Eizo'dan 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni oyuncu montörü: Foris FG2421

Profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekran çözümleri hazırlayan dünyaca ünlü üretici Eizo, bu sefer oyunculara yönelik 240 Hz tazeleme oranına sahip yeni oyuncu montörü Foris FG2421'i tanıttı.

Oyuncuların özellikle aksiyon oyunlarında çok daha yüksek performans sağlayabilmeleri için 240 Hz tazeleme oranı ile hazırlanan Eizo Foris FG2421, teknik olarak 178 derece görüntü açısına sahip 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 23.5-inç bir LED arka aydınlatmalı VA panel, 5000:1 kontrast değeri, 400 cd/m2 parlaklık ve 1ms tepki süresi ile geliyor. Firmanın daha önce tanıttığı DuraVision FDF2405W modeli gibi özel teknolojisiyle 120 Hz giriş sinyallerini 240 Hz seviyesine dönüştürebilen ve sonuç olarak çok daha keskin ve bulanıklık ya da gölgelenme sorunları olmayan bir oyun keyfi sunabilen ekran, üzerinde HDMI, USB, DisplayPort ve DVI-D bağlantı portlarını barındırıyor. ScreenManager Pro yazılımıyla özel düzenlemelere izin veren Eizo Foris FG2421, ayrıca özel ayak yapısıyla da isteğe bağlı açı ayarlamalarıyla ideal kullanım pozisyonunun bulunmasına yardımcı olabiliyor.

Eizo tarafından tanıtılan yeni oyuncu monitörü Foris FG2421 satışa çıkmış durumda. Fiyatı hakkında ise bir bulunmayan ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.guru3d.com/news_story/eizo_foris_fg2421_240_hz_gaming_monitor.html