüntü iletimi yapamazsınız çünkü tv'ler(yine özel modeller hariç tutularak) 120hz frame sequential algılama yapamazlar.
Side by side/up-down görüntüyü ikiye bölüp tek 3d görüntü halinde upscale yaparlar. Bu da dikey yada yatay çözünürlüğün yarısını kaybetmek anlamına gelir. (1920x540 gibi)
Özetlersek monitör ve tv'ler özellik olarak birbirlerini andırsalar da iki ayrı dünyaya hitap ediyor.
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bellair 6 yıl
Eizo için fiyat uygun duruyor. ama türkiye ye gelirmi gelirse fiyat ne olur mechul
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killnOd 6 yıl bellair
bellair

Eizo için fiyat uygun duruyor. ama türkiye ye gelirmi gelirse fiyat ne olur mechul

Yurt disinda 500eu olduguna gore TR ye gelirse sanirim 600eu + KDV seklinde olacaktir.500eu + KDV seklinde bile olsa 1600TL den assagi dusmuyor fiyat.
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rezes 6 yıl CanTnçr
Fiyatı 500€

eizo.de/...

Ayrıca
eizo.com/...
eizo.de/...
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